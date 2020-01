C’est votre dernière chance de gagner 2 000 $ sur Spark Cash ou 200 000 miles sur Spark Miles

La tête haute! Nous partageons des conseils judicieux sur les achats et les finances personnelles pour mettre de l’argent supplémentaire dans votre portefeuille. Android Central peut recevoir une commission du réseau d’affiliation Points Guy. Veuillez noter que les offres mentionnées ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées à tout moment et certaines peuvent ne plus être disponibles.

C’est la dernière semaine pour profiter de certaines des plus grandes offres de bienvenue que nous ayons jamais vues pour les cartes de crédit Capital One® Spark® Cash for Business et Capital One® Spark® Miles for Business. La société a lancé ces offres de bonus à durée limitée en octobre 2019, mais les deux devraient expirer le 27 janvier 2020.

Les miles Capital One® Spark® pour les entreprises offrent actuellement aux nouveaux titulaires de carte 50 000 miles bonus lorsque vous dépensez 5 000 $ au cours des 3 premiers mois. Vous pouvez ensuite gagner 150 000 miles supplémentaires en dépensant 50 000 $ au cours des 6 premiers mois de l’ouverture de votre compte. Une fois gagnés, vous pouvez transférer vos milles vers plus de 10 programmes de fidélisation de voyage comme JetBlue ™, Air Canada et Emirates ™, ou échanger vos miles instantanément pour tout achat lié au voyage, des vols et des hôtels aux services de covoiturage.

Pour la carte de crédit Capital One® Spark® Cash for Business, les nouveaux titulaires de carte peuvent gagner jusqu’à 2 000 $ en espèces. Vous pouvez récupérer votre premier bonus en espèces de 500 $ lorsque vous dépensez 5 000 $ au cours des 3 premiers mois, puis ajouter 1 500 $ supplémentaires lorsque vous dépensez 50 000 $ au cours des 6 premiers mois de l’ouverture de votre compte. Après cela, vous gagnerez un remboursement illimité de 2% pour votre entreprise sur chaque achat sans limite ni restriction de catégorie et les récompenses n’expireront pas pendant la durée de vie du compte.

Ces deux offres ne sont disponibles que jusqu’au 27 janvier, donc si vous êtes à la recherche d’une carte de crédit professionnelle qui vous récompense sur tout ce que vous achetez, que ce soit au niveau national ou international, il est maintenant temps de les saisir avant qu’elles ne disparaissent.

