Chaque contrôleur PS4 couleur que vous pouvez acheter aujourd’hui en 2020

Sony ayant dépassé de loin 30 choix d’options de couleurs de contrôleur, à la fois dans les versions standard et les éditions limitées, il peut être difficile de garder une trace de ce qui est toujours disponible. Même trouver un contrôleur de base blanc de deuxième génération peut être difficile car les couleurs commencent à être abandonnées. Certains des contrôleurs en édition limitée venaient uniquement dans des ensembles de consoles, ce qui fait de la propriété d’occasion votre seule option, c’est-à-dire à court d’acheter une nouvelle console. Mais nous vous avons couvert; ce sont tous les contrôleurs DualShock 4 sur lesquels vous pouvez toujours mettre la main.

La manette PS4 500 Million Limited Edition a été conçue pour commémorer la vente de 500 millions de consoles PlayStation. Ce contrôleur est probablement le plus beau contrôleur DualShock que nous verrons jamais. Il présente un boîtier bleu translucide profond avec lettrage en or rose et bouton PS gratuits. Il est vendu chez plusieurs détaillants, mais il y a encore du stock disponible si vous savez où chercher.

Version standard Dualshock 4

Ce jeu de couleurs est l’un des combos de couleurs les plus complémentaires publiés par Sony. La sarcelle et le magenta de Berry Blue ne sont pas tout à fait la couleur des bleuets et des framboises mais rappellent plus une barbotine à la framboise bleue. Rien à redire, ils sont un ensemble de couleurs très mémorables et délicieux aussi!

Ici, nous avons votre contrôleur noir de base. Il n’y a rien de mal à cela, mais c’est ce qui vient avec la console, donc il n’y a rien de spécial non plus. C’est juste votre outil standard pour faire le travail lorsque vous ne cherchez pas de cloches et de sifflets … ou de baies et de neige fondante.

Pour résumer ce contrôleur: propre, net et blanc papier. Tout comme le noir de jais, le blanc glacier est un design monochrome simple et propre. Cependant, celui-ci semble être en faible quantité après la sortie de la console blanche, ce qui rend difficile d’en trouver de nouvelles. De nombreux magasins sont épuisés et beaucoup d’autres ne peuvent que les offrir d’occasion.

Ici, vous avez votre camouflage vert standard, que vous trouverez sur tout, des chemises aux voitures et même aux pansements, et maintenant il est également sur les contrôleurs de jeu! Je ne suis pas un grand fan, mais c’est un camouflage traditionnel qui pourrait être parfait pour les joueurs chasseurs.

C’est amusant de voir comment un simple changement de couleur peut modifier la façon dont vous voyez une impression. Avec les tons plus froids utilisés dans ce camouflage, j’aime beaucoup l’impression. Et c’est un bon changement de rythme avec trois couleurs au lieu des contrôleurs à deux tons habituels que nous voyons chez Sony.

Wave Blue est l’une de ces nuances bleues choquantes. C’est joli mais peut être écrasant pour certains. L’ajout du support, des boutons et des bascules noirs brise le champ de bleu juste assez pour qu’il ne soit pas oppressant. Si vous aimez le bleu, cela pourrait être une bonne option.

Magma Red porte bien son nom. La plaque avant rouge vif avec une nuance plus profonde sur le support est comparable aux bords rafraîchissants d’une coulée de lave. Pas quelque chose que je voudrais toucher (la lave) mais avec le Magma Red vous n’êtes pas trop loin si vous êtes fan de la couleur.

L’or est une teinte compliquée à assortir, se penchant souvent trop loin dans la palette jaune pour avoir l’air doré. Cependant, le contrôleur Gold de Sony rompt ce modèle avec la plaque avant étant un bel or jaune clair. Mais le dos n’a pas la teinte métallique. Je préfère de loin l’importation d’or du Japon avec un support noir.

La deuxième nuance de la gamme de contrôleurs métalliques de Sony est une touche moins impressionnante que l’or. Mais, il est difficile de gâcher l’argent. Ce contrôleur est un excellent moyen de satisfaire votre besoin de brillance lorsque vous n’êtes pas vraiment fan d’or. Il a une belle brillance sans dépasser le dessus fleuri.

Là où Berry Blue vous offre un doux mélange de couleurs complémentaires, Sunset Orange vous tape dans les yeux avec un contraste audacieux. Selon les règles de la théorie des couleurs, c’est techniquement un excellent appariement, mais tout le monde n’est pas fan des couleurs opposées. Malheureusement, si vous aimez l’orange, c’est votre seule vraie option pour la couleur.

Un contrôleur Crystal pas tout à fait clair; Mais voudrions-nous jamais un contrôleur vraiment clair? Le placage translucide blanc montre suffisamment de tripes électroniques de votre contrôleur qu’il est intéressant de regarder, mais il n’est pas si clair que les taches et les empreintes digitales seront distrayantes.

Red Crystal a été distribué à Target en tant qu’exclusivité de magasin en 2017. Depuis lors, des détaillants tiers ont mis la main sur ces contrôleurs, et vous pouvez trouver l’homologue rose de Crystal partout sur Internet. Voir le fonctionnement interne à travers le rouge est une touche plus difficile qu’avec le cristal.

Target avait le rouge, WalMart avait le bleu. Ce contrôleur est la deuxième moitié des contrôleurs de cristal exclusifs du magasin. C’est une jolie nuance de bleu translucide, et c’était sans doute le meilleur de son genre lors de sa première sortie … mais nous avons maintenant les 500 millions avec lesquels comparer ces contrôleurs.

Les contrôleurs métalliques continuent de briller pour Sony. Le gris métallique foncé de Steel Black est probablement mon préféré de la ligne métallique, bien que je ne puisse honnêtement pas faire la différence entre cela et le “Gunmetal” utilisé dans le nouveau pack Days of Play 2019. Sont-ils les mêmes?

À la hauteur de son homonyme, Midnight Blue est une nuance de bleu profond et apaisant sur la façade avec un support de ciel nocturne encore sombre. La seule chose qui pourrait améliorer ce contrôleur serait s’ils ajoutaient des touches d’or pour les flèches sur le D-pad et le lettrage pour imiter les étoiles.

Trouvez un sou, ramassez-le. Toute la journée, vous aurez de la chance. Nous pouvons espérer que la rime inclut ce contrôleur, qui est incontestablement un cuivre semblable à un sou. Et comme le sou, ce contrôleur pourrait être tout aussi discutable. Gardez-le, ne le gardez pas, déposez-le au hasard, laissez un sou, prenez un plat de sou?

Je ne peux pas vraiment décider si j’aime ce contrôleur ou si je le déteste. La teinte jade, presque sirène si le vert est beau, mais lorsque vous ajoutez le blanc éclatant du support, des boutons et des bascules, tout ce que je peux voir est Gumby. C’est peut-être un excellent contrôleur pour ceux qui n’ont pas grandi en regardant notre petit ami d’argile verte.

Or rose n’est pas une couleur qui apparaît souvent pour les contrôleurs, ce qui rend cela d’autant plus spécial. Il y a un casque assorti, alors si c’est votre esthétique, allez-y.

Vous voulez un bleu plus clair? Ensuite, c’est le contrôleur pour vous. Je préfère les couleurs plus sombres, mais pour ceux qui aiment les tons clairs dans leur électronique, c’est un bon choix.

Le violet est une royauté, et ce contrôleur illustre vraiment cela. Bien que j’aurais aimé qu’il soit plus ou moins foncé, c’est un design très propre.

Contrairement aux autres ajouts récents, il s’agit d’une conception très en colère. Le camo rouge et noir est un look cool, bien qu’il puisse être un peu distrayant.

Éditions limitées et contrôleurs groupés

Sony a lancé la nostalgie à l’occasion de son 20e anniversaire avec la sortie d’un ensemble console et manette en édition limitée inspiré de la première PlayStation. Le gris clair correspond parfaitement à l’ancienne console, et l’ajout de l’ancien logo de bloc de couleur pour le bouton PS était une belle touche.

Un contrôleur Black Ops III qui n’est pas noir m’a d’abord jeté. Mais après avoir jeté un deuxième coup d’œil, j’aime bien le gris moyen, les touches d’orange ne sont pas aussi dures qu’elles auraient été sur un fond noir. La marque subtile III est un excellent moyen de montrer votre fierté CoD sans être trop manifeste.

C’est du vert militaire. Il n’y a rien d’autre qui me vient à l’esprit lorsque vous voyez cette nuance de vert plus que l’armée, et c’est pour cette raison que Sony l’a choisi pour ce contrôleur. Associé à l’origine à une console de camouflage verte, ce pack a été publié pour le lancement de Call of Duty: WWII.

Avec toute la marque Uncharted 4 dans ce bundle en édition limitée sur la console, il ne reste qu’un beau contrôleur bleu acier gris. L’œil extérieur ne se rend peut-être pas compte qu’il s’agit d’une édition limitée, mais il est difficile de se plaindre lorsque vous avez un contrôleur aussi impressionnant à la main.

Le pack PS4 Pro de Star Wars Battlefront II était entièrement consacré à la République et à l’Empire. Les icônes argentées sont apparues à la fois sur la console et son contrôleur. C’était un peu répétitif si vous aviez le bundle, mais c’est la quantité parfaite pour juste le contrôleur avec une icône sur chaque bras et Star Wars légèrement imprimé sur le pavé tactile.

“Non, je suis ton père. “Ou … -il- est ton père? Le contrôleur de l’édition Dark Vador est tellement Star Warsy sans être dans ton visage Guerres des étoilesy. Les boutons rouge foncé, blancs et bleus semblent être sortis directement de l’un des navires et ils sont fixés sur une plaque avant noire brillante qui correspond parfaitement au casque de Vador.

Il s’agit de la version japonaise de l’édition Monster Hunter World: Liolaeus. Heureusement, les contrôleurs ne sont pas verrouillés par région, car il s’agit du contrôleur le plus majestueux que j’ai jamais vu. Même sans être moi-même un grand fan des jeux Monster Hunter, j’aurais adoré mettre la main sur ce pack.

Le pack God of War est venu avec ce contrôleur simple marqué du titre sur le pavé tactile et d’un seul symbole sur un bras. C’est le seul contrôleur en édition limitée qui me semble plus solide en tant qu’ensemble avec sa console que seul. God of War était un jeu tellement intense que cela semble un peu trop faible.

Il s’agit du troisième contrôleur argenté. Il est tellement similaire au contrôleur Silver et God of War que j’ai dû regarder trois fois pour voir qu’il a des boutons noirs au lieu de gris et que les boutons du visage n’ont pas de couleur. Sur le quatrième look, j’ai décidé que même s’il s’agit du troisième contrôleur argenté, il semble plus propre que les deux premiers.

Je suis légèrement déçu que le seul bleu sur ce contrôleur soit la barre lumineuse. Sans le bleu, ça ne me semble pas très Spiderman, ni même très super-héroïque. Mais en soi, c’est une belle nuance de rouge vif, et les boutons blancs sont une excellente variation des boutons gris foncé Magma Reds.

Le football, pas le football américain, mais propre partout ailleurs dans le monde! Si vous êtes un fan de football, ou plus encore un fan de FIFA et PES, ceci est conçu pour vous. Je ne peux pas surmonter le fait qu’ils ont transformé le pavé tactile en punition. L’orateur aurait dû être encadré de blanc pour être le gooooooal.

Destiny 2 n’est pas mon jeu, mais je peux admettre que c’est un contrôleur élégant. L’or sur blanc avec des boutons gris au lieu du noir lui donne un aspect doux, presque éthéré. J’ai tendance à adopter une image de marque plus subtile, mais la police de caractères est un bon choix et suffisamment petite pour ne pas être gênante lors de l’utilisation du pavé tactile.

Lorsque ce contrôleur a été annoncé, de nombreux mèmes et blagues ont été craqués, mais il fait un excellent travail pour rester sur le thème de son jeu. Ce contrôleur était à l’origine inclus dans le pack Death Stranding PlayStation 4, et est de la même couleur que le pod en jeu dans lequel Sam Sam de Norman Reedus tient son bébé bridge. Il est également équipé d’un design élégant sur le pavé tactile pour ceux qui veulent pour voir la marque Death Stranding dessus.

Pas de perroquets violets

Mais encore, tant de contrôleurs parmi lesquels choisir. Et cette liste ne comprenait ni les contrôleurs Days of Play 2018 ni 2019 que je n’ai pas encore trouvés séparés de leurs bundles. Le Steel Black est une comparaison étroite avec les Days of Play 2019 si vous ne cherchez pas un objet de collection. J’espère que le fait d’avoir tous ces contrôleurs au même endroit vous permettra de trouver plus précisément ce que vous recherchez.

Notre combinaison préférée est le 500 millions avec le lettrage bleu foncé et or rose translucide. Mais tout dépend du goût personnel et de la valeur de ces contrôleurs. J’utilise toujours mon Glacier White de première génération, et elle ne sera jamais remplacée, même si elle pourrait bientôt avoir un ami bleu brillant.

Bonne chasse … Et Sony, pourquoi pas du violet?

