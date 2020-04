C’est combien de dégâts vous pouvez causer en ignorant la distance sociale – .

Une nouvelle étude de cas des CDC a révélé l’impact qu’une seule personne peut avoir lorsqu’elle n’adhère pas aux directives de distanciation sociale pendant la pandémie de coronavirus.

Un membre de la famille présentant des symptômes bénins a assisté à deux réunions de famille à Chicago et a fini par infecter 16 membres de la famille avec le coronavirus, entraînant trois décès.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Pour tous ceux qui ralentissent un peu leurs comportements de distanciation sociale et de quarantaine récemment, même si vous commencez à entendre que la nation voit quelques «lueurs d’espoir» dans nos données sur les coronavirus, celle-ci est pour vous.

Combien de dommages une personne peut-elle vraiment faire en ne respectant pas ces directives de distanciation sociale, vous pourriez être tenté de vous demander. Une nouvelle étude de cas menée par le CDC sur une famille de Chicago fournit la réponse. En bref, un membre de la famille présentant des symptômes apparemment bénins du virus s’est présenté aux funérailles, ce qui a déclenché une réaction en chaîne d’infection au sein de la famille – entraînant l’infection de 16 membres de la famille, ainsi que trois, malheureusement, mourant de la virus.

Selon un résumé fourni dans le rapport, «l’enquête du CDC sur les cas de COVID-19 à Chicago a identifié un groupe de 16 cas confirmés ou probables, dont trois décès, résultant probablement d’une introduction. Les réunions de famille élargie, y compris les funérailles et une fête d’anniversaire, ont probablement facilité la transmission du SRAS-CoV-2 dans cette grappe. »

Tous les résidents des États-Unis, souligne le rapport, devraient laisser cela comme un rappel d’adhérer rigoureusement aux recommandations du CDC en matière de distanciation sociale – pour éviter les rassemblements et pour suivre les ordres de séjour à la maison lorsque requis par l’État ou les autorités locales.

Les rassemblements décrits dans le rapport sur la famille de Chicago ont eu lieu en février. En tout, 16 personnes ont été infectées, la tranche d’âge des personnes infectées s’étalant sur cinq ans à 86 ans. Pire encore, le rapport montre comment non seulement la famille, mais la ville de Chicago plus largement a été exposée à la suite de cette seule personne avec symptômes légers se manifestant lors d’une réunion de famille.

Les rassemblements comprenaient une fête d’anniversaire et des funérailles, toutes deux tenues à trois jours d’intervalle. La personne infectée a partagé un repas à emporter avec une paire de membres de la famille lors des funérailles, où ils sont restés pendant trois heures. Un certain nombre de personnes étreintes ont fini par être infectées. La fête d’anniversaire a suivi, où le transporteur infecté a partagé de la nourriture et embrassé des invités. D’autres infections ont suivi.

Certains de ces membres de la famille infectés se sont retrouvés à l’hôpital, où d’autres membres de la famille sont venus leur rendre visite – et partager des câlins. Encore une fois, plus d’infections ont suivi, au point que le CDC spécule que cela a incité plus de cas de coronavirus à Chicago. “Les rapports des médias suggèrent que la chaîne de transmission décrite à Chicago n’est pas unique aux États-Unis”, conclut le rapport. «Associées à des éléments de preuve provenant du monde entier, ces données mettent en lumière la transmission au-delà des contacts familiaux, y compris le potentiel d’événements de super-propagation.»

Source de l’image: Martin Meissner / AP / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.