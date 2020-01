C’est le plus gros spoiler MCU Phase 4 jusqu’à présent, et c’est une torsion de l’intrigue que nous n’avons jamais vu venir – .

On sait peu de choses sur ce sur quoi travaille Marvel en ce qui concerne son scénario Marvel Cinematic Universe. Le studio a confirmé qu’il travaillait sur le prochain type de film massif Endgame, mais il faudra des années pour y arriver. Après les événements d’Avengers 4, nous avons besoin de nouveaux héros pour équiper l’équipe, et nous attendons de découvrir de nouveaux méchants, y compris les principaux qui remplaceront Thanos. Marvel fera tout son possible pour éviter les fuites, et nous ne nous attendons pas à en savoir trop de détails sur les prochains films et émissions de télévision MCU Phase 4 jusqu’à ce que Marvel le veuille. Malgré cela, la première torsion majeure de l’intrigue de la phase 4 pourrait avoir juste fui, et c’est un tel énorme spoiler que vous voudrez peut-être l’éviter pour le moment.

Marvel est en train de lancer un film au Royaume-Uni en ce moment, qui se trouve être le film de phase 4 le plus intéressant étant donné tout ce que nous avons entendu à ce sujet. Marvel nous a déjà dit que le film présenterait des héros que nous n’avions pas vus venir, et que deux émissions de télévision y seraient liées, y compris Loki et WandaVision. Les rumeurs disent également que ce sera la première fois que les X-Men apparaîtront dans un film MCU, Deadpool et Wolverine étant tous deux censés obtenir des camées. Si vous ne l’avez pas encore deviné, c’est Docteur Strange dans le Multivers de la folie.

Scott Derrickson ne dirigera peut-être pas Doctor Strange 2, mais cela ne signifie pas que la production est arrêtée ou que le film ne sera pas prêt à temps pour la date de lancement du 7 mai 2021.

Selon Backstage, le casting de Marvel est en cours pour la suite, qui devrait commencer à tourner cet été au Royaume-Uni. Ce qui est intéressant dans le rapport de Backstage, c’est qu’il offre en fait un synopsis assez révélateur pour Strange 2:

Après les événements de Avengers: Fin de partie, le Dr Stephen Strange poursuit ses recherches sur la pierre du temps. Mais un vieil ami devenu ennemi met fin à ses plans et fait que Strange déchaîne un mal indicible.

C’est beaucoup d’informations ici, car le résumé non officiel fournit deux détails importants sur l’avenir du MCU. Tout d’abord, Strange n’est pas content de perdre la Time Stone – un rappel rapide que les Thanos dans la chronologie principale du MCU ont détruit les Stones, les transformant en poussière tôt dans Fin du jeu, et les Infinity Stones que les Avengers ont volées ont été ramenés au chronologies où ils appartiennent.

Le fait que Strange étudie la Time Stone est un détail fantastique sur l’avenir du MCU, en supposant que ce synopsis est exact. Est-ce que quelqu’un pourra recréer les Stones bientôt? Ce détail «vieil ami devenu ennemi» est également fascinant. Cette personne forcera apparemment Strange à “déchaîner un mal indicible”, ce qui me donne déjà envie d’en savoir plus.

Qui est exactement ce vieil ami? ComicBook spécule que le baron Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor) pourrait être un bon candidat. Mais une autre possibilité est Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), qui est confirmée pour apparaître dans le film. Ce n’est pas exactement une vieille amie de Strange, mais ensuite, qui sait comment ils mesurent le temps. Ce qui est assez clair après Fin du jeu, c’est que Wanda est le Avenger le plus puissant en ce moment, ce que Kevin Feige a déclaré lors d’un récent événement de questions / réponses.

Des sources proches du dossier ont déclaré à We Got This Covered que Wanda se tournera en effet vers le côté obscur, pour ainsi dire, après les événements de la prochaine série Disney + WandaVision:

Plus précisément, on nous dit qu’au moment où le film démarre, Wanda commence à devenir folle et à perdre la raison à cause de ce qui se passe à la fin de l’émission Disney Plus susmentionnée. Ses pouvoirs augmentent également, et comme mentionné ci-dessus, elle est influencée par Nightmare. Ses pouvoirs commencent à percer un trou dans la réalité et elle essaie désespérément de récupérer ses enfants, qu’elle perd à la fin de WandaVision lorsque Nightmare lui fait réaliser que la réalité qu’elle a créée pour elle-même n’est pas réelle et la détruit.

Cela met Wanda sur une voie dangereuse et même si elle ne sera pas exactement considérée comme un méchant à part entière dans Doctor Strange dans le multivers de la folie, son désir d’utiliser ses pouvoirs dangereux pour ramener ses enfants combinés avec l’influence sinistre de Nightmare fera certainement elle un ennemi pour le Docteur Strange, avec le Sorcier Suprême dit d’essayer de remodeler la réalité à ce qu’elle était avec sa magie et de l’arrêter elle et Nightmare.

Nous avons déjà vu des spéculations selon lesquelles les enfants de Wanda avec Vision pourraient ne pas être réels, ce qui est logique étant donné que Vision est morte. Si tout cela est vrai, la prochaine suite de Doctor Strange pourrait s’avérer être un événement MCU pivot, peut-être tout aussi important pour le scénario principal que la guerre civile, car elle pourrait préparer le terrain pour un X-Men vs Avengers massif. affrontement. Chose intéressante, une telle histoire serait en préparation pour une future suite des Avengers.

Source de l’image: Marvel Studios

.