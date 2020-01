Chaque film et émission à venir le mois prochain, et tout ce qui reste – .

Non seulement février est le mois le plus court de l’année (même dans une année bissextile), mais c’est aussi l’un des mois les plus lents pour les nouveaux contenus sur Netflix que nous avons vus depuis longtemps. Il y a certainement quelques faits saillants ici, d’originaux comme Narcos: Mexico season 2 et Locke & Key à du contenu sous licence tel que Back to the Future Part III et Jerry Maguire, mais dans l’ensemble, février apporte une sélection relativement petite et peu passionnante d’ajouts à le service.

Découvrez toutes les arrivées et départs sur le service de streaming de Netflix pour février 2020 ci-dessous:

Streaming 1er février

Un mauvais Noël pour les mamans

Une petite princesse

Retour vers le futur III

Blade Runner: The Final Cut

Centre de la scène

Cookie’s Fortune

cher John

La sale douzaine

Dirty Harry

Au volant de Miss Daisy

Elizabeth

Elizabeth: l’âge d’or

Les imbéciles se précipitent

Hancock

Love Jacked

Le cahier

Les autres gars

Le pianiste

Académie de police

Académie de police 2: leur première mission

Académie de police 3: retour à l’entraînement

Académie de police 4: Citoyens en patrouille

Académie de police 5: Affectation: Miami Beach

Académie de police 6: City Under Siege

Académie de police 7: Mission à Moscou

Pluie mauve

Robin des Bois: Prince des voleurs

Film effrayant 2

Sexe et la ville 2

Streaming le 3 février

Streaming 4 février

Streaming le 5 février

Black Hollywood: «Ils doivent nous avoir»

#cats_the_mewvie

Le pharmacien – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Uppity: L’histoire de Willy T. Ribbs

Streaming 6 février

Streaming 7 février

Streaming le 8 février

Streaming le 9 février

Streaming le 11 février

Streaming le 12 février

Streaming le 13 février

Streaming le 14 février

Streaming le 15 février

Streaming le 17 février

Streaming le 19 février

Streaming le 20 février

Streaming 21 février

Une maison hantée

Bébés – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Gentefied – NETFLIX ORIGINAL

Glitch Techs – FAMILLE NETFLIX

Puerta 7 – NETFLIX ORIGINAL

System Crasher – FILM NETFLIX

Streaming le 22 février

Streaming le 23 février

Streaming le 25 février

Streaming le 26 février

Streaming le 27 février

Streaming le 28 février

Streaming le 29 février

Streaming en février

Continuez à lire pour la liste complète des films, des émissions et des spéciaux supprimés de Netflix le mois prochain. Vous pouvez également regarder une courte vidéo présentant certains des faits saillants à venir au service en février ci-dessous:

Départ le 11 février

Départ le 14 février

Départ le 15 février

Lait

Opérateur

Peter Rabbit

Départ le 18 février

Départ le 19 février

Web de Charlotte

Gangs de New-York

Les années 80: Saison 1

Les années 90: Saison 1

Les années 70: Saison 1

Départ le 20 février

Départ le 21 février

Le massacre à la tronçonneuse du Texas

Départ le 26 février

Départ le 27 février

Jeopardy!: Collection Buzzy Cohen

Jeopardy!: College Championship II

Jeopardy!: Tournoi des enseignants II

Jeopardy!: Teen Tournament III

Jeopardy!: Tournoi des Champions III

Départ le 28 février

My Little Pony Equestria Girls: Rainbow Rocks

Peur primaire

Trainspotting

Départ le 29 février

50/50

beauté américaine

Gestion de la colère

Charlie et la chocolaterie

Sauvez Willy

Hustle & Flow

Igor

Gâteau de couche

Rachel se marie

Rayures

La matrice

La matrice rechargée

Les révolutions matricielles

L’esprit d’un chef: saison 1-5

La prise de Pelham 123

Dans l’air

C’est tout ce que vous devez savoir sur Netflix en février. Comme toujours, nous serons de retour tous les dimanches avec des listes hebdomadaires de toutes les arrivées et départs, vous n’avez donc pas à parcourir ce message à chaque fois.

Source de l’image: À tous les garçons: P.S. Je t’aime toujours | Netflix

