C’est la Journée internationale de la femme aujourd’hui – Célébrons!

Aujourd’hui, le 8 mars, est la Journée internationale de la femme, une célébration mondiale des réalisations des femmes et une journée pour examiner comment nous pouvons faire du monde un terrain de jeu plus égalitaire. À l’occasion de la Journée internationale de la femme, chez iMore, nous aimons prendre un moment pour nous concentrer sur les réalisations des femmes dans la technologie. Quelque chose que j’entends plus souvent que je ne veux dire, c’est “qu’il n’y a pas assez de femmes dans la technologie” ou que “les femmes n’aiment pas travailler dans la technologie”. Ce sentiment déséquilibré s’est dissipé au cours de la dernière décennie, et la reconnaissance de la participation des femmes dans l’industrie technologique a augmenté, mais je l’entends toujours même si ce n’est pas vrai.

Chaque jour de la Journée internationale de la femme, Apple met également en lumière les réalisations des femmes dans l’industrie de la technologie en partageant avec nous une énorme liste de films, de musique, de livres, d’applications et de jeux et de podcasts, le tout avec des femmes en tant que PDG et fondatrices. ou en tant que développeurs et créateurs des choses que nous savons et aimons.

Tout au long du mois de mars, pour le Mois de l’histoire des femmes, cette année, vous pouvez participer à des événements spéciaux «Elle crée» aujourd’hui lors des événements Apple organisés par des noms tels que Sarah Rothberg et Joyful Clemantine.

Vous pouvez également vous détendre et profiter de bons films ou vous détendre avec un bon livre écrit par des femmes. À l’occasion de la Journée internationale de la femme, éclatez-vous car vous pouvez obtenir un prix spécial pour une marche de 20 minutes. Ce n’est pas parce que vous ne recevez pas un projecteur Apple spécial que vous ne devriez pas célébrer vos propres réalisations!

Célébrer le mois de l’histoire des femmes

Tout au long du mois de mars, Apple célèbre le mois de l’histoire des femmes avec des dizaines d’événements Today dans le monde entier mettant en vedette les femmes dans la série “She Creates”. Vous pouvez vous familiariser avec des photographes professionnels, apprendre à prendre la photo parfaite dans n’importe quel environnement, obtenir des conseils pour écrire le poème parfait et même obtenir votre groove pour une performance en direct. Vous trouverez ci-dessous quelques éléments auxquels vous pouvez vous inscrire à San Francisco, mais consultez votre Apple Store local pour voir ce qui est offert dans votre région.

À Apple Union Square, Ah-Mer-Ah-Su se produira en direct à 18h00 le mardi 17 mars, avec une conversation décontractée de la pop star sur ses expériences dans l’industrie.

Le même magasin Apple Union Square accueillera la photographe Jillian Knox alors qu’elle explique sa technique et vous donnera même des conseils pratiques pour créer une bonne composition et utiliser la couleur.

L’Apple Store de Santa Rosa Plaza vous permettra de déconstruire la chanson Underdog d’Alicia Keys afin que vous puissiez remixer votre propre version avec votre style personnel.

Apprenez-en plus sur She Creates et les événements spéciaux Today at Apple dans votre région en visitant la page dédiée d’Apple.

En plus des événements She Creates Today at Apple, l’App Store proposera tous les jours en mars une histoire mettant en vedette des femmes développeurs, ingénieurs, PDG, etc. Assurez-vous de visiter l’App Store sur votre iPhone ou iPad pour voir qui est présenté. L’App du jour et le jeu du jour aux États-Unis tout au long du mois de mars se concentreront également sur les femmes, avec des applications et des jeux créés par elles ou en les regardant.

Découvrez ces applications et jeux qui ont toutes des femmes qui créent, développent ou dirigent les entreprises:

Vous cherchez du divertissement télévisé et cinématographique? Tout au long du mois de mars, Apple a une page dédiée intitulée Championing Her Story avec des dizaines d’émissions à succès et de films écrits, réalisés et mettant en vedette des femmes, ainsi que des histoires fascinantes sur les femmes. Voici quelques-uns de mes choix préférés:

Journée internationale de la femme, 8 mars

Lors de la Journée internationale de la femme, qui est le 8 mars, commencez votre journée par une marche, une course ou un entraînement en fauteuil roulant de 20 minutes pour remporter le succès de l’application Activité de la Journée internationale de la femme 2020. Avec cette récompense, des autocollants animés amusants que vous pouvez partager avec d’autres dans l’application Messages.

Vous pouvez également télécharger un ou deux podcasts à écouter pendant votre voyage. Apple met en vedette plus de six douzaines de podcasts célébrant les femmes dans son reportage «Changer le récit». Jetez un œil à ces podcasts mis en lumière:

Faire avancer le changement

Vérités de surface

Leadership inspiré

Trouver un sens et une valeur

Revisiter l’histoire

Tout le monde a une raison de célébrer la Journée internationale de la femme. Que vous célébrez vos propres réalisations ou celles de vos mères, filles, épouses, partenaires, sœurs et meilleures amies, assurez-vous de prendre un peu de temps aujourd’hui pour reconnaître ce que les femmes du monde entier font pour aider à faire tourner le monde.

