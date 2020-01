CES Roundup: accessoires Apple à venir, y compris HomeKit, CarPlay, iPhone, iPad, Mac

Sponsorisé par Hyper: Si vous êtes au CES 2020, arrêtez-vous au stand Hyper pour découvrir leurs derniers concentrateurs USB-C. Vous pouvez également obtenir un aperçu exclusif des nouveaux concentrateurs Hyper USB-C robustes ici. Et consultez Hypershop.com pour découvrir d’autres accessoires Apple exceptionnels.

. est sur le terrain à Las Vegas au CES 2020 pour découvrir tous les nouveaux produits technologiques intéressants que les entreprises lancent cette année. Suivez-nous pour découvrir quelques-uns des nouveaux accessoires Apple les plus fascinants que nous ayons repérés.

Récepteur CarPlay Alpine iPad Pro

Deux annonces passionnantes de CarPlay au CES comprennent les nouveaux récepteurs d’Alpine. Le premier est le nouveau Halo 11 iLX-F411 de la société qui dispose d’un énorme écran de 11 pouces de taille iPad Pro.

Bien que nous n’offrions pas de CarPlay sans fil ici, il offre le plus grand récepteur CarPlay du marché secondaire disponible avec une multitude de fonctionnalités telles que les entrées AUX, HDMI et USB, une entrée de caméra arrière universelle, et bien plus encore. Il sera disponible plus tard cet été.

Alpine a également présenté les premiers récepteurs CarPlay de 9 pouces résistants aux intempéries pour les Jeep Wranglers récents et le Jeep Gladiator 2020. Avec un design robuste spécialement conçu pour Jeep Wrangler et Gladiator, le Alpine X409-WRA-JL offre une excellente mise à niveau et est disponible dès maintenant.

Première et deuxième images d’Alpine Halo 11 iLX-F411, 9 pouces X409-WRA-JL deux dernières photos

Nous avons vérifié les nouveaux récepteurs en personne au CES et ils offrent une expérience CarPlay merveilleusement grande avec beaucoup d’autres commandes utiles comme la possibilité d’intégrer un éclairage de véhicule personnalisé, des caméras arrière, et plus encore. Le seul inconvénient que nous avons remarqué était les grandes lunettes (au moins par rapport à quelque chose comme l’iPad Pro).

En savoir plus dans notre couverture ici.

Récepteur sans fil CarPlay de 10 pouces de Pioneer

Pioneer a également annoncé de nouveaux récepteurs CarPlay au CES cette année. Alors que la taille globale vient juste en dessous du nouveau récepteur Halo de 11 pouces d’Alpine, le DMH-WT8600NEX phare de Pioneer présente des cadres supérieurs et inférieurs plus minces autour de l’écran tactile capacitif.

Un autre avantage est que le WT8600NEX de Pioneer intègre la fonction CarPlay sans fil. Les autres spécifications incluent un châssis 1 DIN, HDMI, USB-C, deux entrées de caméra, 1 entrée de caméra de recul, et plus encore. Il a un PDSF de 1 200 $.

En savoir plus sur le nouveau récepteur CarPlay sans fil de 10 pouces de Pioneer et les quatre autres lancements dans notre couverture ici.

Clavier Brydge Pro + iPad Pro avec trackpad

Brydge fabrique certains des meilleurs claviers sur le marché pour iPad et iPad Pro et la société prend des mesures pour la productivité en incluant un trackpad dans son clavier Pro +.

Nous l’avons vérifié sur le sol au CES et sommes sûrs qu’il sera populaire auprès des utilisateurs, que vous l’utilisiez occasionnellement ou jour après jour. Nous l’avons trouvé réactif et le trackpad compact prend en charge le multitouch.

Les précommandes du Brydge Pro + pour l’iPad Pro 11 et 12,9 pouces sont ouvertes, le premier au prix de 199 $ et le second pour 229 $.

Brydge a également présenté l’iPadOS Trackpad qui arrive bientôt. C’est comme une mini version du Magic Trackpad d’Apple pour une grande portabilité mais avec la commodité de l’USB-C.

Chargeur HyperJuice 100 W GaN USB-C

Nous avons commencé très tôt avec le nouveau chargeur USB-C 100 W GaN d’Hyper et la société l’a apporté au CES cette semaine avant le lancement officiel. Il reste jusqu’à 30% de réduction grâce à la campagne Indiegogo qui a collecté plus de 2,4 millions de dollars pour le chargeur mural USB-C élégant, compact et puissant.

Il s’agit du premier chargeur de 100 W qui utilise la technologie GaN pour offrir un facteur de forme de la taille d’un jeu de cartes et fournit 2 ports USB-C et 2 ports USB-A pour une expérience de charge super efficace.

Ce chargeur USB-C a une prise intégrée pliable pour que vous n’ayez pas à vous souvenir d’un autre câble ni à inclure des adaptateurs internationaux. Le chargeur HyperJuice 100 W GaN USB-C est un moyen pratique de charger tous vos appareils Apple, que ce soit à la maison, au bureau ou sur la route.

Nous avons également eu notre premier aperçu de la prochaine gamme robuste de concentrateurs USB-C HyperDrive GEN2 qui sera lancée à la fin du mois.

Il y aura trois concentrateurs USB-C HyperDrive GEN2, y compris le modèle 18 en 1 qui comprend des fentes pour cartes micro et SD UHS-II, audio optique, chargement USB-C PD de 100 W, HDMI @ 4K60Hz, DisplayPort @ 4K60Hz, Gigabit Ethernet, USB-C et USB-A à 10 Gbit / s, VGA, etc. Et ils présentent une construction en aluminium solide et propre.

Vous pouvez vous inscrire pour en savoir plus sur les concentrateurs HyperDrive GEN2 USB-C dès qu’ils sont disponibles. Rendez-vous sur Hypershop.com pour découvrir la gamme existante d’accessoires Apple solides de la société.

Eve Cam avec vidéo sécurisée HomeKit

Apple a annoncé HomeKit Secure Video et nous commençons à voir de plus en plus de sociétés apporter son support sur le marché après que Logitech ait été le premier à le faire en novembre.

La Eve Cam arrive en avril et coûtera 150 $.

La caméra à 150 ° et la résolution 1080p haute définition vous offrent une vision parfaitement claire

Grâce à la vision nocturne infrarouge, vous pourrez savoir si vous avez un intrus dans la maison ou si vos enfants font une descente dans le réfrigérateur

À l’aide du microphone et du haut-parleur intégrés, vous pouvez parler à tout moment avec qui que ce soit chez vous

Avec la base de caméra magnétique réglable à 360 ° x 180 °, vous pouvez facilement installer Eve Cam à peu près n’importe où

En savoir plus dans notre couverture d’annonces ici.

Technologie de charge sans fil Aira Free Power

FreePower est une nouvelle technologie prometteuse issue d’Aira. La société ne fabriquera pas elle-même de chargeurs sans fil, mais s’associe à des marques bien connues comme Nomad pour permettre aux utilisateurs de placer leurs appareils n’importe où sur le tapis de chargement pour se recharger.

FreePower apporte la liberté à l’expérience de charge sans fil. Un appareil placé n’importe où sur la surface recevra une alimentation sans fil intuitive. Les chargeurs sans fil traditionnels ont un petit Sweet Spot au centre du pad. Si un appareil n’est pas parfaitement aligné, il ne sera pas facturé. FreePower résout ce problème avec sa matrice de bobine d’alimentation sans fil fondamentalement différente, faisant de l’expérience de charge sans fil ce qu’elle a toujours été censée être – sans effort et vraiment pratique.

Bien que nous ne verrions probablement pas Aira être en mesure d’offrir la vision complète de l’AirPower abandonné d’Apple avec la charge Apple Watch (à moins qu’Apple ne décide d’adopter la technologie), il est toujours excitant de voir l’innovation dans l’espace de charge sans fil pour iPhone, AirPods, sans fil charger des banques d’alimentation et d’autres appareils. Selon la société, la technologie FreePower permet également aux surfaces de charge d’être de n’importe quelle taille sans problèmes de surchauffe qui sont actuellement un problème pour les chargeurs Qi existants qui essaient de faire plus que 2 ou 3 appareils. Il peut également traverser des surfaces beaucoup plus épaisses que les bobines de charge Qi existantes, ce qui permet davantage de possibilités de conception en plus de surfaces plus grandes qui peuvent charger de nombreux appareils simultanément.

Un prototype présentant la technologie FreePower d’Aira au CES 2020

Nous verrons les débuts intelligents d’Aira FreePower dans Basead Pro de Nomad lors de son lancement dans un proche avenir, et nous nous attendons à voir de nombreuses autres sociétés adopter la technologie pour leurs chargeurs Qi à venir.

Éclairage extérieur Philips Hue

Philips Hue de Signify a annoncé plusieurs nouveaux produits d’éclairage extérieur intelligent HomeKit avec le nouveau luminaire mural Appear avec éclairage bidirectionnel comme garniture de pavillon.

Nous avons pu voir ces nouveaux produits en personne et ils ont une excellente qualité de construction et un design pointu.

Les autres versions incluent de nouvelles options basse tension avec les lampes Lily XL et Econic. Tous les nouveaux produits Hue devraient sortir à la mi-mars.

Série d’apprentissage Nanoleaf avec HomeKit

Il semble que les prochains panneaux lumineux intelligents Hexagon de Nanoleaf et les accessoires de la série d’apprentissage seront les produits les plus convaincants de la société à ce jour.

les toutes premières lampes intelligentes modulaires avec une interconnectivité de forme. La première de cette ligne comprendra des hexagones unifiés réactifs au toucher avec des capacités d’interconnectivité qui permettent aux utilisateurs de créer toutes les nouvelles configurations…

En plus des nouvelles lumières Unified Hexagon, Nanoleaf lancera un gradateur intelligent avec molette de défilement, une passerelle intelligente avec une veilleuse, une ampoule intelligente et plus encore pour compléter l’expérience Smart Learning.

La nouvelle offre apprend, détecte et réagit intuitivement aux besoins des utilisateurs d’une manière qui élimine les exigences souvent compliquées et contre-intuitives de la maison intelligente d’aujourd’hui.

Routeur maillé Linksys Wi-Fi 6 abordable

Un autre excellent produit sur le marché plus tard cette année est un routeur maillé Wi-Fi 6 abordable de Linksys qui vise un prix de 150 $. C’est moins de la moitié de ce que la plupart des routeurs Wi-Fi 6 recherchent.

Linksys a précédemment publié une version WiFi 6 de son système de routeur Velopmesh populaire en octobre. Il s’agit d’une option robuste pour les vitesses de connexion (jusqu’à 5,3 Gbit / s) et la couverture à domicile et est proposée au prix de 400 $ pour une seule unité ou 600 $ pour un pack de deux.

Il y aura un compromis pour des vitesses un peu plus lentes par rapport aux routeurs Wi-Fi 6 qui coûtent 400 $ et plus. Mais c’est génial de voir les options!

Plus

Nous avons couvert deux autres produits qui ont remporté nos prix Best of CES, Linedock et le système de sécurité Iota HomeKit d’Abode. En savoir plus sur ces excellents produits ci-dessous:

Avez-vous vu d’autres accessoires ou produits Apple passionnants que nous n’avons pas mentionnés? Partagez-les dans les commentaires ci-dessous!

