Cet outil facilite l’ajout d’images dans Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons est là et avec lui, la renaissance de l’outil Animal Crossing Pattern. Pour ceux qui ne sont pas familiers, cet outil, créé par Thulinma, DamSenViet et Myumi, permet aux joueurs de télécharger à peu près n’importe quelle image de leur choix dans leur jeu Animal Crossing et d’utiliser cette image comme modèle pour les vêtements, les toiles, les drapeaux, etc. Pour certains joueurs, cela a signifié augmenter le plaisir léger d’Animal Crossing: New Horizons avec des photos de chatons et de coeurs sur leur pelouse. Cependant, certains joueurs n’ont pas utilisé leur nouveau pouvoir trouvé de manière responsable! Bien que de nombreux ajouts ne soient certainement pas sûrs pour le travail, vous ne les verrez que si vous vous retrouvez sur l’île de quelqu’un d’autre et qu’il a choisi d’en ajouter un. Chez iMore, nous allons nous concentrer sur les ajouts amusants et stupides.

Le Tweet qui a tout déclenché

Bien que l’utilisateur de Twitter trzef n’ait peut-être pas créé cet outil ni même cette image, leur capture d’écran et leur tweet ont attiré l’attention sur l’outil et ses utilisations pour Animal Crossing: New Horizons.

Nous … sommes les gemmes de cristal!

Cette création de l’utilisateur de Twitter betcrockerbook vous aidera à vous lancer dans la vie de Crystal Gem avec un portrait de Rose Quartz à accrocher chez vous!

Miles “Tails” Prower!

Tout le monde aime le compagnon de Sonic, Miles “Tails” Prower, en particulier l’utilisateur de Twitter jackiplier5470!

Encore mieux Tails!

Tout le monde pourrait utiliser un peu plus de joie et c’est exactement ce que ces modèles de l’utilisateur de Twitter artsee_mel fournissent avec un chaton, des coeurs et Baby Yoda!

Ruh roh!

Bien que vous n’ayez peut-être pas de marais sur votre île, vous pouvez toujours apporter un ogre pour le plaisir avec Shrek, l’utilisateur de Twitter joshpointoh2.

C’est un doggo stressé!

On dirait que ce petit chiot de l’utilisateur de Twitter starpaw_64 pourrait vraiment profiter d’un séjour sur l’une des îles relaxantes d’Animal Crossing: New Horizon!

Quel est votre favori?

Nous serions ravis de voir vos favoris alors laissez-nous un commentaire ci-dessous! Assurez-vous également de consulter nos guides Animal Crossing: New Horizon! Et, rappelez-vous, il existe de nombreuses façons de s’amuser en bonne santé avec cet outil. Si vous comptez utiliser ACPatterns.com pour ajouter des images à votre île Animal Crossing: New Horizon, assurez-vous de vous demander: “Est-ce que cela rendrait Tom Nook fier?”