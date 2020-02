Cette semaine dans Android: Breaking the Razr, kill the Fold et quelques fuites

CNET

Cette semaine, le Motorola Razr a été mis à l’épreuve, le test de pliage, et il a échoué. Motorola a répondu que les tests étaient inexacts, mais vous pouvez juger par vous-même.

Google Maps a fait les manchettes à maintes reprises, mais il n’est pas encore assez vieux pour conduire! Célébrant son 15e anniversaire, Google Maps a une nouvelle couche de peinture et de fonctionnalités, et un artiste a profité de leurs algorithmes pour causer de graves problèmes de trafic virtuel.

En parlant de Google, il y a un nouveau groupe d’OEM chinois qui lancent leur propre boutique d’applications. Ils disent que leur objectif n’est pas de rivaliser avec Google et le Play Store, mais c’est la réalité inévitable.

Un certain nombre de fuites montrent ce que pourrait être un téléphone Nokia 5.2 «Captain America», le Samsung Galaxy Z Flip et plus encore.

Voici le top 10 des histoires Android de la semaine

Combien de fois le Razr se plie-t-il? – Un test a obtenu moins de la moitié des plis promis avant que le téléphone ne se brise, mais Motorola dit “vous vous êtes trompé!”Escobar à nouveau – Ce nouveau téléphone Escobar pliable ressemble énormément au téléphone qu’il promet de tuer.Hé Google, je veux une télécommande – Chromecast est un outil astucieux, mais il manque un accessoire précieux que tous les concurrents offrent, une télécommande.Voulez-vous retourner ce téléphone? – Une vidéo pratique rapide est apparue pour le Samsung Galaxy Z Flip.Les super héros peuvent-ils sauver Nokia? – C’était un tronçon, mais le Nokia 5.2 Captain America divulgué est plus réaliste.Il y a de mauvaises serrures, et puis il y a… – Samsung Good Lock 2020 est disponible, pour Android 10, One UI 2.0 et le chargement latéral.C’est juste un nom – Les détaillants sont souvent la source d’informations de pré-version du téléphone, cette fois, nous obtenons le OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro.Des embouteillages partout! – Google Maps utilise un algorithme simple pour suivre le trafic, facilement trompé pour mettre des lignes rouges sur la carte.Huawei est la cible, mais d’autres marques chinoises jouent la défense – Oppo, Vivo, Xiaomi et Huawei ont un nouvel app store, concurrence à Google? Des applications et d’autres applications dans notre application Android Weekly – Nvidia GeForce NOW, Pico Tanks, Coronavirus et plus d’applications ont fait leur apparition sur le marché cette semaine.

