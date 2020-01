Cet adaptateur tout-en-un de 15 $ peut charger votre téléphone, votre ordinateur portable et tout le reste – .

Si vous êtes comme moi, vous en avez assez de devoir transporter un tas de chargeurs différents avec vous pour recharger votre ordinateur portable, smartphone, tablette, montre intelligente et tout le reste. Heureusement pour vous, j’ai trouvé quelque chose qui peut vous aider. Le chargeur Aukey 30W USB C avec Power Delivery et Dynamic Detect est un chargeur tout-en-un qui possède à la fois un port USB normal et un port USB-C afin que vous puissiez brancher n’importe lequel de vos câbles de charge dans le même adaptateur. Il prend en charge des vitesses de charge allant jusqu’à 30 W afin qu’il puisse gérer votre smartphone et votre ordinateur portable, et il ne coûte que 15,39 $ en ce moment si vous utilisez le code de coupon ECL56KRA lors du paiement sur Amazon.

Voici plus d’informations sur la page du produit:

Détection dynamique: augmenté avec AUKEY Dynamic Detect, le port USB-C peut fournir la pleine puissance du chargeur avec une alimentation de 30 W lorsqu’il est utilisé seul et une alimentation de 18 W lorsque les deux ports sont utilisés ensemble

Charge pratique: ce chargeur mural USB compact à deux ports présente un design mince et léger avec une prise pliable pour plus de commodité et de portabilité. Pratique pour la maison, le bureau et la recharge en déplacement

Source d’alimentation à l’épreuve du temps: un puissant chargeur USB c avec sortie Power Delivery 3.0 et sortie USB standard pour charger efficacement tous vos équipements USB-C et alimentés par USB

Sûr et fiable: des protections intégrées protègent vos appareils contre le courant excessif, la surchauffe et la surcharge

Contenu de l’emballage: chargeur AUKEY PA-D1 30W PD, manuel d’utilisation, garantie de remboursement de 45 jours et carte de garantie de remplacement du produit de 24 mois

