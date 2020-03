Cet essai gratuit Adventure Academy permet à vos enfants d’apprendre tout en s’amusant à la maison

Les écoles ferment, les emplois envoient des employés au travail à domicile et tout le monde essaie de comprendre quelle sera leur nouvelle norme. Avec les écoles qui envoient les enfants à la maison, cela signifie que les parents doivent essayer de comprendre comment continuer à apprendre, mais heureusement, il existe d’excellentes ressources avec des essais gratuits.

Pour les plus jeunes, ABCmouse est l’une des meilleures options, mais si vous avez des enfants plus âgés à la maison, vous voudrez peut-être essayer gratuitement Adventure Adventure. Il s’adresse aux enfants de 8 à 13 ans et se mélange un peu plus avec le processus d’apprentissage pour rester concentré. En ce moment, vous pouvez obtenir un essai gratuit d’un mois, et si vous préférez vous inscrire pour une année complète, vous pouvez économiser 49% sur l’abonnement, ce qui en fait seulement 59,99 $ pour l’année.

Adventure Academy est accessible et utilisable à partir de différents appareils, y compris votre téléphone, votre tablette et votre ordinateur. Il met l’accent sur la vidéo et le jeu pour les apprentissages et couvre des sujets de lecture, de mathématiques, de sciences, etc. Les enfants peuvent créer leurs propres aventures et même jouer avec des amis. Adventure Academy est plus interactif que certains des autres et les enfants peuvent même déverrouiller des objets dans un marché numérique pour personnaliser leur maison et plus encore.

Meilleurs sites Web d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

Chaque sujet est couvert en profondeur, les cours de science couvrant la force, le mouvement et les atomes, l’accent sur les arts du langage est basé sur le développement du langage, la compréhension et l’orthographe. Pour les mathématiques, les enfants apprennent la division, la multiplication, les problèmes de mots et la géométrie, et il y a beaucoup plus que les enfants apprendront en cours de route.

Assurez-vous de consulter la liste des meilleurs sites Web d’apprentissage en ligne que vous pouvez utiliser pour vos enfants maintenant.