Cette semaine sur Android: Samsung Galaxy S20, Galaxy Z Flip, MWC annulé!

Annonce de la série Samsung Galaxy S20Évaluation initiale de la série Samsung Galaxy S20 Combien d’espace de stockage avez-vous besoin pour enregistrer des vidéos 8K sur le Galaxy S20? Meilleurs étuis Samsung Galaxy S20Meilleures coques Samsung Galaxy S20 PlusMeilleures coques Samsung Galaxy S20 UltraDois-je passer du Galaxy S9 au Galaxy S20?Samsung Galaxy Z Flip annoncéSamsung Galaxy Z Flip examen initialGalaxy Z Flip fonctionnalité à venir à plus de téléphonesGalaxy Z Flip vente comme un fou … épuisé!

Huawei éprouve actuellement des difficultés avec le gouvernement américain, le ministère américain de la Justice a déposé un acte d’accusation de 56 pages contre Huawei. Enfin, certaines preuves que les États-Unis ont des préoccupations honnêtes, ils ne ciblent pas seulement Huawei parce qu’ils sont une marque chinoise.

Annonce de la série Xiaomi Mi 10 – Obtenez un appareil photo 108MP pour seulement 600 $.Où puis-je acheter le Xiaomi Mi 10? – Informations sur les prix et la disponibilité.La caméra Xiaomi Mi 10 Pro est géniale! – Effacer manifestement le meilleur score de l’iPhone 11 Pro Max sur DxOMark.108MP vs photographie informatique – Le logiciel peut-il dépasser le matériel supérieur? Gary explique – Le Galaxy S20 Ultra dispose de 16 Go de RAM, mais il n’en a pas besoin.Realme X50 Pro 5G: spécifications publiées – Spécifications monstre ou nouvelle norme?Android est-il plus stable qu’iOS? – Les professionnels de la santé ne le pensaient pas, ont donné des iPhones aux passagers des coronavirus mis en quarantaine.Huawei dit «Publiez-le» – Huawei veut que le monde voit ce que les États-Unis appellent des preuves de comportement criminel. Téléphones déverrouillés vs téléphones portables, quels sont les avantages?Des applications et d’autres applications dans notre application Android Weekly – Shadowguns War Games, plusieurs nouveaux RPG et plus d’applications sont arrivés sur le marché cette semaine.

Dois-je enregistrer mon drone avant de voler? – Drone RushLes fichiers FLAC sont-ils bons? – SoundGuys

