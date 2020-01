Chaque classe de personnage confirmée pour Diablo Immortal

Diablo Immortal est une entrée à venir dans la série Diablo qui peut vivre dans vos poches. Diablo Immortal devrait être un titre isométrique, descendant et hack-and-slash qui combine la sensation d’un jeu Diablo avec l’avantage supplémentaire d’une expérience MMO sur mobile. Bien qu’il n’y ait pas encore beaucoup d’informations sur le jeu, Blizzard a détaillé les classes qui seront disponibles, avec quelques informations supplémentaires sur ce à quoi s’attendre de chaque personnage que les joueurs peuvent jouer. Voici tout ce que nous savons sur le système de compétences de Diablo Immortal.

Quelles classes sont disponibles dans Diablo Immortal?

En ce moment, Blizzard a révélé qu’il y aura six classes dans Diablo Immortal. Chaque classe a quatre capacités, qui seront différentes et uniques dans chaque classe. Selon Blizzard, le plan actuel est que chaque classe obtienne 12 compétences débloquables, les joueurs étant autorisés à en utiliser cinq en même temps pendant qu’ils jouent. Les cours de Diablo Immortal comprennent:

Barbare: La première classe la plus probable pour de nombreux joueurs, les barbares seront probablement une classe basée sur la force et utiliseront des armes brutales et puissantes pour éliminer les ennemis. Des attaques comme le marteau des anciens et la lance antique aideront à éliminer les ennemis rapidement et efficacement.

Moine: Les moines se concentreront sur la précision dans Diablo Immortal et utiliseront des attaques ultra-rapides qui se concentrent fortement sur la mobilité et la rapidité.

sorcier: Les magiciens sont tous sur la magie, et auront un large éventail de capacités arcaniques, y compris une attaque de météores, un coup de foudre et le pouvoir de se téléporter sur le champ de bataille.

Chasseur de démon: Le chasseur de démons est une autre classe qui tirera parti des attaques à longue portée, utilisant une arbalète pour abattre les ennemis. Les joueurs peuvent s’attendre à apprendre une tonne d’attaques basées sur les arbalètes, y compris des capacités qui peuvent étourdir et repousser les ennemis.

Croisé: Cette classe semble être la chose la plus proche d’un paladin qui pourrait exister dans le jeu. Les croisés sont vêtus d’une armure et cherchent à éliminer tout mal qui pourrait exister. Blizzard n’a pas encore révélé exactement à quels types d’attaques s’attendre pour cette classe.

Nécromancien: C’était la dernière classe annoncée pour Diablo Immortal, donc il n’y a pas encore beaucoup d’informations disponibles. Selon Blizzard, ils “utiliseront leurs pouvoirs sur la vie et la mort” pour mener le combat contre l’ennemi qu’ils pourraient avoir.

D’autres classes seront-elles ajoutées plus tard?

Bien que Diablo Immortal ait été initialement annoncé avec un nombre de classes inférieur, il semble que les six actuels seront ce que le jeu lancera. Blizzard a déclaré que le plan est que chaque classe ait un plus grand nombre de compétences, il est donc probable que l’objectif soit de maximiser les six classes avant d’en ajouter plus. Cependant, Diablo III avait des classes supplémentaires incluses dans les extensions et les packs DLC ultérieurs, il est donc possible que plus de classes soient incluses plus tard dans la vie des jeux.

Quand Diablo Immortal est-il lancé?

Blizzard n’a pas encore divulgué d’informations concernant la date de sortie de Diablo Immortal. Cependant, comme le jeu est déjà disponible pour la préinscription, il ne serait pas trop choquant de voir une date de sortie annoncée ensuite. Étant donné qu’il s’agit d’un titre mobile, Blizzard passera probablement un peu plus de temps à s’assurer que tout fonctionne comme prévu au moment du lancement.