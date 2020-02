Ces séries l’écrasent sur Netflix en ce moment – .

L’une des choses amusantes à regarder diverses listes de ce que les gens apprécient le plus sur des sites de streaming comme Netflix est de voir les gens ajuster leur comportement de visualisation en fonction de choses diffusées en dehors du streamer. C’est pourquoi, par exemple, The Good Place et Breaking Bad étaient deux des séries les plus diffusées sur Netflix pour le mois de janvier, via les classements qui proviennent comme toujours du moteur de recherche en streaming Reelgood qui base ses tabulations chaque semaine sur le comportement et les préférences de ses millions d’utilisateurs.

La finale de la série Good Place a été diffusée sur NBC fin janvier, tandis que la cinquième saison de Better Call Saul (la série pré-série AMC de Breaking Bad), arrive plus tard ce mois-ci. Il n’est donc pas surprenant que des tonnes de personnes aient passé leur temps libre ces dernières semaines à rattraper leur retard sur les épisodes précédents de The Good Place et Breaking Bad sur Netflix.

Le streamer a surpris tout le monde il y a quelques semaines, en parallèle avec ses derniers résultats trimestriels, avec une annonce que la première saison de The Witcher est l’émission la plus regardée que Netflix ait jamais créée à ce jour. Le streamer continue également de croître et d’ajouter des utilisateurs – dont la plupart vivent maintenant en dehors des États-Unis, c’est pourquoi vous voyez une quantité croissante de contenu non américain sur le service. Pendant ce temps, que nous parlions de HBO, Disney +, Apple TV +, Netflix ou d’un autre streamer, le nom du jeu est un excellent contenu – vous devez l’avoir, continuer à le faire et continuer à l’ajouter, pour garder les abonnés collés à votre service. Et Netflix, il va sans dire, ne montre aucun signe de perte de contact pour lancer un contenu bourdonnant et bingeable qui maintient les téléspectateurs engagés.

Ce qui ne veut pas dire qu’il ne tombe jamais en panne ou échoue. Ou qu’il n’a jamais à débrancher, comme il y a quelques jours avec le drame de patinage artistique dirigé par January Jones Spinning Out. Mais quand cela fonctionne, cela fonctionne vraiment – et, tout cela dit, voici un aperçu de ce que les utilisateurs de Netflix ont le plus diffusé au cours du mois de janvier (encore une fois, grâce à l’équipe de Reelgood):

Éducation sexuelle

Le sorceleur

VOUS

Messie

Le bon endroit

Dracula

Choses étranges

Breaking Bad

Perdu dans l’espace

Éhonté

