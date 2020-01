Cette semaine sur Android: nouveaux téléphones en 2020 et la mort de Chrome Apps

Cette semaine, nous avons mis à jour notre liste de nouveaux téléphones que nous attendons en 2020, notamment la série Samsung Galaxy S20, le Google Pixel 4a, la gamme OnePlus 8, etc. Certains de ces téléphones sont attendus des mises à jour itératives des marques de téléphones populaires, mais il pourrait y avoir une surprise ou deux, vérifiez-le.

Alors que les écrans OLED continuent de gagner en popularité, les développeurs continuent d’adopter les fonctionnalités d’économie de batterie en utilisant un fond noir complet dans leurs applications. Le déploiement progressif est maintenant une mise à jour de WhatsApp qui active le mode sombre.

Les applications Chrome ont une date d’expiration, tout comme l’ensemble du Chrome Web Store. Google a décrit son intention de désactiver et de désactiver complètement le Chrome Web Store et toutes les applications qu’il contient. Vous avez le temps de profiter de vos applications, mais le début de la fin est plus tôt que vous ne le pensez.

Voici le top 10 des histoires Android de la semaine

Motorola Razr peut bientôt être commandé auprès de Verizon – À partir du 26 janvier, vous pouvez obtenir votre propre téléphone flippy.Les Chromebooks sont condamnés à perpétuité – Dans le cas d’un logiciel décidant du sort du matériel, votre nouveau Chromebook a une date d’expiration.WhatsApp devient sombre – L’application lance une mise à jour avec un mode sombre, que pensiez-vous que nous voulions dire?Qu’est-ce qui arrive au MWC 2020? – Nouveaux téléphones, technologie 5G, Bluetooth et plus, mais surtout de nouveaux téléphones.Google expérimente à nouveau avec nous – les nouvelles applications de bien-être numérique vous informent de l’heure de votre écran et vous éloignent de votre téléphone.Mettez-vous automatiquement à jour vos applications? – Nous explorons certaines raisons pour lesquelles vous pouvez désactiver les mises à jour automatiques dans le Google Play Store.Quels nouveaux téléphones arrivent cette année? – Notre liste d’attentes pour les nouveaux téléphones Android en 202o est ici.2020 pourrait être une année difficile pour Huawei – Une promesse de réglementations plus strictes pourrait conduire à plus d’interdictions pour Huwei.Dites adieu aux applications Chrome – Google a publié des dates pour l’EoL du Chrome Web Store.Des applications et d’autres applications dans notre application Android Weekly – Yoga, Tetris, gestes et robots de boxe sont sur le pont cette semaine.

En savoir plus sur le podcast Android Authority

Cette semaine sur le podcast, nous exprimons notre joie que le téléphone pliable Motorola Razr puisse être commandé très prochainement, exprimons notre consternation au cours de la durée de vie de 8 ans des Chromebooks, méditons sur MWC et plus encore!

C’est tout, les amis! Nous aurons un autre cadeau et d’autres histoires Android à vous proposer la semaine prochaine. Pour rester à jour sur toutes les choses Android Authority en attendant, assurez-vous de vous abonner à nos newsletters sur le lien ci-dessous.