Chaque amiibo Animal Crossing et où les acheter

Les amiibos Animal Crossing sont sans doute les amiibos les plus adorables que Nintendo ait jamais créés. Avec Animal Crossing: New Horizons qui sortira dans moins d’un mois, c’est le moment idéal pour saisir chacun de ces chiffres. Ils sont tous compatibles avec le nouveau jeu Nintendo Switch pour offrir des avantages ou une aide en jeu. Depuis que ces amiibo sont sortis il y a un certain temps, vous devrez probablement en acheter certains d’occasion. C’est ok car ils sont tous en lecture seule. Peu importe que vous obteniez la version anglaise ou japonaise. Ils fonctionnent tous les deux de la même façon. Voici tous les amiibo Animal Crossing que vous pouvez actuellement acheter.

Isabelle est l’un de nos personnages préférés d’Animal Crossing. Considérant qu’elle est sans doute le personnage le plus emblématique de la série, elle est un amiibo incontournable pour votre collection.

Que vous l’aimiez ou le détestiez, Animal Crossing ne serait pas le même sans Tom Nook. Échangez de l’argent pour le récupérer avant de lui bombarder Bells en jeu.

Ce hibou élégant a un nœud papillon et un motif sur sa poitrine rappelant un gilet de chandail. Il fait partie d’une paire de hiboux, alors n’oubliez pas de prendre également son autre moitié.

Celeste est l’un des amiibo les plus mignons d’Animal Crossing que vous puissiez obtenir. Sa couleur rose heureuse combinée à ce petit sourire la rendent carrément adorable.

N’oubliez pas d’attraper les enfants de Tom Nook, Timmy et Tommy. Ces adorables petits gars seront mignons sur n’importe quelle étagère et vous aideront dans le jeu.

Ce gars sympathique est juste super excité de vous rencontrer. Il est habillé pour impressionner et a un sourire qui vous est destiné.

Isabelle est belle et chaude dans cette veste à manches longues. Si vous êtes un grand fan d’Isabelle, vous voudrez certainement ramasser chacun de ses trois amiibos.

C’est le troisième amiibo Isabelle que vous pouvez obtenir, bien qu’il soit le plus difficile à trouver en ce moment. Elle est prête à vous accorder toute son attention tout en portant ses meilleurs vêtements d’été.

Cette adorable petite dame est l’une des sœurs capables, mieux connue pour vous aider à choisir des vêtements pour votre personnage. En tout cas, elle est élégante et mignonne toute seule.

Regardez ces adorables yeux. Lottie regarde avec adoration ces voyants sérieux. J’adore son joli petit nœud et sa superbe veste rouge.

Cet alpaga aux couleurs vives a une expression sérieuse sur son visage, mais je suppose que vous le feriez aussi si vous gériez un magasin. N’oubliez pas d’aller chercher sa femme, Reese également.

Comparé à Cyrus, Reese a un visage beaucoup plus accessible. Elle est douce et aide son mari à gérer le magasin Re-Tail dans Animal Crossing: New Leaf.

Le frère jumeau d’Isabelle est aussi avisé en affaires qu’il est adorable. Il a fait ses débuts à New Leaf, mais apparaît également dans Pocket Camp. Si vous êtes un fan d’Isabelle, vous devriez l’ajouter à votre collection.

K.K. est un mec cool. Il est apparu dans tous les jeux Animal Crossing jusqu’à présent et est susceptible d’être repéré dans New Horizons. Vous le verrez rarement sans sa fidèle guitare.

Qu’il s’agisse d’un bus, d’un bateau ou d’un taxi, Kapp’n est généralement repéré au volant. Cette tortue a participé à plusieurs jeux différents d’Animal Crossing. Attrapez-le pendant que vous le pouvez.

Kicks est une mouffette bien habillée qui a vendu des chaussures et des chaussettes dans les précédents jeux Animal Crossing. Avec son sens évident de la mode, vous pouvez être sûr qu’il vous fournira de bons produits.

Dans les précédents jeux Animal Crossing, cette taupe deviendrait plutôt croisée si vous désactiviez le jeu sans enregistrer. Il a été confirmé pour New Horizons, mais nous ne savons pas quel sera son rôle.

Bienvenue au pays des créatures

Les amiibos Animal Crossing sont non seulement adorables, mais ils offrent également des avantages dans le jeu pour divers jeux Nintendo. Étant donné que ces superbes figurines seront compatibles avec New Horizons, c’est le moment idéal pour les ajouter à votre collection.

Si vous n’en avez pas encore obtenu, nous vous suggérons fortement d’obtenir Isabelle. Elle est sans doute le personnage le plus emblématique du groupe et a un petit sourire heureux. De plus, cet amiibo particulier fonctionne également avec Super Smash Bros.Ultimate.

Si vous avez déjà Isabelle, vous devriez certainement prendre Tom Nook. Ce magnat de raton laveur d’agent immobilier fait partie intégrante de chaque jeu Animal Crossing et aura fière allure sur votre étagère.

