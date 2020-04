Cette offre à durée limitée vous permet d’économiser 50% sur l’horloge intelligente de Lenovo avec Google Assistant

La Smart Clock de Lenovo avec l’assistant Google a été conçue pour faire bien plus que simplement vous réveiller le matin; il peut aider à contrôler les appareils domestiques intelligents compatibles, à diffuser de la musique, à vérifier la météo et plus encore, et bien qu’il soit normalement au prix de 79,99 $, vous pouvez en acheter un dès maintenant pour seulement 39,99 $ en vente chez Best Buy. C’est le meilleur prix qu’il a atteint jusqu’à présent et correspond à l’accord que nous avons vu sur ce produit lors des ventes du Black Friday et du Cyber ​​Monday. Ce prix est également disponible chez Target et Walmart.

Lenovo Smart Clock avec Google Assistant

Économisez 40 $ sur la Lenovo Smart Clock et accrochez-la pour son prix Black Friday. Cet appareil à commande vocale vous permet d’utiliser l’Assistant Google pour définir des alarmes, écouter les actualités, diffuser de la musique, etc.

39,99 $ 79,99 $ 40 $ de rabais

Cette horloge intelligente vous permet de la contrôler vocalement avec des commandes simples. Dites simplement “Hey Google” pour définir des alarmes personnalisées, diffuser de la musique, écouter des livres audio ou la radio, et plus encore. Il est équipé d’un écran tactile de 4 pouces qui peut vous montrer la météo et les informations routières pour votre région, des pochettes d’album pour la lecture actuelle de la musique et même des flux vidéo à partir d’appareils intelligents pour la maison compatibles que vous pourriez posséder comme la Nest Cam. Il a déjà reçu un badge de recommandation de notre part ici à Android Central, en partie en raison de son haut-parleur intégré et de la fonctionnalité rapide de Google Assistant.

Pour en savoir plus sur la Lenovo Smart Clock, consultez notre avis complet qui l’a classée avec quatre étoiles sur cinq. Vous bénéficierez également de la livraison gratuite à l’achat, ou vous pouvez sélectionner le ramassage gratuit le long du trottoir, le cas échéant, pour recevoir votre commande encore plus rapidement.

Si vous préférez un écran plus grand pour votre écran intelligent, consultez cette remise de 30 $ sur le Smart Display 7 de Lenovo et accrochez-vous une prise intelligente gratuite dans le processus. Pour découvrir d’autres façons de rendre votre maison plus intelligente pour 2020, consultez ce guide des meilleurs produits de maison intelligente de moins de 100 $. Il existe également une liste des meilleurs produits de maison intelligente de moins de 50 $.

