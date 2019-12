Cette application de bureau vous permet de bloquer les publicités et les trackers avant même de vous connecter – .

Le blocage des publicités et des trackers en ligne est relativement facile à faire. Installez simplement les bons modules complémentaires de navigateur qui peuvent faire le travail, puis répétez le processus pour tous les navigateurs que vous pourriez utiliser. Mais que se passe-t-il si je vous dis qu'il existe désormais un moyen encore plus simple de le faire et que cela peut être fait au niveau de l'appareil, bien avant même de commencer à naviguer sur Internet? Et si je vous disais qu'il est livré avec son propre service VPN intégré?

Vous connaissez peut-être déjà Ghostery, ce qui rend les extensions de navigateur Ghostery qui peuvent empêcher les entreprises de vous suivre et d'arrêter les publicités. Mais plutôt que d'installer des extensions de navigateur, vous pourriez être mieux servi par le tout nouveau produit de l'entreprise appelé Ghostery Midnight.

Pour 14 $ / mois après un essai gratuit de 7 jours, vous obtenez une application Windows 10 ou Mac qui vous permet de configurer votre expérience de navigation sur Internet avant vous ouvrez votre navigateur. Vous pourrez choisir de bloquer ou non les publicités et les trackers, et vous pourrez même activer le VPN intégré pour une confidentialité accrue lorsque vous surfez sur le Web. Et l'application fonctionne également avec n'importe quelle application qui utilise des publicités et des trackers, comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus.

L'abonnement semble certainement coûteux à 168 $ pour une année complète, mais l'investissement pourrait en valoir la peine si vous êtes vraiment sérieux au sujet du blocage des publicités et d'éviter d'être suivi en ligne.

La société a déclaré Le bord qu'une version moins chère avec des fonctionnalités limitées sera lancée l'année prochaine, bien qu'il ne soit pas clair combien cela coûtera. Une version mobile suivra également.

Ghostery utilisera sa propre base de données pour bloquer les trackers, qui comprend quelque 4 500 trackers de 2 600 entreprises. À l'avenir, il utilisera l'apprentissage automatique pour bloquer les trackers, ainsi que des fonctionnalités qui vous permettront de décider de bloquer les trackers propriétaires et de désactiver les trackers individuels.