Cet ensemble de cours de 30 $ peut vous aider à éviter les biais cognitifs et à prendre des décisions plus intelligentes

Alors que nous aimons nous considérer comme des penseurs logiques, la science nous dit que le cerveau peut facilement être influencé. Le pack Mastering Cognitive Biases vous aide à éviter les écueils, avec cinq heures d’enseignement hautement coté pour seulement 29,99 $.

Pour les premiers humains, parvenir à des conclusions rapides était essentiel pour rester en vie. En conséquence, nos cerveaux ont appris à juger en premier et à poser des questions plus tard. Dans le monde moderne, cependant, il est plus important d’évaluer les preuves et de tirer la bonne conclusion.

Grâce à quatre cours distincts, cet ensemble vous aide à former votre cerveau au raisonnement logique. Grâce à des leçons vidéo concises, vous découvrez le biais cognitif, la surcharge d’informations et la fausse mémoire – quelques-uns des facteurs qui peuvent conduire à une mauvaise prise de décision. Les didacticiels vous montrent comment résoudre chacun de ces problèmes, en utilisant des hacks d’esprit conscients et des signaux mentaux.

Vous apprenez également à construire des arguments rationnels, à comprendre une énorme quantité d’informations et à analyser vos propres décisions. Ces compétences sont inestimables dans tous les domaines de la vie, que ce soit personnel ou professionnel.

Les cours de ce pack ont ​​tous des notes exceptionnelles supérieures à 4 étoiles, et vous pouvez étudier à votre rythme avec un accès à vie.

Commandez maintenant pour seulement 29,99 $ pour obtenir la formation, d’une valeur de 796 $.



