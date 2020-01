Ces trois catégories d’accessoires de charge ont changé ma vie

Source: Ara Waggoner / Android Central

Il y a beaucoup d’accessoires que je recherche et recommande pour des lecteurs comme vous, et bien que les cas soient super amusants – oui, je suis l’écrivain technologique rare qui adore écrire sur les cas – la catégorie qui me passionne le plus est peut-être la moins sexy : chargeurs et banques d’alimentation. Ce sont des accessoires qui, une fois que vous en avez un bon, peuvent vous durer des années et des années et charger tout ce que vous y jetez.

Malheureusement, beaucoup de gens ont tendance à en acheter plus gros et plus volumineux que nécessaire. Beaucoup de passionnés de la technologie ont tendance à craquer pour des dalles massives de “puissance toute votre merde pour le week-end” comme le Goal Zero Sherpa 100PD, mais je n’ai pas besoin de garder un MacBook en vie pendant huit heures d’édition et de rendu, et je parie vous non plus.

La plupart d’entre nous doivent garder peut-être 1 à 3 téléphones en vie entre l’heure du déjeuner et l’heure du coucher très tardive. Donc, pour la plupart d’entre nous, je suis ici pour répandre mon évangile: ne quittez jamais la maison sans la Trinité du pouvoir, les accessoires les plus importants que vous puissiez posséder.

En route: batterie portable PD Pocketable

Il existe de nombreuses façons d’évaluer une batterie, de la capacité au nombre de ports en passant par la vitesse de charge, mais en fin de compte, il n’y a vraiment qu’une seule façon qui compte:

Votre batterie portable est-elle réellement portable? Peut-il tenir dans votre poche?

Si votre batterie externe est trop grande pour que vous puissiez la garder dans votre poche pendant que vous chargez – ou trop grande pour que vous puissiez la transporter dans une poche lorsque vous ne portez pas de sac à dos – arrêtez-vous et partez. À moins que vous n’ayez des enfants plus jeunes en qui vous n’avez pas confiance pour porter les leurs, vous n’avez pas besoin de plus de 10000 mAh compatible avec les poches banque de puissance.

Je passe beaucoup de mes jours à Walt Disney World, sans doute l’un des endroits les plus brutaux sur une batterie de téléphone. Vous passez une tonne de temps avec l’écran de votre téléphone à vérifier les temps d’attente et à vous divertir sur des lignes de deux heures, en essayant de rester connecté aux signaux Wi-Fi faibles et aux tours de réseau surchargées. Pire encore, vous ne resterez probablement autour des chargeurs muraux que pendant 20 à 30 minutes pendant les repas ou en attendant le début d’un spectacle. Je garde généralement deux téléphones chargés pendant une journée de 12 heures dans le parc, et je n’ai pas encore exécuté une banque de 10000 mAh complètement morte. Habituellement, je n’ai même pas épuisé une banque de 5 000 mAh.

De nombreuses banques d’alimentation de 5 000 à 10 000 mAh peuvent être aussi petites qu’une cuve de rouge à lèvres surdimensionnée, mais j’aime les chargeurs de la taille d’un téléphone, car ils sont plus faciles à garder glissés dans votre poche à côté de votre téléphone pendant qu’il se charge. Les batteries de cette capacité sont également plus faciles à utiliser régulièrement, car garder une batterie complètement chargée et reposer sur l’étagère la plupart du temps n’est pas idéal pour sa capacité de charge ou sa durée de vie.

Batterie Aukey 10000 mAh

(30 $ sur Amazon)

Aukey fabrique deux chargeurs dans cette configuration de taille et de port: un modèle de 10 000 mAh et un modèle de 8 000 mAh avec charge Qi. Si vous avez quelques téléphones dans votre groupe qui pourraient avoir besoin d’un complément, le modèle 10000 mAh est fait pour vous.

Chargeur portable Xcentz 10000mAh

(24 $ sur Amazon)

C’est légèrement plus grand qu’une boîte de conserve Altoids, il est disponible dans des couleurs amusantes comme le bleu et le rose, et il charge la plupart des téléphones à vitesse maximale: 18W Power Delivery. Il ne se recharge que sous 12 W, mais à 10000 mAh, cela ne prendra pas longtemps.

Batterie portable Moshi Porto Q 5K avec chargeur sans fil intégré

(85 $ sur Amazon)

C’est cher, mais lorsque vous êtes à la maison – ou assis dans un café en rechargeant cette banque sur le chargeur mural dont je vais parler – cette banque de 5000 mAh peut Qi charger votre téléphone tout en se rechargeant via USB-C.

Alimentation par le réseau: chargeur mural Tiny PD

Source: Ara Waggoner / Android Central

Vous ne pensez peut-être pas que porter un chargeur mural tous les jours est nécessaire, mais lorsque les chargeurs muraux PD sont si petits, il n’y a aucune excuse pour être pris sans un. Il y a des chances qu’il y ait une prise murale près de l’endroit où vous vous asseyez au travail ou dans un café, et avec la charge Power Delivery de 18 W, vous pouvez recharger une bonne partie de votre batterie en l’espace d’une pause collation ou d’un dîner rapide.

J’ai le chargeur PD Aukey PA-Y18 depuis plus d’un an maintenant et j’adore ce truc. Il est un peu plus grand qu’un quart dans toutes les dimensions et il s’intègre parfaitement dans les poches avant de mon petit jean pour femme à côté de mon PocketBac. Il charge la plupart des téléphones Android à leur vitesse maximale de 18 W – sauf OnePlus, car ils devaient juste être spéciaux. Il existe maintenant même un modèle de mise à niveau de 30 W de la même taille que j’essaie en ce moment si vous devez charger un Note 10+ ou un Chromebook en déplacement.

Garder un chargeur mural à proximité est important car cela signifie que vous pouvez recharger votre téléphone ou votre batterie externe tout au long de la journée lorsque vous rencontrez des chargeurs muraux. Si, pour une raison quelconque, vous êtes coincé dans un aéroport pendant la nuit ou dans un endroit fermé pendant des heures et des heures, vous pouvez empêcher votre téléphone de mourir si vous ne rentrez pas à la maison.

Laissez passer la puissance: câble USB-C de 6 pieds

Source: Ara Waggoner / Android Central

Les câbles USB-C à USB-C sont disponibles dans à peu près toutes les tailles, formes et couleurs que vous pouvez imaginer, mais si vous ne transportez qu’un seul câble avec vous, faites-en un câble de 6 pieds de long avec une sorte de organisateur intégré. Certes, lorsque vous chargez avec la batterie externe dans votre poche, vous n’aurez pas besoin des 6 pieds complets, tant que vous pouvez absorber l’excédent, mais il est préférable d’avoir la longueur supplémentaire et de ne pas en avoir besoin, surtout lorsque vous permuter entre la banque d’alimentation et le chargeur mural.

L’utilisation d’un câble plus long signifie que vous n’avez pas besoin de tenir à la fois la banque et le téléphone dans votre main pendant que vous chargez, une position que j’ai vue conduire à plus de quelques téléphones tombés pendant que les gens attendent en ligne. Être capable de garder la banque d’alimentation dans votre poche ou sur la table pendant que vous chargez garde les choses plus faciles à gérer, plus stables et plus sûres. Lorsque je porte un manteau, je vais mettre mon téléphone dans une poche, ma banque d’alimentation dans l’autre poche et l’excédent enroulé dans ma poche sous la banque d’alimentation.

Vous pouvez peut-être opter pour un mètre de long si vous le souhaitez, mais l’option de 6 pieds est plus adaptable et généralement un meilleur rapport qualité-prix.

