Cette vente de barres de son vous aidera à économiser gros

Aucune configuration de divertissement à domicile n’est complète sans une solution audio solide. Heureusement, il y a une vente sur Amazon qui réduit les prix de certains produits de marques renommées comme Sony, Bose et JBL.

Pour ceux d’entre vous qui ont un espace limité, la mini-barre de son Sony HT-MT300 est une bonne solution. Il offre un design élégant et compact avec un subwoofer sans fil suffisamment fin pour tenir dans de petits endroits, y compris sous votre canapé. Vous pouvez en acheter un maintenant à presque la moitié du prix, ce qui porte le prix d’origine à 350 $ juste en dessous de 200 $.

Si vous cherchez quelque chose d’encore plus robuste, la barre de son JBL Bar 5.1 et le combo subwoofer sans fil pourraient être pour vous. Cette configuration audio est livrée avec les fonctionnalités Chromecast et Airplay intégrées et une transmission vidéo 4K. Le subwoofer de 10 pouces devrait fournir beaucoup de basses pour vos films d’action préférés. Ce forfait coûte généralement 600 $, mais vous pouvez maintenant le récupérer pour 430 $, ce qui représente une remise respectable de 170 $.

Lisez aussi: Les meilleurs téléviseurs 40 pouces: quelles sont vos options?

Peut-être cherchez-vous quelque chose d’aussi élégant et aussi riche en fonctionnalités que possible. Si tel est le cas, vous devez jeter un œil à la barre de son Bose SoundTouch 300. Complète avec la prise en charge d’Amazon Alexa, un châssis en verre et en métal de qualité supérieure et le couplage NFC, cette barre de son est livrée avec de nombreuses fonctionnalités intelligentes dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin, mais vous en serez heureux. Cette barre de son arrive généralement à 700 $, mais vous pouvez en obtenir une pour vous-même à 400 $. C’est 43% de réduction sur le prix d’origine.

Supposons que vous ayez déjà une configuration audio décente, mais vous êtes toujours à la recherche de quelques haut-parleurs pour le compléter un peu plus. Dans ce cas, Pioneer vous protège. Les haut-parleurs supplémentaires Pioneer SP-T22A-LR coûtent généralement 120 $, mais cette vente sur Amazon fait baisser le prix d’une ou deux chevilles. Vous pouvez vous procurer cette paire d’enceintes premium pour seulement 89 $, 25% de réduction sur ce que vous dépenseriez normalement.

Quelle que soit l’option que vous choisissez, vous serez ravi d’avoir attendu cette vente. Nous ne savons pas combien de temps dureront ces remises, alors n’oubliez pas de les consulter avant qu’il ne soit trop tard.

