Cette semaine sur Android: Regardez le Super Bowl gratuitement. Histoire des téléphones Galaxy S

Cette semaine, nous avons exploré l’histoire des téléphones Samsung Galaxy S, du S au S20, savez-vous lequel est le téléphone Android le plus vendu de tous les temps?

Alors que nous explorions une liste de courageux développeurs d’OS qui ont essayé et échoué à dépasser Android, nous nous sommes demandé si Huawei devait essayer. Des systèmes d’exploitation comme Blackberry 10 et Windows 10 Mobile ont fait un bon essai, mais ils ont choisi de prendre Android, Huawei est presque obligé de rivaliser pour rester en vie sur les marchés occidentaux en ce moment.

Ce week-end, c’est le Super Bowl LIV. Vous lisez probablement ceci en essayant de savoir où le regarder en ce moment. Bonne nouvelle, nous vous proposons une liste d’endroits pour regarder le Super Bowl gratuitement, légalement et en 4K.

Voici le top 10 des histoires Android de la semaine

De partout dans le réseau:

Cette semaine sur le podcast, nous avons dû annoncer la fin de la saison 2. C’est soudain, nous sommes désolés, mais l’émission a besoin d’une pause. Écoutez le dernier épisode de la saison pour en savoir plus sur les batteries au graphène, Motorola freine les attentes sur le Razr, LG étant le premier appareil pour les audiophiles, et plus encore. De plus, merci pour votre écoute, nous espérons être de retour en action avec la saison 3 avant trop longtemps.

Offre de la semaine:

Notre choix pour la semaine est l’édition Samsung Galaxy Note 9 512 Go pour seulement 636 $. C’est essentiellement la moitié du prix que vous auriez payé lors de la première version. C’est à l’état neuf, vendu directement d’Amazon, une bonne affaire à coup sûr.

Google Pixel 3a – Un téléphone fiable pour nos lecteurs préférés

Cette semaine, nous offrons un tout nouveau smartphone Google Pixel 3a. Participez au concours du dimanche de cette semaine pour courir la chance de gagner!

