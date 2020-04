Cette semaine sur Android: Motorola est de retour! OnePlus en difficulté? Cadeau Samsung

Selon un sondage: le OnePlus 7T est meilleur que le OnePlus 8! Désolé, ce n’est pas tout à fait ce qu’il dit, mais il semble que la plupart d’entre vous prendraient l’ancien 7T sur le nouveau téléphone. Pourquoi donc? La réponse pourrait-elle être que certaines unités OnePlus 8 Pro souffrent de problèmes de teinte d’écran vert et d’écrasement noir? Peut-être êtes-vous simplement inquiet parce qu’ils suppriment des tonnes d’emplois en Europe? Oh, c’est peut-être juste le prix.

Motorola n’est pas mort. Un nom que nous n’utilisons pas assez ici, Motorola a récemment annoncé quelques nouvelles machines. Nous avons pris du temps avec le Moto G Power et le Moto G Stylus. Croyez-le ou non, l’un d’eux a beaucoup de puissance, l’autre a un stylet, mais les deux coûtent moins de 300 $!

Plus excitant, le nouveau Motorola Edge Plus est ce que vous pourriez appeler un bon smartphone. Le chipset Snapdragon 865, la connectivité 5G, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne sont tous à égalité avec les produits phares actuels, puis Motorola emballé dans une prise casque et une énorme batterie de 5000 mAh. Bien fait!

Voici le top 10 des histoires Android de la semaine

De partout dans le réseau

Offres de la semaine:

Concours international Samsung Galaxy S20

Cette semaine, nous offrons un tout nouveau smartphone Samsung Galaxy S20. Participez au concours du dimanche de cette semaine pour courir la chance de gagner!

Ne manquez pas ces vidéos

C’est tout, les amis! Nous aurons un autre cadeau et d’autres histoires Android à vous proposer la semaine prochaine. Pour rester à jour sur toutes les choses Android Authority en attendant, assurez-vous de vous abonner à nos newsletters sur le lien ci-dessous.