Cette semaine dans Android: Google I / O annulé, Android sauve des vies et plus

Google fait le choix intelligent.En ces temps de coronavirus, ils ont choisi d’annuler tous les événements Google I / O 2020 en personne. Le spectacle continuera, il sera juste virtuel. Découvrez l’avenir d’Android dans le confort de votre foyer en mai.

OnePlus peut généralement lancer des téléphones plus tard dans l’année, mais il semble que la série OnePlus 8 pourrait être disponible dans environ un mois. Cela pourrait être une série intéressante, car nous avons également des spéculations pour un OnePlus 8 Lite. Le OnePlus 8 haut de gamme devrait rivaliser avec les goûts du Samsung Galaxy S20, mais le Lite devrait tout de même avoir du punch pour la moitié du prix. Nous entendons au moins parler d’un écran à 90 Hz, d’une connectivité 5G et d’un ensemble multimédia MediaTek.

Je possède l’un des téléphones Google les moins précieux, et vous? Une analyse intéressante et quelque peu déprimante a été publiée concernant la valeur de revente des smartphones les plus populaires. C’est triste de voir la dépréciation de nos téléphones Android bien-aimés, mais la voici. Consultez la liste pour voir à quel point les types d’appareils, les marques individuelles et de nombreux téléphones conservent leur valeur.

Voici le top 10 des histoires Android de la semaine

Android sauve des vies! – Nous nous sentons presque mal d’avoir poussé cet article trop dur, mais, il y a des avantages majeurs à une grande autonomie de batterie, un bon travail Huawei.Penny pour vos pensées – OnePlus a besoin de votre aide, partagez vos réflexions sur OxygenOS, votre demande sera peut-être dans la prochaine version du logiciel.Dites au revoir – Saviez-vous qu’il y avait un Xiaomi Mi Store au Royaume-Uni? Eh bien, c’est parti maintenant.Xiaomi Mi 10 arrive bientôt – Un soupçon subtil devrait signifier une sortie mondiale du téléphone, bientôt.Black Shark 3 semble lisse – Vous voulez des boutons de jeu L & R? Ce téléphone les a.Il y a un modeste téléphone – La nouvelle machine de milieu de gamme n’est peut-être pas la meilleure de Motorola.Combien?!?! – Les options Samsung Galaxy S20 chargées de bijoux et recouvertes de médailles précieuses ont quelques zéros dans leur prix.Ne le casse pas – Avec ou sans bijoux, le Samsung Galaxy S20 n’est pas un plaisir à réparer.Ils vont le réparer, cependant – Non, pas Sammy, OnePlus lance Doorstep en Inde, apportant un service de réparation à votre domicile.Des applications et d’autres applications dans notre application Android Weekly – Snoopy Puzzle Journey, Mario Kart Tour, Scrabble Go et d’autres applications sont arrivées sur le marché cette semaine.

De partout dans le réseau:

Offres de la semaine:

Cadeaux Samsung Galaxy S20 et MNML Case – vous les adorerez tous les deux

Cette semaine, nous offrons un tout nouveau smartphone Samsung Galaxy S20 avec un étui MNML. Participez au concours du dimanche de cette semaine pour courir la chance de gagner!

Ne manquez pas ces vidéos

