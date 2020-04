Cette comète interstellaire repérée l’année dernière est plus étrange que prévu – .

La comète interstellaire 2I / Borisov est remplie de monoxyde de carbone, ce qui en fait un véritable bizarre par rapport aux comètes de notre système solaire.

Des scientifiques utilisant des télescopes de grande puissance ont observé les émissions de la comète et trouvé du monoxyde de carbone ainsi que du cyanure d’hydrogène.

Les observations futures de nouvelles comètes interstellaires seront le seul moyen de déterminer à quel point 2I / Borisov est vraiment unique.

Lorsqu’un astronome amateur a repéré ce qui ne semblait être que le deuxième objet interstellaire jamais observé par l’humanité, c’était une affaire incroyablement importante. L’objet, confirmé plus tard comme étant une comète et nommé 2I / Borisov, provenait définitivement de l’extérieur de notre système solaire, et les chercheurs l’étudient depuis des mois.

Maintenant, après des campagnes d’observation à la fois du télescope spatial Hubble et du réseau chilien Atacama Large Millimeter / submillimeter Array (ALMA), les scientifiques disposent de suffisamment de données pour commencer à décrire la composition de la comète, et peut-être même nous donner quelques indications sur ses origines.

Le premier visiteur interstellaire à avoir été repéré par des humains a été l’étrange Oumuamua, une masse en forme de cigare de . Les chercheurs ont eu très peu de temps pour l’étudier au fur et à mesure de sa progression, mais tout ce qu’ils ont appris à ce sujet a semblé générer plus de questions que de réponses.

En comparaison, 2I / Borisov est apparu assez normal, du moins au début. Ce n’était pas bizarrement façonné et, pour autant que les astronomes pouvaient le dire, cela ressemblait beaucoup aux types de comètes que nous voyons ici dans notre propre système. Cependant, des observations ultérieures ont révélé que la comète était vraiment étrangère, et dans un nouvel article publié dans Nature Astronomy, une équipe de scientifiques explique à quel point elle est étrange.

L’équipe a observé les émissions de la comète, ce qui leur a permis d’estimer l’abondance de divers composés présents en son sein. Ils ont découvert que 2I / Borisov est composé de cyanure d’hydrogène, ce que l’équipe attendait, mais il est également absolument rempli de monoxyde de carbone. Selon les scientifiques, cela suggère que la comète s’est formée dans une région de l’espace incroyablement froide, en dessous de -420 degrés Fahrenheit.

“C’est la première fois que nous regardons à l’intérieur d’une comète de l’extérieur de notre système solaire, et c’est radicalement différent de la plupart des autres comètes que nous avons vues auparavant”, a déclaré Martin Cordiner, auteur principal du document, dans un communiqué. “Si les gaz que nous avons observés reflètent la composition du lieu de naissance de 2I / Borisov, cela montre qu’il peut s’être formé d’une manière différente de celle de nos propres comètes du système solaire, dans une région extérieure extrêmement froide d’un système planétaire éloigné.”

Maintenant, les scientifiques doivent s’attaquer à une autre question: 2I / Borisov est-il un bon représentant de la plupart des comètes interstellaires, ou un excentrique total? Les comètes que nous voyons dans notre propre système sont-elles uniques, ou ce seul visiteur interstellaire est-il une rareté? Nous devrons attendre l’arrivée d’autres comètes avant de savoir.

