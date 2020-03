Cette semaine sur Android: Huawei P40, LG V60 et le changement global de streaming

Huawei a trop souvent fait les manchettes pour des raisons politiques, revenons aux téléphones: annonce de la série Huawei P40. Tout a commencé un jour plus tôt avec une fuite de spécifications complètes, puis l’annonce officielle a eu lieu le 26 mars avec les P40, P40 Pro et P40 Pro Plus. Le plus cher des trois propose un zoom optique 10x, dites-nous impressionné. Faites défiler vers le bas dans cet article pour voir les points forts de nos travaux pratiques avec les téléphones.

Le LG V60 arrive sur le marché, nous sommes allés de l’avant et nous avons des sentiments à ce sujet. D’une part, nous félicitons LG d’avoir respecté ses idéaux, d’autre part, nous nous demandons si le mot «innovation» est sûr à prononcer dans leurs bureaux. Quoi qu’il en soit, le V60 est une offre de téléphone solide, mais est-ce le téléphone pour vous?

Puisque vous êtes à la maison, le moment est peut-être venu de vous plonger dans l’abonnement Disney Plus que vous envisagez. Découvrez le service ici, puis passez à cette liste de cinquante nouveaux spectacles et films qui arriveront bientôt à Disney Plus.

Attention: Google a annulé le poisson d’avril… Ou bien?!?

Voici le top 10 des histoires Android de la semaine

Quelle version d’Android utilisez-vous?

De partout dans le réseau:

Offres de la semaine:

Concours Google Pixel 4 XL – Super écran, super appareil photo, tout à vous

Cette semaine, nous offrons un tout nouveau smartphone Google Pixel 4 XL. Participez au concours du dimanche de cette semaine pour courir la chance de gagner!

Ne manquez pas ces vidéos

C’est tout, les amis! Nous aurons un autre cadeau et d’autres histoires Android à vous proposer la semaine prochaine. Pour rester à jour sur toutes les choses Android Authority en attendant, assurez-vous de vous abonner à nos newsletters sur le lien ci-dessous.