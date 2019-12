C'est votre dernière chance d'obtenir un Roomba pour 199 $ – .

Il est souvent difficile de savoir quand les meilleures offres d'Amazon prendront fin, car le détaillant ne partage souvent pas ces informations. Une chose dont nous sommes assez certains, cependant, est que l'accord fou qui réduit le robot aspirateur iRobot Roomba 675 de 300 $ le plus vendu est de retour au prix du Black Friday de seulement 199,99 $. Nous pensons que c'est votre dernière chance d'en saisir une, car l'accord se terminera probablement ce week-end. La vente d'Amazon est également en passe de réduire le robot aspirateur Roomba 960 de 650 $ à seulement 449 $, ce qui représente une valeur incroyable pour ce modèle compatible Alexa. Dépêchez-vous ou vous allez manquer!

Roomba 675

Volume de capacité 0,6 litre 0,3 Le système de nettoyage de scène détache, soulève et aspire la saleté, la poussière et les cheveux des sols durs et des tapis

Les brosses multi-surfaces doubles fonctionnent ensemble pour absorber la poussière, la saleté et les gros débris; La tête de nettoyage à réglage automatique adapte automatiquement sa hauteur pour nettoyer efficacement les tapis et les sols durs

Les capteurs brevetés Dirt Detect alertent Roomba pour travailler plus fort sur les zones concentrées de saleté, telles que les zones à fort trafic de votre maison

Une suite complète de capteurs pour naviguer intelligemment sous et autour des objets et des meubles du robot pour aider à nettoyer en profondeur vos sols

La brosse de balayage des bords est spécialement conçue à un angle de 27 degrés pour balayer les débris des bords et des coins

Connectez-vous et planifiez où que vous soyez; Utilisez les commandes vocales Alexa ou Google Assistant pour contrôler le nettoyage; Utilisez l'application iRobot HOME pour planifier et surveiller les sessions de nettoyage

Fonctionne jusqu'à 90 minutes avant de se connecter et de se recharger automatiquement

Doté de Roomba Essentials Wi-Fi connecté, navigation intelligente, tête de nettoyage à réglage automatique, fonctionne sur les tapis et les sols durs

Contenu de la boîte: 1 aspirateur robot Roomba 675 avec connectivité Wi Fi, 1 station de charge de base domestique, 1 cordon de ligne nord-américain, filtre supplémentaire, guide du propriétaire, documentation

iRobot ne certifie pas la qualité ou l'authenticité des produits achetés auprès de revendeurs non autorisés sur Amazon, et ne couvrira pas les réclamations, ne fournira pas de service ou n'offrira pas de remplacement pour les produits achetés auprès de ces vendeurs

Aspirateur robot iRobot Roomba 960

L'aspiration Power-Lifting délivre 5 fois la puissance d'air pour des performances de ramassage améliorées. (Par rapport à la série Roomba 600)

Cartographie et nettoie intelligemment un niveau entier de votre maison. La technologie brevetée iAdapt 2.0 avec navigation vSLAM capture activement des milliers de mesures précises chaque milliseconde pour optimiser la couverture.

Idéal pour les maisons avec animaux domestiques. Le système de nettoyage Premium en 3 étapes nettoie la saleté et les poils d'animaux que vous voyez et les allergènes et la poussière que vous ne voyez pas.

Les brosses en caoutchouc à double surface uniques s'ajustent et se plient pour rester en contact constant avec les tapis et les sols durs.

Le filtre haute efficacité capture 99% de tous les allergènes, pollens et particules aussi petits que 10 microns.

Se recharge automatiquement au besoin, puis continue le nettoyage – jusqu'à ce que le travail soit terminé.

Personnalisez et contrôlez la façon dont vous nettoyez avec l'application iRobot HOME, Alexa ou l'Assistant Google.

