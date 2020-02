Chaque jeu PlayStation 4 mérite d’être acheté avant le lancement de la PlayStation 5

La PlayStation 5 sera rétrocompatible avec la PlayStation 4 et pourrait même permettre un jeu intergénérationnel où vous pouvez démarrer un jeu sur votre système actuel, puis le continuer sur la nouvelle console sans perdre aucune progression. Cela signifie que c’est maintenant une excellente occasion de faire le plein des meilleurs titres de cette génération tout en anticipant certaines des prochaines sorties qui marqueront la fin de l’ère. Avec un seul nouveau titre annoncé pour la PlayStation 5 jusqu’à présent, vous aurez probablement beaucoup de temps pour profiter de ces jeux. Voici tous les jeux à ce jour:

Nouveau

Disponible dès maintenant

Visitez la Grèce antique et rencontrez des personnages célèbres de l’histoire et du mythe dans la dernière entrée de la série d’action RPG. Établissez des relations pour façonner votre destin et déterminer quelle fin vous obtenez.

Explorez Gotham City en tant que croisé capé, en utilisant la Batmobile et une foule d’autres gadgets pour combattre l’Épouvantail. Les vrais finalistes consacreront énormément de temps à relever les défis du Riddler.

Rejoignez jusqu’à 64 joueurs pour recréer des batailles de la Première Guerre mondiale sur des cartes basées sur le front occidental et les Alpes. Une campagne solo vous permet de découvrir des armes et des véhicules d’époque allant des clubs de tranchées aux zeppelins.

Le RPG d’action définissant le genre vous oblige à agir de manière stratégique pour vaincre les nombreuses horreurs infestant la ville gothique du jeu. Les donjons générés de manière procédurale vous garantissent toujours une nouvelle façon de tester vos compétences.

Essayez de conquérir le monde en guidant une civilisation à travers les millénaires dans la dernière édition de la série de stratégies au tour par tour. Vos adversaires IA vous feront deviner avec des agendas cachés basés sur l’histoire.

Rejoignez une organisation secrète surveillant des incidents étranges depuis ses bureaux encore plus étranges de New York. Déverrouillez votre propre pouvoir en naviguant dans votre environnement souvent déroutant.

Le jeu se déroule dans un avenir proche où les humains augmentés de machines sont ostracisés. Utilisez vos armes et augmentations pour voler des données et les vendre au plus offrant.

Utilisez une combinaison d’armes et de magie pour combattre les morts-vivants et essayez de garder les feux de l’espoir vivants dans la conclusion de la série Dark Souls. Les tactiques ennemies changent pendant que vous vous battez, vous gardant sur vos gardes pendant que vous essayez de maîtriser chaque bataille.

Testez vos limites en poussant la santé et la raison de votre groupe dans le but de gagner de plus grandes récompenses. Darkest Dungeon 2 est en préparation, c’est donc le moment idéal pour rattraper la série.

Jouez comme une expérience ratée en essayant de découvrir les mystères d’une île maudite dans ce jeu d’action de génération procédurale. Tuer des ennemis vous donne des cellules qui peuvent être utilisées pour acheter des bonus permanents si vous pouvez survivre assez longtemps pour les dépenser.

Norman Reedus de The Walking Dead joue un livreur utilisant un fœtus et ses propres fluides corporels pour naviguer dans une Amérique post-apocalyptique dans ce jeu bizarre de Hideo Kojima. Ce n’est certainement pas pour tout le monde, mais ce n’est pas comme autre chose.

La dernière entrée de la série hack and slash vous permet de jouer l’un des trois personnages qui se battent pour sauver le monde d’une invasion démoniaque. Augmentez le son pour profiter du thème de chaque personnage et de la façon dont la musique change en fonction de vos performances au combat.

Un casting étoilé, dont Rosario Dawson et Sam Rockwell, interprète les personnages de ce jeu d’action-aventure où vous incarnez soit une impératrice déchue, soit son protecteur royal. Combinez des pouvoirs furtifs et surnaturels et vous pouvez terminer le jeu sans tuer personne.

Après qu’un virus meurtrier a paralysé les États-Unis, vous avez été chargé d’aider à maintenir l’ordre à Washington, D.C.Explorez une grande variété d’environnements pendant que vous terminez la campagne et débloquez des spécialisations que vous pouvez utiliser dans le nouveau mode de raid pour un maximum de huit joueurs.

Incarnez vos héros et méchants préférés de la série animée dans ce jeu de combat 3 contre 3. Les batailles sont suffisamment spectaculaires, remplies d’attaques aériennes, de moyens d’exploser le terrain et de mouvements de finition cinématographiques.

Battez-vous pour survivre dans une ville infestée de monstres et de fous. Choisissez la confrontation directe si vous avez les munitions de bâton dans l’ombre et choisissez votre moment pour frapper.

Explorez un monde détruit par la guerre nucléaire dans ce vaste jeu à monde ouvert. Un système d’artisanat complexe vous permet de construire et d’améliorer des armes et même de développer des colonies.

Battez-vous pour restaurer la paix dans le monde spirituel de Shangri-La avec un tigre blanc à vos côtés. Un deuxième joueur peut entrer et sortir à tout moment pour vous aider à explorer et à combattre.

Essayez de construire une ville qui peut survivre au monde gelé d’une autre 1886 en récoltant et en gérant les ressources. Décidez quel type de société vous voulez construire et comment garder vos citoyens heureux et productifs.

Un redémarrage en douceur de la série God of War le fait également passer de la mythologie grecque au nordique. Les combats de monstres et le déicide sont associés à des méditations sur la paternité et la vie avec votre passé.

Détendez-vous et profitez de l’art et de la musique de ce jeu en grande partie sans paroles. Redonnez de la couleur au monde en résolvant des énigmes et des plateformes.

Combattez pour la survie de l’humanité dans un monde sauvage gouverné par des machines tueuses. Cette version comprend également le DLC The Frozen Wilds, qui élargit l’histoire du jeu original avec de nouveaux alliés et ennemis.

Réglez tous les paris sur ce que les héros ou les méchants de DC gagneraient dans une bagarre en tête-à-tête dans ce jeu de combat avec une énorme liste de personnages, dont Supergirl et Gorilla Grodd. Au fur et à mesure que vous jouez, vous serez récompensé par des articles de costume qui changent à la fois votre apparence et vos pouvoirs.

Voyagez à travers des mondes basés sur les films Disney et Pixar dans la conclusion de l’arc de longue histoire du RPG d’action. Créez des attaques combo puissantes et déclenchez des mouvements inspirés des manèges Disney.

Successeur d’Ico et de Shadow of the Colossus, ce jeu vous met aux commandes d’un garçon ordinaire qui se lie d’amitié avec une étrange et gigantesque bête. Voyagez à travers des environnements très détaillés révélant les mystères du monde.

Largement considéré comme l’un des meilleurs jeux de 2018 et des meilleurs jeux vidéo de super-héros de tous les temps, ce jeu d’action-aventure vous permet de parcourir joyeusement New York et de combattre la galerie des voyous de Spider-Man. N’oubliez pas de regarder le spectacle de J. Jonah Jameson pour commenter votre performance.

Jouez seul ou faites équipe avec jusqu’à trois amis et affrontez des créatures spectaculaires dans des environnements spectaculaires. Les éliminations réussies vous donnent les matériaux nécessaires pour fabriquer des équipements qui permettront de montrer vos réalisations.

Personnalisez l’apparence, les capacités et les cinématiques de votre personnage dans la dernière version de la série de jeux de combat classique. L’intrigue axée sur le voyage dans le temps continue l’histoire de la série et offre de nombreuses batailles spectaculaires.

Les androïdes errent sur une Terre post-apocalyptique, combattant des machines et apprenant d’étranges vérités sur le monde dans ce RPG d’action obsédant. Si vous voulez juste profiter de l’histoire, le jeu gérera le combat pour vous.

Les mégacorporations se sont colonisées hors de l’espace et vous devrez y faire face lorsque vous explorerez une colonie au bord de la galaxie. Une multitude de compagnons avec leurs propres motivations et pouvoirs rendent votre voyage plus amusant.

La sensation de l’esport compte plus de 40 millions de joueurs qui se battent comme un mélange éclectique de héros, y compris des cyborgs et un gorille génétiquement modifié. Testez vos compétences en essayant une variété de rôles et de compétences ou choisissez un héros préféré à maîtriser.

Si vous avez déjà rêvé de jouer à un jeu entier de Super Mario 3 dans le costume Tanooki, vous voudrez peut-être jeter un œil à ce jeu de plateforme indépendant. Volez dans un monde de pixel art en transportant divers objets que vous utiliserez pour les combats et les énigmes.

Explorez une station spatiale infestée d’extraterrestres dans ce jeu d’horreur de survie. Les fins varient en fonction de la façon dont vous traitez avec les survivants et la station.

Ce jeu est à la fois une nouvelle version du jeu vidéo original Ratchet & Clank et une adaptation du film Ratchet & Clank. Alterner entre le tournage de choses comme Ratchet et la résolution d’énigmes comme Clank.

Le Western tentaculaire de Rockstar Games vous permet de choisir votre propre voie en tant que hors-la-loi tout en explorant un monde dangereux où vous rencontrez des problèmes à la fois du gouvernement et des gangs rivaux. C’est l’un des jeux vidéo les plus acclamés par la critique et les plus vendus de tous les temps.

La nouvelle version du classique de l’horreur du survivant offre des angles de caméra et des visuels mis à jour. Jouez deux fois, en échangeant entre les personnages pour des campagnes indépendantes.

Le dernier jeu des créateurs de Bloodborne et Dark Souls offre le même combat et le monde sombre d’une punition difficile pour lesquels ces jeux sont connus. Vous devrez trouver la meilleure façon de tuer vos ennemis en utilisant des compétences furtives et ninja.

Le jeu de combat utilise pour la première fois des modèles de personnages 3D lors de cette sortie. Essayez-le avec de nouveaux personnages, dont The Witcher’s Geralt of Rivia.

Explorez une galaxie loin, très loin en tant que padawan Jedi essayant de maîtriser ses compétences et d’échapper aux forces impériales. Le jeu d’aventure à la troisième personne vous permet de vous battre en combinant les pouvoirs de la Force avec les balançoires au sabre laser.

Apprenez à connaître vos voisins en passant d’un novice à un maître-agriculteur. Vous explorerez également la région en combattant des monstres, en collectant des ressources et en pêchant.

Le jeu philosophique explore les questions sur la civilisation et la technologie à travers plus de 120 puzzles. La structure du monde ouvert garantit que vous aurez autre chose à faire pendant que vous pensez à un défi délicat.

Ce superbe jeu VR est destiné à donner vie à la sensation que vous ressentez lorsque vous jouez à Tetris depuis si longtemps que vous commencez à former des motifs de blocs les yeux fermés ou même dans votre sommeil. Plongez-vous et testez vos compétences dans 16 modes de jeu.

Combattez sur le terrain et dans un robot géant dans ce jeu de tir à la première personne de science-fiction. Rejoignez des amis et voyez comment les différents Titans travaillent ensemble et les uns contre les autres.

Le chasseur de fortune globe-trotteur Nathan Drake est contraint de quitter sa retraite et se retrouve mêlé à une conspiration impliquant un trésor pirate dans le dernier épisode de la série principale Uncharted. Le jeu dispose également d’un mode coopératif pouvant accueillir jusqu’à 10 joueurs.

Les monstres peuvent vous entourer, mais tuer n’est pas nécessaire dans ce RPG, où vous pouvez échapper à vos ennuis. Bien sûr, si vous voulez vous battre, vous pouvez profiter d’un système de combat basé sur le chronométrage des attaques et des esquives.

Découvrez la beauté au milieu des effusions de sang dans l’histoire de la guerre qui présente un style visuel dessiné à la main et une musique orchestrale. Le gameplay mélange des éléments de RPG, de stratégie au tour par tour et de tireurs à la troisième personne.

Explorez l’immense maison Finch et essayez de comprendre pourquoi Edith est le seul membre survivant de sa famille. Le jeu narratif présente une série d’histoires courtes qui vous permettent de jouer avec différents membres de la famille dans les deux sens.

Si vous prévoyez déjà la saison 2 de l’émission The Witcher de Netflix, vous pouvez trouver plus d’aventures de Geralt, Ciri et Yennefer dans le jeu vidéo acclamé basé sur les mêmes livres que l’émission. Utilisez une combinaison d’épée et de magie pour vaincre des ennemis monstrueux et humains tout en profitant d’un peu de romance.

La dernière entrée de la série Wolfenstein se déroule dans une version alternative de 1961, où l’Allemagne a remporté la Seconde Guerre mondiale et occupe désormais l’Amérique. Utilisez une grande variété d’armes de haute technologie pour vous battre pour la liberté.

Rassemblez une résistance pour sauver l’humanité de la règle des extraterrestres dans ce jeu de tactique au tour par tour qui vous place aux commandes d’une escouade de soldats. Préparez-vous aux défis en recherchant de nouvelles armes et en prenant l’équipement des ennemis tombés.

Prenez le rôle d’un membre junior de yakuza dans cette préquelle de la série Yakuza. Passez du temps à vous promener en rencontrant des personnages, à terminer des quêtes secondaires et à jouer à des mini-jeux.

Dates de sortie confirmées

Les développeurs de la série The Witcher changent de genre pour ce jeu d’action-aventure en monde ouvert basé sur le RPG de table Cyberpunk. Le fait que Keanu Reeves sert de mentor que seul votre personnage peut voir est une raison suffisante pour le comprendre.

La suite de Doom en 2016 promet une autre frayeur sanglante à travers des dimensions infestées de démons. Vous aurez également la chance d’affronter vos amis dans un nouveau mode où une personne teste son arsenal contre deux joueurs contrôlant des démons.

Le bien-aimé RPG 1997 prend une nouvelle vie avec des graphismes mis à jour et un système de combat basé sur l’action. L’intrigue d’un héros essayant de sauver la planète de l’exploitation par une mégacorporation corrompue pourrait avoir plus de 20 ans, mais elle semble particulièrement pertinente aujourd’hui.

Une nouvelle adresse IP de l’équipe derrière Assassin’s Creed vous charge de sauver les dieux de la mythologie grecque de la destruction. Explorez les gorgones de combat, les hydres et autres monstres légendaires en monde ouvert.

La suite très attendue du jeu d’action-aventure post-apocalyptique de 2013 suit Ellie dans une quête dangereuse et émotionnelle de vengeance. Le gameplay mis à jour promet une flexibilité supplémentaire afin que vous puissiez trouver un style qui vous convient.

Le jeu n’a aucun rapport avec la franchise de films Avengers, alors ne vous attendez pas à ce que ses versions de Captain America et Thor ressemblent à Chris Evans ou Chris Hemsworth. Si vous pouvez dépasser cela, vous pouvez vous attendre à une aventure menée par Kamala Khan, la favorite de la bande dessinée, alors qu’elle essaie de rassembler les héros les plus puissants de la Terre.

Utilisez les contrôleurs PlayStation Move et un casque VR pour entrer dans l’armure de Tony Stark et voler autour des ennemis explosifs du ciel. Vous pouvez également utiliser les outils du génie de la technologie pour mettre à niveau votre combinaison entre les missions.

L’histoire et le mythe japonais se rejoignent dans ce RPG d’action, où vous utiliserez des armes de samouraï traditionnelles ainsi que des pouvoirs surnaturels pour combattre les démons. Obtenez l’aide d’autres joueurs qui rejoindront votre niveau en tant que spectres.

Au cas où Persona 5 ne serait pas assez long pour vous, la version étendue du jeu est remplie de nouveaux personnages, lieux et histoires. Apprenez à gérer votre temps lorsque vous vous déplacez entre l’école et l’exploration de donjon.

Bientôt disponible?

Bien que ces jeux devraient sortir en 2020, il est toujours possible que tout ce qui sans date ferme aussi proche de la prochaine génération de consoles finisse par être repoussé et publié sur la PlayStation 5 ou même complètement mis au rebut.

Explorez le Japon féodal dans ce jeu d’action-aventure en monde ouvert à la suite d’un samouraï essayant de protéger son peuple contre les envahisseurs mongols. La mécanique vous permettra de mélanger les combats rapprochés de katana avec le tir à l’arc et la furtivité.

Six, le personnage principal des Little Nightmares d’origine, a besoin de vous pour la sauver en tant que nouveau personnage Mono, un garçon pris au piège dans le même monde profondément troublant. Faites un voyage périlleux jusqu’à la tour du signal et essayez d’empêcher sa diffusion de nuire à votre ami tout en faisant face à une multitude de menaces terrifiantes.

Jouez les hits

Il est difficile de distiller sept ans de jeux en une seule liste de courses, donc cette sélection est loin d’être complète. Il y a beaucoup d’éditions spéciales, de remasterisations, de petits titres et même de gros jeux.

La PlayStation 4 a livré certaines des meilleures expériences de jeu solo de la décennie, y compris God of War et Bloodborne, sa bibliothèque combinant spectacle visuel, gameplay exigeant et narration émotionnellement puissante. Le système vous permet également de jouer à une sélection massive de jeux multiplateformes couvrant tous les genres, de la tentaculaire western du monde ouvert de Red Dead Redemption 2 à la narration expérimentale de What Remains of Edith Finch. Le système est également un leader dans la technologie de réalité virtuelle, donnant un avant-goût de son potentiel avec des titres comme Tetris Effect.

Alors que nous nous préparons à partir de la prochaine génération de jeux, c’est le moment idéal pour rattraper tout ce que vous avez manqué alors que le prix est correct et que les jeux sont toujours largement disponibles. Cette année promet également de nombreux nouveaux titres, comme Cyberpunk 2077 et Persona 5 Royal.

