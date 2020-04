Cet outil tout-en-un tue tous les germes qui se multiplient sur votre smartphone

À ce stade, vous êtes probablement fatigué de lire des articles qui vous rappellent que vous devez vous laver les mains. Et bien que oui, il est extrêmement important de débarrasser vos mains des germes pour éviter de tomber malade et de propager des bactéries à d’autres, vous devez également prêter attention aux choses que vous possédez et qui doivent également être désinfectées. Le CDC note que les éléments et les surfaces à contact élevé comme les claviers, les tablettes et votre propre smartphone peuvent être un terrain fertile pour les bactéries pathogènes. En fait, votre téléphone est tellement sale qu’il peut même être plus sale qu’une toilette.

Au lieu d’essuyer simplement votre téléphone avec des lingettes désinfectantes, allez plus loin en utilisant quelque chose comme le SaniCharge Phone UV Sanitizer.

Sanicharge est un outil tout-en-un conçu pour éliminer la multiplication des germes sur votre smartphone. Il élimine la chaleur et les produits chimiques et utilise une lumière UV-C intense pour tuer en toute sécurité toutes les bactéries ou virus qui se trouvent dans tous les coins et recoins de votre téléphone. Il peut également nettoyer tout ce qui rentre à l’intérieur du boîtier, y compris des articles comme des écouteurs, des bijoux, des clés et des montres. Et pendant que votre téléphone est désinfecté, son chargeur intégré entre en action pour booster votre appareil avec puissance.

Ce n’est pas tout! Il fonctionne également comme un diffuseur. Tout ce que vous avez à faire est d’ajouter quelques gouttes de votre arôme préféré dans le boîtier, et cela rafraîchira non seulement votre appareil, mais aussi l’environnement.

Normalement au prix de 99,95 $, vous pouvez obtenir le désinfectant maintenant pour seulement 37,99 $.