Cet animal ne respire pas et c’est une première pour la science – .

La Terre a une incroyable diversité de vie animale. Il se présente sous toutes les formes et tailles et vit dans à peu près tous les types d’environnement que notre planète a à offrir. Il y a cependant un certain nombre de choses que toute vie animale a en commun. Maintenant, selon un nouvel article publié dans Proceedings of the National Academy of Sciences, il y a une chose de moins sur cette liste: la respiration.

Dans le document, une équipe internationale de scientifiques révèle la découverte d’un animal microscopique qui n’a pas d’ADN mitochondrial, ce qui signifie qu’il n’a pas besoin de respirer pour rester en vie. Woah.

La respiration mitochondriale est la façon dont les cellules animales respirent, et c’était un trait censé être partagé universellement entre toute la vie animale. Les auteurs de l’article disent que le parasite connu sous le nom de Henneguya salminicola fait les choses un peu différemment, bien qu’au début, ils ne croyaient même pas ce qu’ils voyaient.

En examinant l’ADN du parasite, qui infecte le saumon et se propage à l’aide de vers après le décès de son hôte, les chercheurs ont noté l’absence totale d’ADN mitochondrial. Après un examen plus approfondi, l’absence de cet ADN apparemment vital a été confirmée, et les scientifiques pensent maintenant que les organismes ont en fait «dé-évolué» au fil du temps, ce qui est évidemment assez bizarre.

«En utilisant des approches de séquençage en profondeur appuyées par des observations microscopiques, nous présentons des preuves qu’un animal a perdu son génome mitochondrial», écrivent les chercheurs. “Notre découverte montre que la respiration aérobie, l’une des voies métaboliques les plus importantes, n’est pas omniprésente chez les animaux.”

La découverte est un excellent exemple de la façon dont il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons tout simplement pas sur la vie sur Terre. Même si nous recherchons la vie sur d’autres mondes, nous n’avons encore qu’une compréhension très lâche de ce qui fait vibrer la vie sur Terre, et c’est toujours excitant d’ajouter un nouveau chapitre.

Source de l’image: Stephen Douglas Atkinson

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot, et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

