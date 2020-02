Chaque esprit que vous pouvez trouver dans Super Smash Bros Ultimate

Pour être exact, il y a 1397 Esprits dans Super Smash Bros.Ultimate.

Alors que la feuille d’alignement de Super Smash Bros.Ultimate contient plus de 70 combattants légitimes, il y a beaucoup plus de personnages en vedette dans le jeu. Nous parlons de plus de mille autres.

Non, vous ne pouvez pas vous battre avec tous, mais ces personnages de soutien – connus sous le nom de Spirits – changeront la façon dont vos combattants Smash préférés auront un impact sur les batailles que vous aurez. Nous savons déjà tout ce qu’il y a à savoir sur les Esprits et comment ils fonctionnent. Maintenant, nous savons à qui vous pouvez vous attendre lors de vos voyages lorsque vous déclenchez cette chose sur votre Nintendo Switch.

Il y a plus de 1 300 personnages qui apparaîtront dans Super Smash Bros.Ultimate en tant qu’esprits, dont la plupart sont issus de la tradition Nintendo, mais avec des extraits de Capcom, Konami et d’autres développeurs de premier plan. Si vous ne voulez pas être surpris avec les esprits que vous trouverez dans le jeu, y compris le DLC Fighter’s Pass, puis continuez à lire.

Chaque esprit unique que vous pouvez trouver dans Super Smash Bros.Ultimate

Mario

Builder Mario

Mariage Mario

Luigi

Pêche

Marguerite

Bowser

Dr. Mario

Rosalina

Bowser Jr.

Iggy

Wendy

Lemmy

Roy (Super Mario Bros.)

Larry

Ludwig

Morton

Super champignon

Fleur iFire

Super Star

Mario en métal

Boo Mario

Rock Mario

Mario d’or

Fox Luigi

Crapaud écureuil volant

Baby Peach

Cat Princess Peach

Pêche (mariage)

Bowser (Mariage)

Crapaud

iCaptain Toad

iToadette

Toadsworth

Waluigi

Goomba

Koopa Troopa

Marteau Bro

iLakitu & Spiny

Gaffe

Bullet Bill

Banzai Bill

Gars timide

Pidgit

Birdo

iMouser

iWart

Huer

iKing Boo

Bob-omb

Chain Chomp

Thwomp

Usine de Nipper

iPetey Piranha

Boom boom

iBoom Boom & Pom Pom

Tatanga

Exalté

Chargin Chuck

iWiggler

Kamek

Mechakoopa

Bowser sec

Nabbit

Gros oursin

King Bob-omb

Shine Sprite

F.L.U.D.D

Piantas

Mario de l’ombre

Luma

Hungry Luma

iHoney Queen

Lubba

iStarship Mario

Sprixie Princesses

Plessie

Cappy

iPauline

i L’Odyssée

Goo-Goo Buggy

Train de barils

Bloom Coach

Turbo Yoshi

B Dasher

Kart Standard

iStandard Bike

Cheep Charger

Mach 8

Biddybuggy

iBadwagon

City Tripper

Cycle Master

Paper Mario

Paper Bowser

Paper Bowser (Paper Mario: Sticker Star)

Kammy Koopa

Vivian

Reine des ombres

Mr. L

Dimentio

Huey

Mauve

Geno

Prince Peasley

Fawful

iPrincess Shroob

Starlow

Broque Monsieur

Dreambert

Antasma

Papercraft Mario

Sidestepper

Freezie

Homme d’aubergine

Virus

Mouches et main

Wanda

Enfant

Professeur Elvin Gadd

Poltergust 5000

Polterpup

Poiré

Waluigi (Super Mario Strikers)

Petey Piranha (Super Mario Strikers)

Mini-Mario

Mini-Mario & Hammers

MC Ballyhoo et chapiteau

Lapin de pêche

Lapin Mario

Rabbid Kong

Mario (Mario Tennis Aces)

Luigi (Mario Tennis Aces)

Donkey Kong

Diddy Kong

King K. Rool

Donkey Kong et Lady

Donkey Kong Jr.

Stanley

Cranky Kong

Funky Kong

Candy Kong

Swanky Kong

Wrinkly Kong

Dixie Kong

Dixie Kong et Kiddy Kong

Lanky Kong

Tiny Kong

Chunky Kong

Rambi

Enguarde

Squawks

Expresso

Winky

Squitter

Rattly

Ellie

Professeur Chops

Kritter

Zinger

Klaptrap

Kaptain K. Rool

Baron K. Roolenstein

Blast-o-Matic

Tribu Tiki Tak

Lord Fredrik

Kip

Kalypso

Donkey Kong & Bongos

Karaté Kong

Ninja Kong

Lien

Zelda

Cheik

iGanondorf

Young Link

Lien Toon

Link (La légende de Zelda)

Octorok

Moblin

Tektite

Comme Comme

Darknut

Bouteille de fée

Agahnim

Cucco

Marin

Poissons du vent

Jeune Zelda

Zelda (Ocarina of Time)

Ganon

Saria

Impa

Kaepora Gaebora

Malon

Epona

Goron

Darunia

Zora

Ruto

Grande fée

Koume & Kotake

Twinrova

ReDead

Skull Kid

Masque enfant crâne et majora

Deku Link

Lien de divinité féroce

Masque de Majora

Lune

Picotement

Vendeur de masque heureux

Kafei

Facteur

Vacarme

Nayru

Ricky

Dimitri (La légende de Zelda)

Moosh

Ganondorf (princesse du crépuscule)

Beast Ganon

Midna

Wolf Link & Midna

Zant

Agitha

King Bulblin & Lord Bullbo

Fi

Ghirahim

Les emprisonnés

Disparition

Loftwing

Groose

Lien fusionné au mur

Lien (Un lien entre les mondes)

Ravio

Hilda (La légende de Zelda)

Yuga

Zelda (Souffle de la nature)

Mipha

Daruk

Revali

Urbosa

Calamity Ganon

Bokoblin

Gardien

Tetra

Zelda (The Wind Waker)

Roi des lions rouges

Roi d’Hyrule

Aryll

Medli

Valoo

Beedle

Fishman

Vaati

Ezlo

Linebeck

Fantôme

Zelda (Spirit Tracks)

Alfonzo et ingénieur Lien

Byrne

Lien Totem

Madame Couture

Samus Aran

Samus noir

Zero Suit Samus

Ridley

Meta Ridley

Combinaison Gravity

Combinaison Fusion

Costume Phazon

Costume sombre

Costume léger

Jeune Samus

Geemer

Statue de Chozo

Metroid

Cerveau mère

Cerveau mère (2e forme)

Gunship

Reine Metroid

Zebesian

Kraid

Fantôme

X Parasite

Cauchemar

Mecha Ridley

Adam Malkovich

Little Birdie

Diggernaut

Omega Ridley

Reine parasite

Kanden

Trace

Gandrayda

Mech

Yoshi

Yoshi (le monde artisanal de Yoshi)

Bébé Mario

Bébé Mario (Superstar Mario)

Baby Bowser

Cigogne

Toadies

Crazee Dayzee

Tap-Tap

Bandit

Slugger & Green Glove

Little Mouser

Grim Leecher

Roger le fantôme en pot

Burt the Bashful

Raphael le corbeau

Super Happy Tree

Pak E. Derm

Blargg

Don Bongo

Hongo

Esprit qui aime les surprises

Mega Eggdozer

Ukiki

Yarn Yoshi

Fils Poochy

Kirby

Meta Knight

Roi DaDiDou

Warp Star

Star Rod

Ultra Sword

Armure de Robobot

Hallebarde

Dragon

Meule

Bétail

Roucouler

Gooey

Nago

Pas

ChuChu

Whispy Woods

Kracko

Orbe de pouvoir de cauchemar

Assistant de cauchemar

Matière noire

Gryll

Dyna Blade

Homard lourd

Marx

Marx (True Form)

Moley

Dark Mind

Daroach

Dark Daroach

Dedede masqué

Galacta Knight

Magolor

Landia

Reine Sectonia

Susie

Les trois mages-sœurs

Waddle Dee

Bandana Waddle Dee

Waddle Doo

Bronto Burt

Poppy Bros. Jr.

Gordo

Scarfy

Angry Scarfy

Rocheux

Wheelie

Bombardier

Bugzzy

Bonkers

M. Frosty

Méta-chevaliers

M. Shine et M. Bright

Plasma Wisp

Tac

Chef Kawasaki

Knuckle Joe

Prince Fluff

Elline

Fox McCloud

Falco Lombardi

Wolf O’Donnell

Crapaud glissant

Lièvre Peppy

Krystal

ROB 64

James McCloud

Arwing

Grand renard

Landmaster

Marcheur

Gyrowing

Leon Powalski

Pigma Dengar

Andrew Oikonny

Panther Caroso

Wolfen

Andross

Andross (Star Fox 64 3D)

Andross (True Form)

Aparoid

General Pepper

Rusé

Dash Bowman

Pikachu

Pikachu Libre

Jigglypuff

Pichu

Mewtwo

Entraîneur Pokémon (Homme)

Entraîneur Pokémon (Femme)

Squirtle

Ivysaur

Charizard

Lucario

Greninja

Incineroar

Florizarre

Charmander

Mega Charizard X

Blastoise

Métapode

Pidgey

Arbok

Alolan Raichu

Sandshrew

Clefairy

Vulpix

Alolan Vulpix

Dugtrio

Miaou

Psyduck

Arcanine

Abra

Machamp

Géodude

Rapidash

Lambin

Magnéton

Farfetch’d

Gengar

Électrode

Alolan Exeggutor

Cubone

Hitmonlee

Weezing

Chansey

Kangaskhan

Mega Kangaskhan

Goldeen

Staryu

Pinsir

Tauros

Gyarados

Lapras

Idem

Évoli

Porygon

Ronflex

Articuno, Zapdos et Moltres

Dragonite

Mega Mewtwo Y

Miauler

Chikorita

Togepi

Ampharos

Bellossom

Marill

Sudowoodo

Wooper

Inconnu

Wobbuffett

Steelix

Scizor

Heracross

Skarmory

Houndoom

Smeargle

Miltank

Raikou, Entei et Suicune

Tyranitar

Lugia

Ho-oh

Celebi

Blaziken

Gardevoir

Shedinja

Flygon

Milotic

Absol

Salamence

Metagross

Latias et Latios

Kyogre

Kyogre primordial

Groudon

Groudon primordial

Rayquaza

Jirachi

Deoxys (Forme Normale)

Piplup

Garchomp

Mega Lucario

Abomasnow

Rotom

Uxie, Mesprit & Azelf

Dialga

Palkia

Regigigas

Giratina (Altered Forme)

Giratina (Origin Forme)

Cresselia

Manaphy

Darkrai

Shaymin (Land Forme)

Shaymin (Sky Forme)

Arceus

Victini

Oshawott

Zoroark

Chandelure

Hydreigon

Cobalion, Terrakion et Virizion

Tornade (Incarnate Forme)

Thundurus (Incarnate Forme)

Reshiram

Zekrom

Landorus (Therian Forme)

Kyurem

Kyurem (Kyurem noir)

Kyurem (Kyurem blanc)

Keldeo (Forme ordinaire)

Keldeo (Resolute Forme)

Meloetta (Aria Forme)

Genesect

Chespin

Aegislash

Inkay

Dedenne

Xerneas

Yveltal

Zygarde (50% Forme)

Zygarde (forme complète)

Diancie

Mega Diancie

Hoopa (confiné)

Hoopa (non consolidé)

Volcanion

Rowlet

Bewear

Pyukumuku

Togedemaru

Mimikyu

Tapu Koko

Solgaleo

Lunala

Nihilego

Necrozma

Magearna

Détective Pikachu

Ness

Lucas

Ninten

Ana

Lloyd

Teddy

VEILLE

Homme volant

Homme d’étoiles

Paula

Jeff

Caca

Buzz Buzz

Père de Ness

M. Saturn

Dungeon Man

Ramblin ‘Evil Mushroom

Master Belch

Silex

Hinawa

Boney

Duster

Kumatora

salsa

Chimère ultime

Capsule absolument sûre

Homme masqué

Claus

Captain Falcon

Dr. Stewart

Pico

Samurai Goroh

Jody Summer

Gazelle puissante

Baba

Octoman

M. EAD

Bio-Rex

Faucon sanglant

Jack Levin

Zoda

Ombre noire

Le crâne

Grimpeurs sur glace

Condor

Ours polaire

Aubergine

Marth

Lucina

Roy (Fire Emblem)

Chrom

Ike (Path of Radiance)

Ike (Radiant Dawn)

Robin (Homme)

Robin (Femme)

Corrin (Homme)

Corrin (Femme)

Caeda

Jagen

Draug

Wrys

Bord & Cord & Barst

Navarre

Merric

Minerva

Linde

Pegasus Sisters

Tiki

Tiki (Naga’s Voice)

Nyna

Camus

Sirius

Medeus

Gharnef

Alm & Celica (jeune)

Alm & Celica

Sigurd

Deirdre

Seliph

Leif (Fire Emblem)

Julius

Lilina

Lyn

Lyn (seigneur des lames)

Eliwood

Hector (Fire Emblem)

Corbeau

Ninian

Karel

Nino

Eirika

Ephraim

L’Arachel

Lyon

Titania

Soren

Brouillard

Alors le

Elincia

Reine Elincia

Ashnard

Zelgius

Chevalier noir

Michée

Lissa

Lon’qu

Cordelia

Tharja

Anna

Gangrel

Walhart

Owain

Severa

Azura

Jakob

Ryoma

Hinoka

Takumi

Sakura (Fire Emblem)

Alex

Camilla

Leo

Elise

Garon

Tsubasa Oribe

Tsubasa Oribe (forme de carnage)

M. Game & Watch

Balle

Flagman

Feu

Juge

Regard

Casque

Lion

Parachute

Poulpe

Chef (Game & Watch)

Pont des tortues

Attaque de feu

Panique à l’huile

Fosse

Dark Pit

Palutena

Pit (Original)

Centurion

Trois trésors sacrés

Aube

Méduse

Méduse (Kid Icarus Uprising)

Twinbellows

Hewdraw

Pandora

Amazon Pandora

Thanatos

Enfers

Hadès (forme finale)

Specknose

Reaper & Reapette

Assistant d’aubergine

Psuedo Palutena

Viridi

Phosphora

Lurchthorn

Magnus

Dyntos

Mimicutie

Wario

Wario (Salopette)

Jimmy T.

Mona

9 volts et 18 volts

Dribble & Spitz

Kat & Ana

Dr. Crygor

Orbulon

Wario-Man

Ashley

Jeune cricket

5 volts

5 volts (en colère)

Pyoro

Fronks

Captain Syrup

Princesse Shokora

Comte Cannoli

Shake King

Serpent solide

Serpent liquide

Renard gris

Hal Emmerich

Roy Campbell

Meryl Silverburgh

Mei Ling

Solidus Snake

Romarin

Serpent nu

Big Boss

Le patron

EVA

Revolver Ocelot (Metal Gear Solid 3)

Revolver Ocelot (Metal Gear Solid 5)

Zero (Metal Gear Solid 3)

Raiden

Kazuhira Miller

Paz Ortega Andrade

Amour étrange

Metal Gear REX

Metal Gear RAY

Gekko

Metal Gear ZEKE

Sahelanthropus

Boîte en carton

Sonic l’hérisson

Dr. Ivo “Eggman” Robotnik

Miles “Tails” Prower

Super Sonic

Amy Rose

Metal Sonic

jointures

Chaotix

Big the Cat

E-102 Gamma

le chaos

Chao

Hero Chao

Ombre le hérisson

Super Shadow

Rouge the Bat

Fromage Frais

Oméga

Blaze the Cat

Jet the Hawk

Argent le hérisson

Sonic the Werehog

Infini

Olimar

Alph

Louie

Charlie

Bretagne

Pikmin rouge

Blue Pikmin

Pikmin jaune

Pikmin blanc

Purple Pikmin

Pikmin ailé

Rock Pikmin

Bulborb

Impératrice Bulblax

Empereur Bulblax

Snagret fouisseur

Plasm Wraith

Firey Blowhog

Smoky Progg

Swooping Snitchbug

Scarabée scintillant irisé

Wollywog jaune

Aristocrab Peckish

Mockiwi

ROB.

Empiler

Gyromite

Villageois (homme)

Villageois (fille)

Isabelle

Tom Nook

Tom Nook (Nookington’s)

Timmy & Tommy

DJ K.K.

K.K. Glissière

M. Resetti

Don Resetti

Vagabond

Redd

Gracie

Gulliver

Pete

Phyllis & Pelly

Cuivre et Booker

Joan

Katrina

Lloid

Tortimer

Kapp’n

Kapp’n (monde sauvage)

Sœurs capables

Blathers

Celeste

Harriet

Brewster

Lyle

Kaitlin & Katie

Dr. Shrunk

Frillard

Coups de pied

Zipper T. Bunny

Serena

Cyrus & Reese

Leif (Traversée d’animaux)

Digby

Lottie

Mega Man

Proto Man

Basse

Dr. Light

Rouleau

se ruer

Battre

Auto

Duo

Dr. Wily

Capsule Wily

Mettaur

Couper l’homme

Guts Man

Homme de glace

Bomb Man

Pompier

Elec Man

Diable jaune

Homme de métal

Air Man

Homme rapide

Crash Man

Homme Eclair

Homme de bois

Homme dur

L’homme au sommet

Homme serpent

Spark Man

Homme de l’ombre

Homme de forage

Homme de plongée

Homme de crâne

Gravity Man

Napalm Man

Homme noir 4

Knight Man

Homme du vent

Slash Man

Sword Man

Galaxy Man

X

Armure complète X

Zero (Zero Buster)

Zero (Z-Sabre)

Axl

Sigma

Mega Man Volnutt

Roll Caskett

Tron Bonne

MegaMan.EXE

ProtoMan.EXE

Geo Stelar & Omega-Xis

Star Force Mega Man

Mega Man Zero

Modèle X

Modèle ZX

Wii Fit Trainer (Femme)

Entraîneur Wii Fit (Homme)

Wii Balance Board

Animal de compagnie

Couteau de poche

Respiration profonde

Salutation au soleil

Arbre

Danseur

guerrier

Lifting des bras et des jambes

Petit Mac

Giga Mac

Doc Louis

Glass Joe

Taureau chauve

Mr Sandman

Bear Hugger

Grand tigre

Super Macho Man

Von Kaiser

Don Flamenco

Hippopotame

Soda Popinski

Piston Hondo

Pac-Man

Mère fée

Des fantômes

TOURNEZ AU BLEU

Fruit bonus

Shulk

Fiora

Mecha-Fiora

Reyn

Sharla

Dunban

Melia

Riki (Xenoblade Chronicles)

Mumkhar

Face métallique

Affinité

Inspiré

Fortitudo

Alraune

Inkling (Fille)

Inkling (garçon)

Squid Inkling

Judd

Lil ‘Judd

Squid Sisters

Décroché

Sheldon

Annie

Jelonzo

Crusty Sean

Spyke

Couler

Jelfonzo

Bisk

Murch

Seiche Cap’n

Octoling

DJ Octavio

Roi d’Octobot

Zapfish

Great Zapfish

Octoling Girl & Octoling Boy

Octoling Octopus

Super escargot de mer

Simon Belmont

Richter Belmont

Trevor C. Belmont

Maria Renard

Maria Renard (Symphonie de la nuit)

Alucard

Reinhardt Schneider

Nathan Graves

Hugh Baldwin

Juste Belmont

Yoko Belnades

Leon Belmont

Julius Belmont

Hector (Castlevania)

Jonathan Morris

Charlotte Aulin

Shanoa

Gabriel Belmont

Tête de méduse

Momie

L’homme aux créatures et aux puces

Décès

Carmilla

Loup-garou

Arbre

Dracula

Soma Cruz

Dracula (2e forme)

Kid Dracula

Sebastian Tute

Party Phil

Elma

Lin

Lao

Tatsu

Formule

Rex

Pyra

Mythra

Nia

Tora

Poppi α

Mòrag

Zeke

Chasse au canard

Gunman sauvage

Gangster, dame et policier

Ryu

Ken

E. Honda

Chun-Li (Street Fighter Alpha)

Chun-Li

Blanka

Zangief

Ruse

Dhalsim

Balrog

Vega

Sagat

M. Bison

Cammy

Fei Long

Dee Jay

T. Hawk

Akuma

Nash

Dan

Sakura (Street Fighter)

Gen

Karin

Cody

Ibuki

Yun & Yang

Juri

Nuage

Nuage (enfants de l’Avent)

Bayonetta

Bayonetta (Bayonetta)

Gomorrhe

Papillon Madama

Jeanne

Cutie J

Rodin

Rodin, l’infini

Luka

Cereza

Loki

Balder

Père Balder

Lumen masqué

Prophète

Empereur noir

Iris Archwell

Os d’or

Coraline

Shinobu

Crispin

Nico Fire

Avion

Monita

Mii Brawler

Mii Swordfighter

Mii Gunner

Sac de sable

Smash Ball

Main de maître

Crazy Hand

Giga Bowser

Galleom

Duon

Tabuu

Master Giant

Maître bête

Bords principaux

Master Core

Galeem

Dharkon

Équipe d’alliage de combat

Primid

Mite

Bytans

Roturret

Bug d’ombre

Bombe sous-spatiale

Ancien ministre

Shérif

Pichet et pâte

Joueur de tennis

Tamagon

Diable

Champion urbain

Bulles

Unira

Excitebike

Balloon Fighter

Poisson

Mach Rider

Diskun

Takamaru

Joueur de volleyball

Donbe & Hikari

Donbe & Hikari (Shin Onigashima Kouhen)

Joueurs de hockey

MONSTRE

Chars et infanterie

Andy

Aigle

Olaf

Ayumi Tachibana

Goku & Chao

Sukapon

Joueur Yakuman

Le commandant

Grenouille et serpent

Prince de Sablé

Prince Richard

Muddy Mole

Propriétaire de la boutique Maruhige

Satoru

Dr. Wright

ST Falcon

Type F

Semi-remorque

Lèvre

Dion, Max et Jack

Hakkun

Fille de Hajimari no Mori

Harry

Ryota Hayami

Akari Hayami

Ray Mk II

Ray Mk III

Éclater

Bayonette

Saki Amamiya

Isa Jo

Helirin

Alessandro Inzaghi

Isaac

Isaac (aube sombre)

Garet

Ivan

Mia

Felix

Jenna

Matthieu

Protagonistes de vacances magiques

Mastic

Mokka

DeMille

Tomatrio

Starfy

Starly

Moe

Vieil homme homard

Sirène

Mattel

Cupidon

Lil ‘Blue

Yama

Jill & the Drill Dozer

Joueur de football de poche

Karaté Joe

Le samouraï errant

Samurai errant (Rhythm Heaven Fever)

Sick Beats Doctor

The Chorus Kids

Moine Munchy

Journaliste et lutteur

Baxter & Forthington

Sumo Brothers

Peachette

Link (Link’s Awakening)

Hibou

Héros (Dragon Quest XI S)

Héros (Dragon Quest III)

Héros (Dragon Quest IV)

Héros (Dragon Quest VIII)

Camarades de héros

Cetacea

Vase

King Slime

Dracky

Golem

Great Sabrecub

Grand Sabrecat

Slime de métal liquide

Banjo & Kazooie

Tooty

Bouteilles

Mumbo Jumbo

Jinjos

The Mighty Jinjonator

Jiggy

Gruntilda

Buzzbomb

Tockles

Radiant Gleam

Kloster (chagrin)

Bullet Walker (Brigadier général)

High Line (Guns Empress)

I-Tetromino

T-Tetromino

S-tétromino et Z-tétromino

L-Tetromino & J-Tetromino

O-Tetromino

Terry Bogard

Andy Bogard

Joe Higashi

Kim Kaphwan

Geese Howard

Ryo Sakazaki

Kyo Kusanagi

Iori Yagami

Haohmaru

Nakoruru

Athena Asamiya

Ralf & Clark

Zacian & Zamazenta

Grookey, Scorbunny et Sobble

Corviknight

Morpeko

Wesker

Léon

Chris

Jill

Héros ASTRAL CHAIN ​​(Femme)

ASTRAL CHAIN ​​Hero (homme)

Kyle

Lapin

Byleth (Homme)

Porc

Alexandra Roivas

Mappo

Sagi

Milly

Chibi-Robo

Super Chibi-Robo

Télé

Drake Redcrest

Chibi-Tot

Barbara la chauve-souris

Ashley Robbins

Hanenbow

Dr. Kawashima

Dr. Kawashima (Formation de concentration)

Dr. Lobe

Ouendan

Cheerleaders de Ouendan

Agents Elite Beat

Elite Beat Divas

Satoru Amatsubo

Warrior Mech Gauss

Kyle Hyde

Kurikin

Hsien

Magkid

Aisya

Num Diddly

Idée

Trépointe

T-Rex

Grignote

Glory of Heracles Hero

Héraclès

Chef (entraîneur personnel: cuisine)

Vendeur

Vince

Looksley

Prince Saruno

Mio & Mayu Amakura

Yuri Kozukata

pseudo

Captain Rainbow

Raymond Bryce

Scarabée

Orville

Frey & Freya

Ando-Kensaku

Zip *: français

Zael

Calista

Aeron

Elena

Caniche jouet

Bulldog français

Labrador Retriever

BlueShark

Mallo

Sakura Samurai

Nikki

Bruit

Dillon

Russ

Pelle chevalier

Shield Knight

Chevalier de la peste

Roi chevalier

Spectre Knight

Culdra

Goligan

Allen

Tempo

Tourbillon

Kageshina Kurabe

Inuji Darumeshi

Rusty Slugger

Arcade Bunny

Qbby

Henry Fleming

Tethu

Esna

Musashi

Wonder-Red

Wonder-Blue

Rayman

Clip & Snip

Homme de printemps

Fille de ruban

Min Min

Twintelle

Ninjara

Boss Galaga

Bomberman

Akira

Rathalos

Shantae

Bottes risquées

Partenaire Pikachu

Évoli partenaire

Bloc de dés

Survie en rivière

Champignon Golden Dash

Fleur piranha

Joker (voleur fantôme)

Joker (étudiant)

Phantom Thieves of Hearts

Igor

Caroline & Justine

Morgana

Ryuji Sakamoto

Ann Takamaki

Yusuke Kitagawa

Makoto Niijima

Futaba Sakura

Haru Okumura

Goro Akechi

Robot Toy-Con

Voiture Toy-Con

Professeur Riggs, Plaise et Lerna

Lunettes Toy-Con VR

Byleth (Femme)

Edelgard

Edelgard (cinq ans plus tard)

Dimitri (Fire Emblem)

Dimitri (cinq ans plus tard)

Claude

Claude (cinq ans plus tard)

Donc ça

Rhea

Seteth

Dorothea

Ingrid

Hilda (Fire Emblem)

Kunio

Riki (River City)

Goda

Ryuichi & Ryuji