C’est facilement le téléphone à 100 $ le plus puissant

Realme a taquiné le Realme C3 depuis quelques semaines, étant le dernier ajout à la famille des smartphones super bon marché. La marque a enfin lancé l’appareil aujourd’hui, et il pourrait être l’un des téléphones économiques les plus puissants et les plus durables du marché.

Le plus gros changement par rapport au Realme C2 est probablement le processeur Helio G70 12 nm, qui marque la première fois que nous voyons de puissants cœurs CPU Arm dans la famille Realme C (deux cœurs Cortex-A75 et six cœurs Cortex-A55). Cela devrait placer le téléphone sur un pied d’égalité avec le Realme 5. En fait, les performances monocœur devraient théoriquement être meilleures que le Realme 5, car le processeur Cortex-A75 du G70 est plus récent et plus puissant que les processeurs Snapdragon 665 du Realme 5 ( multicœur est une autre affaire).

Vous obtenez également un GPU Mali-G52 MC2, ce qui devrait convenir aux joueurs mobiles à petit budget. Quoi qu’il en soit, les consommateurs soucieux de leur portefeuille avec des performances élevées sur leur liste de souhaits devraient être heureux.

Vrai moi

La deuxième caractéristique remarquable de Realme C3 est la batterie de 5000 mAh, soit 1000 mAh de plus que le Realme C2 et conforme aux récents appareils Redmi de Xiaomi.

Les autres fonctionnalités à noter incluent une conception résistante aux éclaboussures, une configuration de caméra arrière 12MP + 2MP, un vivaneau selfie 5MP et un écran LCD HD + de 6,5 pouces. Sinon, la prise en charge de la double carte SIM, un emplacement microSD, un port microUSB (pas d’USB-C ici) et l’interface utilisateur Realme sur Android 10 complètent le package. Ne vous attendez pas à un scanner d’empreintes digitales ici, tout comme la série Redmi A.

Le Realme C3 commence à Rs. 6999 (~ 98 $) pour le modèle 3 Go / 32 Go, tandis que la variante 4 Go / 64 Go vous coûtera Rs. 7 999 (~ 112 $). Début des ventes en Inde via Flipkart à partir du 14 février.