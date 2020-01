Cet outil simple convertit vos relevés PDF Apple Card en CSV pour une budgétisation plus facile

L’une des plus grandes limitations de la carte Apple est son incapacité à s’intégrer à des services de budgétisation comme Mint et YNAB. Apple offre cependant la possibilité de télécharger l’historique de vos transactions au format PDF. Un développeur indépendant a désormais conçu un outil qui s’appuie sur la fonction d’exportation PDF de la carte Apple pour une budgétisation plus détaillée.

Thermostat Ecobee HomeKit

Comme l’a souligné CNBC, le développeur Jed Schmidt a créé l’outil «csv.wtf» dans le but spécifique d’analyser la déclaration PDF générée par l’application Wallet. Vous téléchargez simplement votre relevé à partir de l’application Wallet sur votre iPhone, téléchargez le fichier PDF sur csv.wtf et vous générez un fichier CSV de votre relevé. Cela fonctionne sur le bureau et l’iPhone.

“J’ai été surpris, après avoir adopté la carte Apple assez tôt, qu’elle n’existait pas”, a déclaré Schmidt, un ancien développeur en résidence à Union Square Ventures, lors d’un entretien téléphonique. «Il ne m’est pas venu à l’esprit qu’en 2019, Goldman Sachs, Apple et Mastercard expédieraient un produit qui n’a aucun moyen d’exporter des transactions. Assez surprenant. “

Et, si vous êtes préoccupé par la confidentialité, Schmidt dit que tout le traitement se fait directement dans votre navigateur, et rien n’est téléchargé sur ses serveurs:

“Je ne veux pas voir vos états financiers, je ne veux pas la responsabilité, je ne les ai pas sur un serveur, je ne veux pas faire face à tout ce mal de tête”, a déclaré Schmidt. «Vos états financiers ne quittent jamais votre téléphone. Tout se fait dans le navigateur. “

Il existe quelques cas d’utilisation différents pour le CSV généré par le service de Schmidt. D’une part, certains logiciels de budgétisation, tels que YNAB, vous permettent d’importer manuellement des fichiers CSV et de lier ces transactions à votre budget. En outre, de nombreuses personnes ont leurs propres solutions de budgétisation directement dans Microsoft Excel, Google Sheets et Apple’s Numbers. L’outil de Schmidt facilite l’ajout de vos données de carte Apple à ces solutions.

Si vous souhaitez essayer csv.wtf, il existe une version gratuite qui supprime une transaction aléatoire par mois. Vous pouvez passer à la version complète de l’application pour 5 $. Pourquoi Apple ne propose-t-il pas un outil comme celui-ci seul? Comme le souligne CNBC, le site Web d’Apple indique que la prise en charge de l’exportation des données de la carte Apple «n’est pas encore disponible», de sorte qu’une telle fonctionnalité pourrait être ajoutée dans le courant de 2020.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation auto générateurs de revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: