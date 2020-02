Cette fonctionnalité iOS 13.4 fait allusion à un futur iPhone sans port

Une fonctionnalité trouvée dans la dernière version bêta d’iOS 13.4 me semble suggérer un futur iPhone sans port Lightning: OS Recovery.

Récupération de données

Au cours des six derniers mois environ, j’ai entendu plus d’une rumeur selon laquelle un jour nous pourrions obtenir un iPhone sans port Lightning. Cela contraste bien sûr avec une autre rumeur selon laquelle les iPhones pourraient se déplacer vers un port USB-C. Mais une fonctionnalité que . a trouvée dans la dernière version bêta d’iOS 13.4 me fait penser à un iPhone sans port.

Il est possible qu’Apple apporte la récupération de données sur Internet à l’iPhone. Peut-être aussi l’iPad. Cela permettrait aux gens de restaurer iOS sans fil sur Internet, au lieu de le brancher sur un Mac ou un PC. Ils mentionnent l’expression «OS Recovery» et il semble que cela fonctionnerait de la même manière que Internet Recovery sur macOS.

Pour autant que je sache, la restauration d’un appareil est l’un des obstacles à un iPhone sans fil complètement sans port. Ils peuvent être chargés sans fil, vous pouvez partager des données sans fil avec AirDrop, et bien sûr les données peuvent être synchronisées et sauvegardées via iCloud. Mais la récupération de logiciels vous a toujours demandé de brancher votre iPhone ou iPad sur votre Mac / PC.

Sans port

Comme je l’ai mentionné dans mon résumé de la rumeur sur l’iPhone 12, si Apple prévoit d’introduire un iPhone sans port à l’avenir, il est plus logique d’ignorer l’USB-C et de passer directement au portless, si l’USB-C était même dans le plan pour commencer avec. Passer de l’ancien connecteur à 30 broches à Lightning signifiait que les utilisateurs et les entreprises devaient acheter / fabriquer de nouveaux câbles et accessoires. Apple devrait simplement ignorer l’USB-C et éliminer une autre transition douloureuse.

Je pense également qu’Apple présentera un iPhone sans port un modèle à la fois. La société a déjà lancé plusieurs modèles avec l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Max. Retirez d’abord le port d’un iPhone afin que les gens puissent choisir volontairement de renoncer à un port, puis retirez progressivement le port des autres modèles. Nous ne voulons pas le supprimer sans avertissement comme la prise casque.

Pourquoi sans port? Deux choses viennent à l’esprit. Cela rendrait un iPhone plus résistant à l’eau, même si je ne sais pas s’il serait étanche. Et cela pourrait même empêcher le piratage de l’iPhone à l’aide d’appareils tels que GrayKey, qui nécessitent que le téléphone soit branché sur l’appareil. Je ne sais pas si cela pourrait se faire sans fil, mais si c’est le cas, il faudra probablement un certain temps pour se rattraper.

Qu’est-ce que tu penses? Apple fabriquera-t-il un iPhone sans port? Va-t-il passer à l’USB-C ou rester avec Lightning?