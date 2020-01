Ces produits farfelus CES 2020 vous permettent d’avoir une salle de bain super futuriste

Source: Kohler

Le CES 2020 démarre cette semaine à Las Vegas, au Nevada, et apporte de nouveaux produits technologiques innovants à votre … salle de bain, de tous les endroits. Oui, quelqu’un là-bas doit avoir rêvé d’une toilette intelligente qui peut se nettoyer, et maintenant ces rêves sont devenus réalité! Ou peut-être que quelqu’un d’autre a eu envie d’une baignoire intelligente qui peut améliorer la posture tout en offrant une relaxation profonde. CES abrite toujours des technologies innovantes mais étranges et loufoques, et nous avons rassemblé certaines des technologies de salle de bains les plus intéressantes sur le sol du salon.

Je veux dire honnêtement, aussi génial que soit la technologie, cela n’éliminera jamais notre besoin d’utiliser la salle de bain, alors nous pourrions aussi bien en profiter, non?

1. Toilette intelligente TOTO NEOREST NX2

Source: TOTO

La toilette intelligente NEOREST NX2 de TOTO est ce dont chaque salle de bain futuriste a besoin. Bien que le prix de cette toilette puisse vous faire caca votre pantalon, ne vous inquiétez pas! Il est autonettoyant grâce à un système d’auto-entretien en combinant la lumière ultraviolette et une cuvette de toilettes au dioxyde de titane. Avec ces composants magiques, il initie un processus photocatalytique qui décomposera même les plus petites particules de déchets microscopiques, donc aucune trace de merde ne reste! C’est presque comme s’il resterait en parfait état, même si ce sera la chose la plus utilisée dans la maison.

Pour couronner le tout, la toilette NEOREST est disponible dans une hauteur universelle qui devrait être confortable pour tout le monde. Il a un profil élégant et bas et s’ouvre automatiquement lorsque vous approchez et se ferme lorsque vous vous éloignez. Il y a même une télécommande pour nettoyer votre tush avec de l’eau iodée et même le sécher pour vous. Le lavage à l’eau tiède peut être à l’avant ou à l’arrière, avec des options de contrôle de la température et de la pression intermittente, de sorte que vos fesses bénéficient de cette expérience de qualité supérieure lorsque vous vous déplacez dans votre entreprise. Oh, et il a également des sièges chauffants pour garder votre touché agréable et chaud, et il y a aussi une veilleuse pour que vous puissiez faire pipi sans allumer les lumières et vous aveugler au milieu de la nuit. Et une fois que vous avez terminé, le désodorisant d’air entre en action donc il n’y a pas de puanteur!

2. TOTO Flotation Tub avec ZERO DIMENSION

Source: TOTO

Avez-vous déjà souhaité pouvoir prendre un bain en apesanteur? C’est ce que propose cette cuve de flottaison avec ZERO DIMENSION de TOTO. Avec cette baignoire coûteuse, vous obtenez une expérience simulée en apesanteur et sans gravité qui aide à éliminer l’énergie mécanique / la charge sur vos articulations, résultant en un état profondément détendu. La baignoire prend également en charge une posture de bain unique lorsque vous détendez votre esprit et votre corps, car vous en aurez besoin après avoir bifurqué près de deux mille pour cette baignoire.

Selon TOTO, après avoir effectué certaines études sur le débit sanguin cérébral, les résultats ont indiqué que l’activité dans le cortex préfrontal ventrolatéral gauche (responsable du langage) était considérablement réduite. Les baigneurs dans ce bain flottant finissent par «flotter», palourdes et plongés dans un moment de détente méditatif. L’expérience entière est renforcée par des jets de massage spéciaux qui produisent un flux thérapeutique de bulles d’air chaud qui enveloppent tout votre corps. Pensez-y comme étant similaire à un bain à remous, mais il a également des lumières d’ambiance LED et un clavier capacitif – oh, vous avez envie maintenant, hein!

3. TOTO RW WASHLET + Toilette suspendue

Source: TOTO

Bien que nous ne sachions pas grand-chose sur le moment où TOTO RW WASHLET + WC suspendu sera disponible ou combien cela coûtera, nous en savons un peu sur le produit dans son ensemble. C’est une toilette murale à double chasse qui donne à votre salle de bain une allure moderne et chic pendant que vous prenez soin de votre, euh, entreprise. Parce que qui ne veut pas de lignes épurées et simples et d’élégance tout en prenant une décharge?

Ce produit se connecte au WASHLET compagnon de l’entreprise, il n’y a donc pas de connexions saillantes (eau ou électricité) ou de vides espaces entre tous les composants. Il s’ouvre et se ferme automatiquement, vous n’avez donc pas besoin de lever le petit doigt, et il se rince automatiquement pour votre commodité.

La toilette murale RW WASHLET + utilise la CLEAN SYNERGY: PREMIST de TOTO pour éviter que les déchets ne collent à la cuvette, de sorte qu’elle ait toujours l’air fraîche et propre (autant qu’une toilette peut l’être, de toute façon). Il a également CEFIONTECT pour repousser la matière, la moisissure et la moisissure de la surface du bol. Et enfin, il dispose de la technologie DYNAMAX TORNADO FLUSHING pour créer une puissance de nettoyage complète à 360 degrés qui nettoie l’ensemble du bol et du bord à chaque rinçage – il se nettoie pratiquement lui-même! TOTO a également inclus EWATER + pour s’assurer que la surface du bol et la baguette WASHLET sont toujours propres en les vaporisant avec de l’eau électrolysée (pH légèrement acide).

Vous ne regarderez plus jamais utiliser la salle de bain de la même manière avec ces toilettes futuristes dans la maison.

4. Toilette intelligente Numi 2.0 de Kohler

Source: Kohler

Avez-vous déjà souhaité que vos toilettes aient tout? La toilette intelligente Numi 2.0 de Kohler est assez proche de cela. Il a des sièges chauffants pour garder vos fesses bien au chaud, un bidet pour le nettoyer pour vous, et a des haut-parleurs Bluetooth intégrés et des lumières de couleur ambiante pour que vous rattrapiez vos podcasts ou livres audio tout en prenant un diable.

En plus de tout cela, il y a une intégration Amazon Alexa intégrée, vous pouvez même parler à vos toilettes et demander des informations telles que la météo, les actualités, le trafic et d’autres informations pendant que vous utilisez la boîte. Cela apporte sans aucun doute un sens entièrement nouveau à «l’heure de la salle de bain». Heck, vous pouvez même demander à Alexa de tirer la chasse d’eau et de se nettoyer.

L’éclairage signifie que vous n’avez pas besoin d’allumer les lumières de la salle de bain au milieu de la nuit, et les toilettes s’ouvrent et se ferment même automatiquement, Votre Majesté.

5. Pomme de douche Moxie de Kohler avec haut-parleur intelligent

Source: Kohler

Cette pomme de douche est livrée avec un haut-parleur intelligent intégré avec intégration Alexa. Les composants du haut-parleur sont au milieu de la buse en forme de beignet et vous permettent de jouer de la musique ou d’écouter la radio. Il est parfait pour ceux d’entre nous qui aiment prétendre que nous sommes des rock stars sous la douche, et celui-ci est un ajout cool à la salle de bain qui ne cassera pas la banque!

Avec cette pomme de douche et ce haut-parleur intelligent, Kohler permet à n’importe qui de chanter sous la douche avec un “ équilibre sonore exceptionnel ” afin que nous puissions tous sonner comme la rock star que nous voulons être. Vous pouvez également modifier le débit et la température de l’eau en utilisant votre voix, l’application, ainsi que les commandes Alexa standard.

6. BioBidet Prodigy 770 Smart Toilet

Source: BioBidet

Toilettes … vous ne pouvez pas avoir assez de toilettes pour vous déplacer. La toilette intelligente Prodigy 770 de BioBidet est la dernière boîte intelligente de la société, et elle vous permet d’obtenir l’expérience de salle de bain “ultime” pour beaucoup moins que les autres options. En fait, c’est probablement la toilette intelligente la plus abordable à ce jour!

La toilette intelligente Prodigy 770 est dotée d’un siège confort étendu qui offre à chacun une expérience de salle de bain agréable avec un siège chaud et de l’eau chauffée. Et la buse de bidet peut également être ajustée aux contours de chaque corps pour la meilleure expérience de nettoyage après avoir pris soin de votre entreprise. Et vous n’avez pas non plus à vous soucier de soulever ou de déposer le siège, car cela se fait de manière automatique! Lorsque vous combinez cela avec la veilleuse, aller aux toilettes au milieu de la nuit n’est pas aussi mauvais. Et avec le système à double chasse, il apprend vos habitudes et ajuste la taille de la chasse si nécessaire, afin de ne pas gaspiller l’eau.

Et quand vous avez terminé, ne vous inquiétez pas de la puanteur. Le Prodigy de BioBidet a un désodorisant intégré qui aspire l’air et le fait passer à travers un filtre à charbon iodé qui éliminera les odeurs désagréables. Plus de puanteur!

En plus d’être disponible directement sur le site Web de BioBidet, vous pouvez également le trouver en ligne sur Costco.com et homedepot.com.

