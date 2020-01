Cette tortue de 100 ans avait tellement de relations sexuelles qu’il a sauvé son espèce de l’extinction – .

Si quelqu’un vous disait que vous êtes l’un des 15 derniers spécimens de votre espèce et que vous deviez tous travailler ensemble pendant des décennies pour repeupler votre habitat, seriez-vous en mesure de livrer? En ce qui concerne le règne animal, il y a beaucoup moins de pression pour ce genre de chose, surtout si vous aimez vraiment avoir le plus de relations sexuelles possible. Non pas parce que votre espèce de tortue est sur le point de disparaître, mais parce que c’est ce qui vient naturellement.

Une tortue de 100 ans nommée Diego a été expédiée du zoo de San Diego en 1976 dans le cadre d’un programme d’élevage qui avait débuté une décennie plus tôt, rapporte CNN. Depuis lors, il a engendré quelque 40% de la nouvelle population de l’île, qui a maintenant atteint environ 2 000 tortues grâce au programme.

“Il a contribué un pourcentage important à la lignée que nous retournons à Espanola”, a déclaré à l’. le directeur des parcs nationaux des Galapagos, Jorge Carrion. “Il y a un sentiment de bonheur d’avoir la possibilité de remettre cette tortue dans son état naturel.”

Il a poursuivi: «Environ 1 800 tortues ont été renvoyées à Espanola, et maintenant avec une reproduction naturelle, nous avons environ 2 000 tortues. Cela montre qu’ils sont capables de grandir, ils sont capables de se reproduire, ils sont capables de se développer. »

Félicitations à Diego, qui prendra sa retraite du programme d’élevage qui a été fermé après avoir achevé le travail de sa vie. Cependant, il sera toujours dans la nature et continuera probablement à empêcher son espèce de disparaître pendant des années.

Source de l’image: document du parc national des Galapagos / EPA-EFE / Shutterstock

