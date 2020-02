Chacune des scènes supprimées d’Infinity Saga jamais vues auparavant de Marvel vient de fuir – .

Marvel a publié un énorme ensemble Infinity Saga en édition limitée après que Far From Home a conclu la phase 3 du MCU, qui comprend tous les 23 films Marvel qui ont été publiés jusqu’à présent. Mais il y avait quelque chose d’encore plus excitant inclus dans le bundle, une collection de scènes supprimées de divers films Marvel qui n’ont jamais été ajoutées aux versions Blu-ray des films ou partagées en ligne avec les fans. Certaines de ces scènes n’étaient même pas terminées car elles ont été vidées de leurs films respectifs avant la fin de tous les effets spéciaux clés. Ils sont néanmoins passionnants, car ils montrent le processus créatif derrière le MCU et toutes les idées d’intrigue qui n’ont jamais fait partie des coupes finales des films que vous avez appris à aimer.

Nous avons déjà largement couvert certaines de ces superbes scènes supprimées, comme la scène alternative de Ancient One dans Endgame ou Hulk et la trêve de Bruce Banner dans Infinity War qui a conduit Smart Hulk à sortir de l’armure. Mais nous n’avons jamais eu de vidéos de haute qualité à portée de main pour vous montrer la plupart d’entre elles, car les scènes supprimées n’ont jamais fait leur chemin en ligne. Cela change maintenant, car quelqu’un les a tous partagés en ligne – mais vous devrez être rapide pour les attraper avant qu’ils ne soient inévitablement supprimés.

L’utilisateur de Reddit spiderjjr45 a fêté son anniversaire de manière inattendue: en publiant les scènes supprimées. Les liens sont toujours actifs et les gens enregistreront probablement ces clips avant de les retirer. Néanmoins, vous devez agir rapidement et les vérifier, car nous avons quelques superbes joyaux à apprécier.

Par exemple, nous avons étendu des scènes de Hank et Janet Pym combattant des méchants alors qu’ils étaient jeunes et secouant les premières versions des combinaisons Ant-Man et Wasp. Mieux encore, la liste comprend un clip Endgame qui montre la scène où Thor voulait embrasser Valkyrie à la fin du film, après avoir mal lu les nouveaux signaux de la reine d’Asgard.

Les scènes de Smart Hulk d’Infinity War sont également sur la liste, y compris celle où il sort du costume Hulkbuster. Nous pouvons également enfin voir la scène émotionnelle de Smart Hulk avec Black Widow.

La liste comprend également la scène Age of Ultron où Marvel a utilisé un remplaçant Captain Marvel – une scène qui montre également que Scarlett Johannson était enceinte pendant le tournage du film – ainsi qu’une scène supprimée Ant-Man montrant Scott Lang testant le costume pour le première fois.

La liste suit ci-dessous, et assurez-vous de consulter également le profil de Redditor, où vous trouverez des scènes supprimées supplémentaires qui ont été publiées avant son anniversaire – comme Carol Danvers combattant la Supreme Intelligence qui avait un design similaire aux bandes dessinées.

Source de l’image: Marvel Studios

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.