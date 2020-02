Chaque manette Nintendo Switch Joy-Con couleur en 2020

Vous pouvez adapter votre Joy-Cons à votre style avec des couleurs qui correspondent à vos jeux préférés. Les Joy-Cons de toutes les couleurs sont en stock régulièrement afin que vous puissiez acheter autant de Joy-Cons supplémentaires de différentes couleurs que vous le souhaitez! Vous pouvez même donner un nouveau look à votre manette avec un couvercle en silicone ou une nouvelle coque! Voici une liste de toutes les couleurs officielles de Joy-Con disponibles, ainsi que quelques options de personnalisation pour que vous puissiez vraiment vous démarquer.

Conseil de pro: Ne mettez pas de peau adhésive sur vos contrôleurs Joy-Con. Selon DBrand, un fabricant de peaux adhésives renommé, le revêtement d’usine sur le Joy-Cons et la console peut être endommagé par des adhésifs.

Bien sûr, la couleur la plus populaire est celle qui est standard sur la plupart des appareils Nintendo Switch. Si vous voulez respecter la norme, vous pouvez obtenir cette paire autonome.

69 $ chez Amazon

Le gris et le rouge sont une combinaison de couleurs esthétiquement agréable. Vous pouvez animer votre Switch avec un ensemble de rouges (officiellement appelé “Neon Red”) à associer à votre ensemble standard.

149 $ chez Amazon

Le bleu est une couleur très populaire, à tel point qu’il est presque impossible de les trouver de nos jours. Si vous voulez vraiment cette paire, vous devrez probablement les acheter d’occasion.

45 $ + sur eBay

Lorsque le Nintendo Switch a été lancé pour la première fois, il était disponible avec des contrôleurs gris standard ou la variété rouge et bleue. Le contrôleur Joy-Con gauche est rouge et celui de droite est bleu.

70 $ chez Amazon

Nintendo a sorti un ensemble de contrôleurs Joy-Con jaune néon pour coïncider avec le lancement d’ARM. Ces contrôleurs brillants sont difficiles à manquer. Vous pourriez même les voir dans le noir. Ils sont assez difficiles à trouver, donc votre meilleur pari est d’acheter sur eBay.

80 $ sur eBay

Nintendo Switch a officiellement publié les manettes Joy-Con Neon Pink et Neon Green aux États-Unis en janvier 2018. Elles correspondent parfaitement au thème de Splatoon!

69 $ chez Amazon

Nintendo vient d’annoncer qu’un Switch sur le thème d’Animal Crossing sortira en mars 2020 et sera fourni avec le nouveau jeu. La seule façon d’obtenir cette belle paire de Joy-Cons aux couleurs pastel est d’acheter le lot.

Bientôt disponible

Vous ne pouvez pas les obtenir séparément du pack complet Nintendo Switch Super Mario Odyssey Edition. Si vous ne possédez pas déjà un commutateur, je recommande fortement ce modèle. La couleur rouge foncé du Joy-Cons est beaucoup plus agréable à regarder que l’option grise standard.

449 $ chez Amazon

Il s’agit d’un autre ensemble de Joy-Cons qui sont uniquement disponibles via un ensemble de commutateurs. Les couleurs correspondent à deux de vos Pokémon préférés et accompagnent également le design du dock sur le thème de Pikachu et d’Eevee.

413 $ chez Amazon

Ces Joy-Cons verts sont sortis le 28 octobre, juste deux jours avant le manoir de Luigi. Ils correspondent à la tenue de plombier effrayé et sont les contrôleurs parfaits à utiliser lors de la lecture du nouveau jeu. Soit dit en passant, cette couleur est une exclusivité Best Buy.

80 $ chez Best Buy

Ce nouveau jeu de couleurs vient d’être annoncé et sera disponible à partir du 4 octobre, juste à temps pour Halloween. Entrez dans l’esprit fantasmagorique avec ces couleurs festives. Les précommandes sont actuellement disponibles.

79 $ sur Amazon

Changez l’apparence de votre Joy-Cons le 4 octobre, lorsque ce nouveau jeu de couleurs sortira. Ils sont actuellement disponibles en précommande sur Amazon.

75 $ chez Amazon

Ce joli ensemble de nostalgiques NES Joy-Cons n’est disponible que pour les abonnés Nintendo Switch Online. Nintendo ne vous permet d’acheter qu’une paire par client. Pour en savoir plus, lisez notre article sur l’achat de nouvelles manettes NES pour Nintendo Switch.

60 $ chez Nintendo

Si vous préférez des options de couleurs plus uniques, pensez à changer la coque de votre Joy-Cons. Il y a 11 couleurs impressionnantes à choisir. N’oubliez pas que le remplacement de la coque annule la garantie de vos contrôleurs. Mais si la garantie est déjà en place, il n’y a rien à perdre. Cette société propose également des plaques arrière de remplacement pour votre console Switch.

20 $ + sur Amazon

Vous pouvez faire correspondre votre console entière avec un commutateur Nintendo peint personnalisé qui est complet avec votre choix de couleurs pour la tablette, le dock, le Joy-Cons et les sangles. Il existe même des options pour acheter uniquement les contrôleurs peints personnalisés. En ce qui concerne les couleurs, vous pouvez choisir parmi les solides, les métalliques, le brillant. ou mat.

150 $ et plus chez ColorWare

Cet ensemble est livré avec un ensemble de couvercles en silicone noir et jaune, un couvercle bleu pour gaucher et un couvercle rouge pour droitier. L’emballage est également livré avec deux capuchons noirs, bleus et rouges pour les joysticks, afin que vous puissiez mélanger et assortir vos couleurs. Ils présentent tous un design légèrement plus ergonomique à l’arrière pour un gameplay plus confortable lorsque vous utilisez votre Joy-Cons séparément.

12 $ chez Amazon

Si vous êtes un fan infatigable de Splatoon et que vous ne voulez pas acheter un ensemble de contrôleurs Joy-Con roses et verts, vous pouvez obtenir une couverture officielle en silicone Nintendo avec le design Splatoon Splatter. Il s’agit d’une importation japonaise que vous pouvez trouver pour environ un quart du coût des Joy-Cons roses et vertes. De plus, ceux-ci ont l’air encore plus mignon.

39 $ + chez Ebay

Ces superbes couvertures rigides pour vos Joy-Cons vous épateront. Revivez la nostalgie avec le même design transparent de votre ancien Gameboy. Quelque chose de pouvoir voir tous les câbles et le matériel le rend encore plus excitant et rétro.

132 $ + chez Etsy

En parlant de nostalgie, vous devriez probablement mettre la main sur ces contrôleurs de style NES. Si vous avez quelques dollars à épargner et que vous commencez une collection, ces contrôleurs auraient fière allure avec tout l’équipement de jeu vintage sur votre étagère.

190 $ chez Etsy

Sous contrôle

Que vous souhaitiez simplement changer de couleur ou que vous n’aimiez pas la couleur Joy-Cons fournie avec votre commutateur, il existe plusieurs options de remplacement. La personnalisation de vos contrôleurs ajoute une touche de vous à la configuration de votre console et modifie l’ambiance générale de votre console. Il y a des tonnes de modèles et de choix de couleurs différents à considérer, alors assurez-vous de choisir celui qui vous attire le plus!

J’aime personnellement le dynamisme des Mario Red Joy-Cons et la nuance unique de rouge.

Comme cela peut être incroyablement cher, vous voudrez peut-être envisager l’option moins coûteuse de désactiver le shell avec un shell Joy-Con de remplacement eXtremeRate. En plus du beau rouge, il existe plusieurs autres couleurs au choix. Si vous aimez la sensation de nostalgie, pensez à ces contrôleurs de style NES Classic.

