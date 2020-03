Cette application propose des tonnes de télévision et de films en direct entièrement gratuits en streaming 24h / 24 et 7j / 7

Apparemment, j’ai vécu sous un rocher ces dernières années. Il existe un service appelé Pluto TV qui propose des vidéos en streaming avec de nombreuses émissions de renom, des informations en direct, du contenu de gens comme Comedy Central, MTV, VH1 et certains sports. Au-delà des chaînes de télévision par câble (dont elle compte environ 200), il propose également de la télévision en direct et même de la diffusion en continu à la demande avec une sélection de films étonnamment décente. Mieux encore, il est entièrement gratuit et vous n’avez même pas besoin de créer un compte pour l’utiliser.

Honnêtement, je suis un peu stupéfait que quelque chose comme Pluto TV puisse même exister. Ce n’est pas seulement le fait qu’il soit gratuit (bien qu’il ait des publicités), c’est aussi la variété. Bien que vous n’obteniez pas les chaînes de télévision par câble habituelles avec un horaire diurne complet et organisé, il s’agit d’une sélection étonnamment large. Si vous suivez activement de grandes émissions en réseau, cela ne sera probablement pas suffisant, mais si vous voulez juste quelque chose à jeter en arrière-plan, Pluton TV suffira amplement.

Si vous envisagez de couper le cordon pour économiser un peu de pâte pendant la crise actuelle des coronavirus, Pluto TV est une excellente alternative.

Comment utiliser Pluto TV

Pluto TV est disponible sur une grande variété de plates-formes, à partir d’appareils Android et iOS, d’un navigateur de bureau et même de votre Roku.

La configuration est franchement triviale: lancez-la simplement à partir de votre appareil préféré et, bien, regardez.

Vous n’avez pas besoin d’un compte ou quoi que ce soit, mais vous pouvez en créer un si vous le souhaitez. En apparence, la seule raison de vous inscrire à un compte est de personnaliser votre sélection de chaînes avec un groupe de favoris, ce qui vous fait gagner un peu de temps en parcourant les énormes listes. Cependant, la plupart des plates-formes ne prennent pas en charge cette fonctionnalité pour le moment, et Pluto TV dit qu’il a désactivé la fonctionnalité sur la plupart des appareils. Bien que cela fonctionne pour moi dans l’application Android, vous ne pouvez pas accéder à votre liste de favoris à partir du site de bureau.

Application Android de Pluto TV.

L’interface varie un peu en fonction de votre plate-forme, mais l’application mobile est assez facile à comprendre. Son design est un peu daté, mais une barre de navigation inférieure vous permet de basculer entre la télévision en direct et les émissions / films en streaming. En ce qui concerne la télévision en direct, vous ne pouvez voir qu’environ deux heures sur l’avenir d’une chaîne donnée à la fois.

Les chaînes en direct couvrent un large éventail de sources d’actualités multiples, à des sujets uniques comme les chaînes Cops, Hell’s Kitchen, Doctor Who Classic et Baywatch. Des réseaux comme Comedy Central, MTV et Nickelodeon ont également un contenu réparti sur différents canaux, mais vous devez noter que vous n’obtenez pas les chaînes câblées habituelles auxquelles vous êtes habitué.

Interface de bureau pour Live TV (ci-dessus) et contenu à la demande (ci-dessous).

En tant que service gratuit, il est financé par la publicité et cette partie de l’expérience varie. En ce qui concerne les chaînes en direct, vous verrez des publicités aux intervalles fréquents auxquels vous êtes habitué depuis la télévision diffusée. Les annonces elles-mêmes semblent varier selon le canal, et certaines des plus niches ont des annonces assez répétitives. Les films en streaming à la demande comportaient également des publicités, mais elles semblaient moins fréquentes.

La sélection de titres à la demande est également étonnamment bonne. Je ne sais pas si c’est typique de Pluto TV ou s’il a reçu de nouveaux ajouts à la suite du coronavirus, mais il y a des titres étonnamment bons à regarder. C’est une question de goût, mais je considère (Leon) les classiques modernes Professional, Clue et Legally Blonde – bien que de vrais classiques comme In Harm’s Way et Funny Face soient également disponibles. Et si vous voulez regarder des films de James Bond avant la sortie de No Time To Die (maintenant retardée), il y en a beaucoup disponibles.

La gauche: Contrôles de streaming Chromecast. Droite: Paramètres de qualité vidéo pour l’enregistrement des données.

L’application Android prend en charge la diffusion de contenu sur votre Chromecast, vous pouvez donc regarder sur grand écran. J’ai cependant remarqué que la qualité de diffusion des titres variait. Dans certains cas, les publicités étaient de meilleure qualité que le contenu réel regardé, et certains des flux étaient fortement compressés. Pourtant, la qualité du streaming était généralement bonne à acceptable, et il est difficile de se plaindre trop quand c’est gratuit. Vous pouvez également configurer des paramètres supplémentaires pour limiter la qualité vidéo si vous craignez de consommer trop de données.

Si Pluton TV a une omission flagrante, c’est l’absence de fonction de recherche. Si vous ne trouvez pas une chaîne ou une émission donnée en fonction de sa catégorie ou d’un titre à la demande à travers son genre, vous n’avez pas de chance. Il y a beaucoup de bonnes choses à trouver, mais une grande partie est cachée. JustWatch prétend avoir la liste complète des titres de la plateforme, mais j’ai remarqué quelques omissions. La sélection à la demande de Pluto TV change également avec le temps, avec encore 100 nouveaux films qui arrivent ce mois-ci.

Si vous n’avez pas Kanopy ou Hoopla disponible dans votre bibliothèque locale (ou si vous manquez de choses à regarder là-bas), Pluton TV peut vous empêcher de dépenser trop d’argent pour les services de streaming car nous sommes tous piégés à l’intérieur pour le prévisible futur.