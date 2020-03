Cette semaine sur Android: examen du Samsung Galaxy S20 Plus, Huawei a plus de problèmes

Après quelques semaines avec les appareils, nous déployons toujours nos critiques complètes des derniers smartphones phares de Samsung. Cette semaine, nous avons lancé notre examen complet du Samsung Galaxy S20 Plus. Il peut avoir un monstre d’un prix, mais cela pourrait valoir le coup, en savoir plus.

Les choses ne s’améliorent pas pour Huawei, le département américain du Commerce demande aux gens s’il ne serait pas acceptable d’interdire purement et simplement Huawei. Une nouvelle extension de 45 vient d’être approuvée, mais ce pourrait être la dernière. Huawei commence déjà à souffrir de cette situation, leurs propres projections de ventes de smartphones en 2020 sont bien en deçà de leurs résultats de 2019.

Voici le top 10 des histoires Android de la semaine

Courte critique du Samsung Galaxy S20 Plus – Jimmy dit que vous devriez acheter celui-ci.Google comprend-il l’USB? – La série Pixel a un étrange problème de transfert USB.Bloqué à l’intérieur? Regarder un film! – Notre liste de spectacles Disney PlusRealme 6 Pro critique – C’est un téléphone de milieu de gamme à battreSony WH-1000XM4 fuite – Il est temps d’acheter les XM3?Séance photo – Google Pixel 4 XL vs Samsung Galaxy S20 Ultra, un combat équitable?Moore avait une loi – Rob dit que nous le suivons toujours de manière lâche.120Hz, rencontrez 60Hz – Comment tient votre batterie?Êtes-vous sombre? – OLED a des avantages, et il semble que la plupart d’entre vous en profitent.Des applications et d’autres applications dans notre application Android Weekly – Castlevania, Om Nom, des maths sérieuses et plus d’applications ont frappé le marché cette semaine.

De partout dans le réseau:

Entrez dans le hobby, les meilleurs drones à moins de 200 $ – Drone RushComment fonctionnent les haut-parleurs? – SoundGuys

Offres de la semaine:

Notre choix pour le contrat de la semaine sur les appareils est le Sony WH-1000XM3 pour 72 $ de rabais, plus la banque d’alimentation gratuiteNotre offre AA TechDeals de la semaine: découvrez le développement mobile pour moins de 30 $

