Cet étonnant hack LIFX Tile affiche Baby Yoda, des animations et plus encore

Un incroyable hack LIFX Tile fait le tour, ce qui place les images et les animations au centre du système d’éclairage intelligent. Christopher Young, de homekitgeek.com et de renommée YouTube, travaille sur le projet depuis plusieurs semaines et a récemment partagé des choses incroyables, comme Baby Yoda.

En plus des images statiques, Christopher est capable d’afficher des éléments comme le nombre d’abonnés YouTube. Cet exploit incroyable met automatiquement à jour les numéros sur les panneaux lumineux lorsque de nouveaux abonnés sont ajoutés. De courtes animations sont également possibles, avec un tweet récent montrant une supernova.

Christopher me dit que l’inspiration pour le projet était sa fille et qu’il voulait juste faire quelque chose de cool pour son prochain anniversaire. Bien sûr, une fois qu’il a commencé à partager une partie de son travail, des demandes sont arrivées pour à peu près tout, y compris la supernova susmentionnée.

Le plus drôle, c’est que ce projet était TOTALEMENT à cause de ma fille. Je voulais vraiment faire quelque chose de cool pour son anniversaire et le plan était de prendre des photos avec ses amis, puis de les afficher sur les carreaux.

Christopher mentionne qu’il a des tonnes en réserve pour le projet car il semble que les possibilités sont infinies. Les idées incluent l’exploration de la possibilité de créer un tableau de bord de données à partir de sources comme les moniteurs de qualité de l’air, et même d’afficher potentiellement des flux de caméras en direct.

Il y a bien sûr certains inconvénients pour le projet, dont l’un est que la mise en place et le fonctionnement de ce hack ne sont pas aussi simples que le glisser-déposer. L’autre est que les carreaux LIFX sont incroyablement difficiles à trouver, et si vous en trouvez des à vendre, ils seront livrés avec un prix élevé.

Christopher prévoit de rendre un didacticiel disponible à l’avenir, mais pour le moment, le projet nécessite de jouer avec les trucs en coulisse (code), mais des progrès pour le rendre un peu plus convivial sont en cours.

Si vous souhaitez être averti lorsque des tutoriels sont publiés ou si vous souhaitez voir où le voyage le mène, vous pouvez le suivre sur Twitter ou sur YouTube.

