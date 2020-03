Ces véritables écouteurs sans fil de 50 $ sont essentiels pour travailler à domicile

Ce sont des moments étranges dans lesquels nous vivons, n’est-ce pas? Les enfants rentrent de l’école, de nombreuses entreprises non essentielles ferment leurs portes et vous travaillez probablement à la maison dans un avenir prévisible. Non seulement il est difficile de s’adapter au monde en constante évolution qui nous entoure, mais il est également difficile de trouver un bon rythme pour votre travail à la maison.

Travailler à partir de votre maison / appartement prend beaucoup de temps pour s’y habituer, et une partie de trouver le bon équilibre nécessite que vous ayez le bon équipement. Nous avons déjà mis en évidence beaucoup de choses, notamment des aspirateurs robots, des claviers Bluetooth, etc. Aujourd’hui, je veux souligner autre chose – de vrais écouteurs sans fil. Plus précisément, le TOZO T6.

Premièrement, pourquoi suis-je en train de recommander de vrais écouteurs sans fil? J’ai utilisé beaucoup de facteurs de forme différents pour les écouteurs / écouteurs au fil des ans, et sans aucun doute, j’ai trouvé que les vrais écouteurs sans fil étaient les plus pratiques. Ils sont plus légers et moins encombrants que les écouteurs intra-auriculaires et plus confortables que les écouteurs Bluetooth connectés par un seul fil. Apple a peut-être excité le marché à propos de ces écouteurs lorsque les AirPods ont fait leurs débuts en 2016, mais d’innombrables autres sociétés sont entrées sur le ring depuis lors avec leurs propres succès.

En ce qui concerne l’équilibre des fonctionnalités et des prix, les TOZO T6 se distinguent comme l’un des concurrents les plus puissants du marché. J’ai d’abord examiné les écouteurs en janvier, et depuis lors, ils ont gardé une place spéciale dans mon cœur.

En ce qui concerne les fonctionnalités de base, le TOZO T6 est solide à tous points de vue. L’audio est clair avec une quantité choquante de basses, la batterie totale entre les écouteurs et le boîtier est évaluée à 30 heures, vous pouvez vous attendre à six heures de lecture continue et l’ajustement intra-auriculaire est très confortable pour les longues journées de travail au bureau à domicile .

Les TOZO T6 continuent de m’impressionner par leurs performances à un prix aussi bas.

Ce sont des choses que beaucoup de vrais écouteurs sans fil ont appris à réaliser, mais le TOZO T6 va plus loin sur deux points très importants – il existe un indice IPX8 pour l’étanchéité et la prise en charge de la charge sans fil Qi. Vous ne profiterez probablement pas trop de cette cote IPX8 en ce moment, mais si vous vous arrêtez pendant la journée pour faire une belle course, cela garantira que le TOZO T6 continue à bien fonctionner même si vous transpirer.

Le support de charge Qi est l’un de mes aspects préférés. Lorsque la batterie est faible, tout ce que j’ai à faire est de la poser sur mon support de charge plutôt que de chercher un câble et un adaptateur secteur pour la brancher dans la prise murale.

Vous ne trouverez aucune suppression de bruit active ici comme vous le feriez avec des écouteurs plus chers, mais en toute honnêteté, l’ajustement intra-auriculaire est si bon avec son isolation passive qu’il ne devrait pas être trop important. De plus, si ANC est en haut de votre liste de priorités, vous êtes mieux avec un casque d’écoute antibruit.

Lier tout cela ensemble, c’est combien coûte le TOZO T6. Vous pouvez acheter les écouteurs dès maintenant pour 50 $, ce qui, pour une certaine perspective, est de 110 $ de moins que les Airpod de base et de 200 $ de moins que les AirPods Pro. Les temps sont durs en ce moment, donc tout pour économiser de la monnaie supplémentaire est grandement apprécié.

Et c’est finalement pourquoi je respecte tant le TOZO T6. Rien dans les écouteurs ne semble ou ne ressemble à un produit «économique» ou bas de gamme, mais ils laissent certainement une brèche beaucoup plus légère sur votre portefeuille que de nombreuses options similaires.

Donc, si vous travaillez à la maison et que vous avez besoin de nouveaux équipements audio pour garder votre cerveau occupé avec de la musique ou des podcasts pendant que vous essayez de faire du travail, essayez-les. J’ai adoré les avoir sur mon bureau ces derniers mois, et je vous garantis que vous aussi.

Coup de dormeur

TOZO T6

Morceaux et fonctionnalités puissants à un prix avantageux

Parmi tous les vrais écouteurs sans fil que j’ai utilisés (ce qui est beaucoup), le TOZO T6 se distingue comme l’une des meilleures options sur le marché. Ils sonnent bien, la durée de vie de la batterie est excellente et vous bénéficiez même d’une charge sans fil Qi avec un indice de résistance à l’eau IPX8 impressionnant. Tout cela est merveilleux en soi, mais lorsque vous tenez compte du prix, les écouteurs vont de superbes à incroyables.