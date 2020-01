C’est pourquoi la Xbox Series X n’aura pas de jeux exclusifs au lancement – .

Microsoft a peut-être pris du retard sur Sony au cours de la dernière génération de consoles, mais à l’approche du lancement de la nouvelle Xbox Series X, la société semble avoir une vision cohérente qui pourrait la rendre beaucoup plus compétitive au cours des cinq à dix prochaines années. Bien que la console domestique ne va nulle part (du moins pas très tôt), Microsoft a déjà commencé à redéfinir l’industrie du jeu avec le lancement de services tels que Xbox Game Pass et Project xCloud. Dans les mois à venir, les jeux sur Xbox ne nécessiteront pas de posséder une Xbox.

Matt Booty, directeur de Xbox Game Studios, a conduit ce point chez lui, qui a récemment rencontré MCV / Develop afin de discuter de la prochaine génération. L’un des premiers sujets de discussion a été de savoir en quoi ce lancement de console différera des autres générations, car les jeux propriétaires de Xbox seront jouables sur plusieurs éléments matériels.

“Au fur et à mesure que notre contenu sortira au cours de la prochaine année, deux ans, tous nos jeux, un peu comme un PC, joueront de haut en bas avec cette famille d’appareils”, explique Booty. “Nous voulons nous assurer que si quelqu’un investit dans Xbox d’ici à [Series X] qu’ils sentent qu’ils ont fait un bon investissement et que nous nous y engageons avec du contenu. “

Regarder Microsoft équilibrer sa nouvelle stratégie logicielle avec une version de console de nouvelle génération relativement standard pourrait très bien devenir le scénario le plus intrigant de la décennie pour l’industrie. Halo Infinite sera le titre phare de lancement de la Xbox Series X, mais si vous n’êtes pas encore prêt à mettre à niveau, vous pouvez également y jouer sur votre Xbox One. Et si vous ne possédez pas de console domestique, elle arrive également sur PC, avec tous les autres jeux Xbox propriétaires.

Mais, comme le note Booty, l’équipe derrière le nouveau Halo «va certainement faire des choses pour profiter de [Series X]”Donc, même si vous n’avez pas besoin d’une série X pour jouer à Halo Infinite, ce pourrait être la meilleure façon de jouer au jeu (à moins que vous ne possédiez un PC de jeu coûteux avec toutes les dernières et meilleures spécifications).

L’intégralité de l’interview mérite d’être lue, mais ce sont les choses sur lesquelles Booty dit que Xbox se concentrera sur les années à venir:

«Tenez nos promesses.»

“Assurez-vous que nous maintenons la barre haute en termes de qualité, et que nous publions des jeux dont nous pouvons être fiers et dont les fans peuvent être fiers en tant qu’exclusivités Xbox.”

“Continuez à construire des personnages, des histoires et des mondes qui peuvent transcender les générations, les appareils et les plateformes.”

Nous sommes encore près d’un an après les lancements de la Xbox Series X et de la PlayStation 5, mais cela s’annonce déjà comme l’un des plus grands changements de paradigme que l’industrie ait jamais vu. Les lancements forts ont toujours été importants, mais en ce qui concerne la série X, Microsoft est clairement beaucoup plus concentré sur le long terme.

Source de l’image: Microsoft

.