Cette semaine dans Android: Shelter en place avec de nouveaux films

Google I / O 2020 est annulé! Nous savons, nous l’avons dit il y a quelques semaines, cependant, à l’époque, Google allait toujours héberger les E / S virtuellement. En raison des avis de «refuge sur place», les choses ont été entièrement annulées. Restez à l’écoute sur le site, nous vous apporterons toutes les annonces que Google continuera probablement à diffuser au cours des prochains mois, y compris plus de versions d’Android 11, et, espérons-le, une gamme de nouveaux smartphones Pixel.

En parlant de téléphones Pixel, que diriez-vous de ces fuites et rumeurs pour le Google Pixel 5? Tu aimes ça?

Nous sommes tous confinés chez nous ces jours-ci, mais cela ne signifie pas que nous devons être seuls ou s’ennuyer. Si vous voulez des émissions de télévision et des films, nous avons une liste des meilleures façons de regarder Netflix avec des amis. En parlant du verrouillage COVID-19, certains studios sautent le théâtre et sortent de nouveaux films directement chez eux. Voici 10 films sortis tôt pour diffusion, afin que vous puissiez rester à la maison.

Voici le top 10 des histoires Android de la semaine

Arrêtez Samsung! – Il y a maintenant une pétition pour empêcher Samsung d’utiliser les processeurs Exynos.Êtes-vous essentiel? – Une note AT&T explique que les magasins restent ouverts pendant la pandémie (Mise à jour: déclaration AT&T)C’est un défi – Voici pourquoi nous ne voyons pas beaucoup de téléphones avec des caméras selfie pop-up en 2020Me pesant – Mon plus gros problème avec le Galaxy S20 Ultra n’est pas le prix, c’est le poidsTemps de jeu presque – Sony PlayStation 5: tout ce que nous savons jusqu’à présent (mise à jour)Nouveaux téléphones – Nokia 8.3 5G, Nokia 5.3 et plus dévoilés (mise à jour: pas d’Android One)D’énormes capteurs – Prise de vue rapide: Samsung Galaxy S20 Ultra vs Oppo Find X2 ProEssentiellement… – C’auraient été les prochains téléphones d’Essential si Andy Rubin n’avait pas foiré les chosesLa communication est la clé – 10 meilleures applications de chat vidéo pour Android!Des applications et d’autres applications dans notre application Android Weekly – Dr Seuss, dragons, courses et plus d’applications ont frappé le marché cette semaine.

Cette semaine, nous offrons deux nouveaux smartphones Oppo Find X2 Pro. Participez au concours du dimanche de cette semaine pour courir la chance de gagner!

C'est tout, les amis! Nous aurons un autre cadeau et d'autres histoires Android à vous proposer la semaine prochaine.