Chaque match confirmé pour Oculus Quest

Oculus Quest est le dernier matériel de Facebook dans sa première génération d’appareils VR. Il a six degrés de liberté, un suivi des mouvements pour que vous puissiez jouer dans une zone et deux contrôleurs tactiles, qui facilitent un large éventail de gameplay. L’Oculus Quest a maintenant plus de 100 jeux disponibles, allant des jeux de tir à la première personne aux titres de swing de sabre musical. Nous avons marqué les derniers titres avec “nouveau” et en haut de la liste, afin que vous puissiez garder une trace de tous les derniers jeux.

Beat Saber est l’un des jeux VR les plus populaires sur de nombreuses plateformes. Dans ce document, vous utilisez à la fois des contrôleurs et un suivi de mouvement pour balayer les blocs synchronisés avec la musique. Aucun de ces mots ne rend justice au jeu, et le rendre disponible au lancement est une affaire énorme pour la quête.

30 $ chez Oculus Store

Dans le troisième épisode de la série Vader Immortal, vous attaquez la forteresse de Vader aux côtés d’une armée. Vous devrez vaincre les Storm Troopers, les officiers et Dark Vador lui-même pour traverser cet épisode.

10 $ chez Oculus

Superhot VR est l’un des jeux auxquels je compare tous les jeux VR. Le style visuel et le gameplay uniques en font le jeu VR parfait, et j’ai hâte de l’utiliser dans l’Oculus Quest, sans attaches.

25 $ chez Oculus Store

Ce jeu comique concerne à peu près tout autre chose que la comptabilité dans un bureau. Il vous emmène dans une série de mondes virtuels où vous partez à l’aventure humoristique.

12 $ chez Oculus Store

Acron est un jeu impressionnant qui utilise à la fois la VR et les téléphones mobiles pour créer le gameplay. Vous êtes un arbre dans la version VR, défendant vos noix, tandis que les joueurs mobiles agissent comme des écureuils essayant de les prendre.

20 $ au magasin Oculus

Cette expérience effrayante ne vous oblige pas à résoudre des énigmes ou à trouver des clés. Au lieu de cela, il vous suffit de parcourir des routes terrifiantes en VR!

10 $ au magasin Oculus

Ce jeu prend les oiseaux familiers de la franchise et les met en 3D. Tout comme dans le jeu mobile populaire, vous pouvez résoudre des énigmes dans plus de 50 niveaux en lançant des oiseaux sur des cochons.

15 $ chez Oculus Store

Dans ce monde post-apocalyptique, vous utilisez un arc, une flèche et un bouclier pour combattre des robots. C’est un jeu solo qui mélange la résolution d’énigmes avec une histoire dans laquelle vous êtes le dernier humain de la planète.

20 $ au magasin Oculus

Arizona Sunshine est un classique de la réalité virtuelle, et je suis ravi qu’il arrive à l’Oculus Quest. Si vous n’avez jamais joué, c’est un jeu de tir à zombies à haute action et à haute peur, mais basé dans le magnifique paysage de l’Arizona.

40 $ chez Oculus Store

Détendez-vous en attrapant une variété de poissons pour aider un aquarium local à remplir ses réservoirs. Quatre lacs différents abritent tous des poissons uniques.

Gratuit chez Oculus Store

Dans ce titre VR à la première personne, vous êtes aidé par des objets et des créatures magiques. Vous pouvez collecter des créatures magiques pour lancer des adversaires pour les vaincre.

15 $ chez Oculus Store

Il s’agit d’un jeu simple qui vous permet d’interagir avec un animal virtuel et de prendre soin de lui. Il dispose d’une aire de jeux évolutive pour profiter de l’espace dont vous disposez dans le monde réel.

Gratuit chez Oculus Store

Ce jeu VR vous aidera à vous mettre en forme grâce à la boxe aux blocs. Il comprend du contenu de plusieurs formateurs pour vous aider à brûler des calories sans vous ennuyer. Vous pouvez également suivre vos progrès, vous entraîner en musique et créer vos propres listes de lecture.

30 $ chez Oculus Store

Vous pouvez explorer le front des pionniers, creuser votre chemin vers les gemmes et utiliser des explosifs pour trouver un trésor dans ce jeu de minage. Vous pouvez améliorer votre véhicule et vos objets pour vous aider à trouver plus de trésors à la frontière.

20 $ au magasin Oculus

Le Climb est déjà un favori des fans des utilisateurs de Rift, et il ne bénéficiera que de la liberté sans fil de l’Oculus Quest. Avoir la liberté de se déplacer davantage devrait rendre le jeu plus agréable et plus effrayant si, comme beaucoup, vous avez peur des hauteurs.

30 $ chez Oculus Store

Ce jeu mélange le mini-golf et le golf en taille réelle en un seul jeu. Il y a une campagne solo de 54 trous et un support pour le multijoueur en ligne. Vous pouvez également créer et jouer sur des niveaux personnalisés.

20 $ au magasin Oculus

Boxe comme Adonis Creed, ce jeu vous met aux pieds avec vos adversaires. Vous pouvez lancer des coups de poing, esquiver des grèves et assommer vos adversaires dans les modes de jeu carrière, multijoueur, PvP en ligne et Freeplay.

30 $ chez Oculus Store

Il s’agit d’une charmante histoire interactive d’une plus petite équipe de développeurs. Dans ce document, vous aidez votre grand-père à résoudre un mystère en explorant un monde miniature.

15 $ chez Oculus

La VR est l’évolution naturelle des jeux Dance Central. Après tout, ils faisaient partie des premiers jeux de contrôle de mouvement, il est donc logique pour eux de passer également au mouvement du corps entier. La musique qu’ils ont dans le jeu semble excellente, mais bon sang, je vais mal faire dans celui-ci.

30 $ chez Oculus Store

Présenté comme un jeu de paintball VR, Dead and Buried II améliore l’original et semble être un excellent jeu pour la quête. Cela pourrait aussi être l’un des jeux d’arène, alors faites attention à cela.

20 $ au magasin Oculus

Tirez et frayez-vous un chemin à travers un centre de recherche infesté de zombies dans ce titre passionnant. Vous pouvez choisir parmi une large gamme d’armes à utiliser pour pulvériser des balles sur les hordes de zombies.

20 $ au magasin Oculus

Quoi de mieux qu’un jeu de course en VR? Que diriez-vous d’un jeu de course en VR qui vous permet de tirer sur vos adversaires avec des fusils Gatling et des mitrailleuses? Vous devez également éviter les punaises géantes et les obstacles dans ce coureur passionnant.

20 $ au magasin Oculus

Faites équipe avec des amis ou jouez en solo en affrontant des hordes de zombies avec des haches, des chauves-souris et une variété d’armes de mêlée. Vous pouvez couper un bras de zombies ou le frapper avec une batte de baseball.

15 $ chez Oculus Store

Que vous aimiez la bagarre dans Kingsmen ou que vous vouliez simplement casser un gumball au-dessus de la tête de quelqu’un, ce jeu VR est fait pour vous. Vous pouvez saisir toute une série d’articles et battre des ivrognes tapageurs.

15 $ chez Oculus Store

Dans Electronauts, vous pouvez créer de la musique en tant que DJ VR. Il y a plus de quarante chansons de plus de cinquante artistes de l’EDM, du hip hop, du trap et de nombreux autres genres avec lesquels vous pouvez jouer.

20 $ au magasin Oculus

Vous pouvez tuer des hordes d’orques et de dragons avec un arc et une flèche dans ce jeu en tant que titulaire elfique assassin.

15 $ chez Oculus Store

Dans ce jeu de combat spatial, vous glissez dans l’espace, tirant une large gamme de lasers et de missiles sur vos ennemis.

15 $ chez Oculus Store

Faites la course avec vos amis ou roulez seul sur des montagnes russes pour ressentir un frisson. Vous pouvez courir ou jouer en mode prise de vue, ce qui ajoute des cibles à atteindre pendant votre trajet.

Gratuit chez Oculus Store

Les jeux furtifs devraient être partout sur les systèmes VR, mais ils ne le sont pas. Espire 1 espère combler le vide avec un jeu d’action FPS avec beaucoup d’options furtives. Vous pouvez même vous faufiler derrière les gens et dire “FREEZE” pour les arrêter sur leurs traces!

30 $ chez Oculus

Vous pouvez affronter des démons dans ce titre d’horreur immersif. Dans le jeu, vous apprenez l’exorcisme démoniaque à travers plusieurs chapitres et pouvez rejouer les niveaux pour découvrir des détails cachés.

25 $ chez Oculus Store

Également connu sous le nom de jeu NOPE, Face your Fears 2 par Turtle Rock Games est l’étoffe des cauchemars. Le jeu est conçu pour vous montrer les phobies courantes des gens et augmenter cette expérience à des niveaux insensés.

20 $ au magasin Oculus

Ce mini-jeu vous permet de vous familiariser avec la quête Oculus. Dans ce document, vous pouvez lancer des avions en papier, tirer sur des cibles, saisir des blocs et connaître les commandes de l’appareil.

Gratuit chez Oculus Store

Dans ce jeu, vous incarnez une marionnette de pêcheur, résolvez des énigmes, escaladez des phares et découvrez la vérité sur l’histoire d’un pêcheur.

15 $ chez Oculus

Le jeu mobile populaire de coupe de fruits, où vous utilisez des katanas pour couper le fruit qui vous est jeté, arrive en VR. Vous pouvez jouer en mode classique, arcade, zen et survie.

15 $ chez Oculus Store

Fujii est l’un de ces jeux éthérés qui est presque aussi amusant à regarder qu’à jouer. Lorsque vous incarnez des personnages qui sont un esprit dans la nature, cela peut parfois sembler très apaisant. Ce sera un beau jeu pour se détendre, je pense.

15 $ chez Oculus Store

Ce jeu de puzzle vous permet de résoudre 60 puzzles de façon infinie grâce à son gameplay unique. Vous pouvez utiliser une variété de commandes et d’outils pour trouver des moyens de résoudre des énigmes et de tester vos solutions.

15 $ chez Oculus Store

Gravity Sketch vous place dans un canevas 3D vierge dans lequel vous pouvez utiliser les contrôleurs tactiles d’Oculus Quest pour créer de l’art 3D. Vous pouvez exporter le travail créé directement dans un logiciel de CAO, un moteur de jeu ou une plate-forme d’impression 3D.

30 $ chez Oculus Store

Ce jeu vous met dans des galeries de tir, des champs de tir et plusieurs autres environnements. Vous pouvez collecter une large gamme d’armes à feu et personnaliser les portées, les stocks et bien plus de votre arme à feu.

15 $ chez Oculus Store

Ce jeu consiste à se connecter avec vos amis. Vous pouvez jouer avec des amis dans cinq espaces multijoueurs, y compris l’espace, le ciel et sous l’eau. Vous pouvez également jouer à Tetris humain avec vos amis ou tout simplement faire des bêtises et vous déchaîner.

15 $ chez Oculus Store

Ce jeu vous met dans plusieurs situations folles et dangereuses. Vous devez résoudre chaque puzzle en utilisant votre Pentecôte et les ressources et la télékinésie de votre personnage. Vous devrez tout faire pour arrêter la dynamite ou éteindre les incendies pour rester en vie.

25 $ chez Oculus Store

Nous connaissons tous Job Simulator, non? C’est bizarre, c’est drôle, c’est encore bizarre. Il ne simule pas précisément un travail. Au lieu de cela, vous pouvez jeter des agrafeuses, briser des objets, prendre du café, etc.

20 $ au magasin Oculus

Journey of the Gods semble assez épique. De vastes vues panoramiques, un style graphique de dessins animés et un mélange d’expériences de combat en font un jeu à surveiller. De plus, vous pouvez utiliser GODMODE à fond, ce qui devrait être amusant.

30 $ chez Oculus Store

Dans ce titre, vous pouvez créer du street art en utilisant de la peinture au pistolet, des gouttes, des métallisés et d’autres supports. Vous pouvez utiliser des effets humides / secs pour marquer les voitures, les murs, etc.

15 $ chez Oculus Store

Ce jeu de boxe solo vous oppose à une bibliothèque d’adversaires. Vous pouvez esquiver les coups, frapper vos adversaires avec des combos et entraîner vos compétences de boxe.

20 $ au magasin Oculus

Résoudre des énigmes est très amusant. Résoudre des puzzles en VR est encore plus amusant. Résoudre des puzzles en VR avec un puzzle qui explose est le meilleur.

15 $ chez Oculus Store

Dans ce jeu, vous devez vous échapper d’un manoir en résolvant des énigmes et en surmontant des défis tout en travaillant avec une mystérieuse fille.

40 $ chez Oculus Store

Moss by Polyarc est l’un de mes jeux préférés à jouer dans Windows Mixed Reality et Rift, donc je suis ravi de le voir arriver à l’Oculus Quest. Leading Quil, le protagoniste de la souris, dans le monde magnifique, sera une joie totale avec la liberté de câbles que la Quest promet.

30 $ chez Oculus Store

Ce jeu vous permet d’utiliser des katanas doubles, un arc et une flèche, des griffes ninja et bien plus pour combattre des hordes d’ennemis ninja. Vous pouvez également utiliser des pouvoirs spéciaux de ninja comme le pas de l’ombre pour vaincre vos ennemis.

20 $ au magasin Oculus

Il s’agit d’une autre configuration de base pour vous aider à vous familiariser avec la réalité virtuelle et l’Oculus Quest. Dans celui-ci, vous interagissez avec un robot, lancez des objets et jouez avec des jouets dans un espace virtuel.

Gratuit chez Oculus Store

Ce jeu a d’excellentes mécaniques de jeu. L’arc, l’épée et la pêche dépendent de votre amélioration physique. Avec un peu de chance, ça ne dépend pas trop de ça, parce que je suis vieux et que j’aime les choses physiques. Mais je suis toujours prêt à essayer.

40 $ chez Oculus Store

Ce jeu de combat vous fait combattre des voyous organisés par un chef du crime. Vous pouvez frapper vos ennemis, les couper avec des couteaux ou les jeter dans un juke-box.

20 $ chez Oculus

Ce jeu de flipper numérique a l’atmosphère du flipper que vous utilisez dans VR s’étendent au reste de l’expérience. Cela signifie que les requins, les cow-boys et d’autres aspects du jeu parcourent l’arcade dans laquelle vous jouez.

15 $ chez Oculus Store

Ce jeu de tir rythmique vous apporte l’action. Vous tirez, esquivez, dansez et battez des ennemis au rythme de la musique pour vous sentir comme dans un film d’action.

Boutique Oculus à 25 $

Ce jeu vous piège à l’intérieur de la pièce dans laquelle vous pouvez résoudre 30 puzzles. Vous pouvez appuyer sur des boutons, rechercher des indices et vous faire flipper par un moniteur dans ce jeu de puzzle.

10 $ au magasin Oculus

Ce jeu de poker VR vous permet de jouer dans des tournois gigantesques et de vous immerger en vous laissant jouer avec vos jetons et vos cartes. Vous pouvez rejoindre vos amis en utilisant le système Smart Friends du jeu.

Gratuit chez Oculus Store

La VR semble être l’endroit idéal pour les tournois de poker, et d’après ce que nous avons vu, PokerStars VR est un programme génial pour faire exactement cela! Vous jouez pour toujours. Considérez-vous avertis, les gens!

Gratuit chez Oculus Store

Avec des centaines de marionnettes et d’accessoires, ce jeu simple est un excellent moyen de divertir les enfants en VR. Il a également une application compagnon sur iOS, Android et PC.

Gratuit chez Oculus Store

Cette version VR du tennis de table prend en charge les modes multijoueur, solo et arcade. Les développeurs se concentrent sur le réalisme et le moteur physique du jeu pour offrir une expérience nette et réaliste.

20 $ au magasin Oculus

Plutôt que de jouer au racketball dans un rectangle, Racket: NX vous place à l’intérieur d’un dôme de verre où la balle peut rebondir sur toutes les surfaces. Vous pouvez utiliser votre raquette et son faisceau tracteur pour contrôler la balle et détruire les cibles en modes solo ou multijoueur. Le jeu a une vidéo teaser, déclarant qu’il arrive à la quête.

Voir à Oculus Store

Dans ce jeu, vous aidez des marins échoués sur le rivage de votre île. Il y a huit climats sur l’île, et en eux, vous pouvez cuisiner, pêcher, cultiver, exploiter, peindre, etc. Raccoon Lagoon n’a pas de date de sortie répertoriée, mais se trouve dans la section Coming Soon de l’Oculus Store for the Quest.

Voir à Oculus Store

Ce jeu de pêche VR se concentre sur le réalisme. Il dispose d’un mode 72 Hz et de «graphiques 3D environnementaux photoréalistes».

20 $ au magasin Oculus

Si vous possédez un casque VR et que vous ne connaissez pas Rec Room, vous devez changer cela. Rec Room est l’une des expériences VR les plus complètes que j’ai jamais eues. Il a une myriade d’aventures à poursuivre, y compris un jeu de paintball Battle Royale en taille réelle, une aventure de bateau pirate et un tag laser.

Gratuit chez Oculus Store

Ce jeu d’aventure basé sur des puzzles se déroule pendant une guerre froide de science-fiction dystopique. Dans ce document, vous emmenez un navire dans l’une des lunes de Saturne et enquêtez sur un projet de recherche secret. Le jeu propose des visuels impressionnants et a reçu des critiques élogieuses de beaucoup.

25 $ chez Oculus Store

Ce puzzle et jeu de stratégie vous oppose à un état totalitaire. Vous pouvez pirater un réseau de surveillance et ramener une femme prisonnière en sécurité.

15 $ chez Oculus Store

Ce jeu commence sur une planche mince de 80 étages. Après avoir traversé la planche, vous pouvez sauter et vous envoler à travers la ville avec des roquettes.

15 $ chez Oculus Store

Robo Recall: Unplugged from Epic Games est un jeu de tempête de balle avec une conception de gameplay unique. L’utiliser sur l’Oculus Quest apportera beaucoup de liberté nécessaire au jeu, vous permettant de tourner à 360 degrés pour détruire des robots tueurs en masse.

30 $ chez Oculus Store

Vous pouvez sauter en parachute dans plus de 100 niveaux à l’intérieur de Rush. Le jeu prend en charge le mode multijoueur et solo en ligne afin que vous puissiez vous envoler sur les flancs des montagnes dans les courses, les défis et le mode Time Attack.

20 $ au magasin Oculus

Dans Sairento VR, vous êtes un cyber ninja situé dans un Japon futuriste repensé. Le système de combat comprend des sauts en hauteur, un ralenti qui rappelle le temps des balles et des combats à l’épée et au pistolet.

15 $ chez Oculus Store

Les jeux de puzzle en VR sont fantastiques. Vous avez tellement d’espace dans un monde vraiment en 3D à explorer, et les développeurs ont autant d’espace pour vous embrouiller l’esprit. Il y a aussi Sir Patrick qui fait peur à Stuart qui fait la narration, et pour moi, c’est un achat instantané.

20 $ au magasin Oculus

Ce jeu de cartes multijoueur en temps réel vous permet d’utiliser des dizaines de cartes pour combattre des adversaires. Il comprend plus de 20 arènes de combat et vous pouvez rejoindre des clans pour améliorer votre expérience de combat.

10 $ au magasin Oculus

Space Pirate Trainer est un grand favori de tous ceux qui y jouent. C’est une combinaison brillante de Bulletstorm et Space Invaders, et, en raison de la façon unique dont la VR fonctionne, tout cela se passe autour de vous dans une frénésie de folie néon. Aimer.

15 $ chez Oculus Store

Nous avons maintenant confirmé le jeu que ce qui était autrefois appelé Project Tennis Scramble, s’appellera désormais Sports Scramble et aura le tennis et le bowling au lancement, avec le baseball à suivre. Cela me rappelle tout ce que j’ai aimé sur Wii Tennis.

30 $ chez Oculus Store

A bord, l’U.S.S. Aegis, vous devrez créer des stratégies et coordonner vos plans pour dépasser l’Empire Klingon. Ce jeu vous propose d’explorer un nouveau monde pour les Vulcains décimés.

30 $ chez Oculus

Ce jeu de combat multiplateforme vous permet de combattre des ennemis géants avec une épée et des dizaines d’autres armes. Vous pouvez travailler seul ou jouer en ligne avec jusqu’à trois autres joueurs.

20 $ au magasin Oculus

Ce jeu vous fait danser et vous mettre en musique avec vos deux contrôleurs tactiles Oculus. Plutôt que de balancer les lames comme dans certains jeux rythmiques populaires de la quête, Synth Riders a des boîtes à frapper et de longues notes à tenir avec vos poings.

17 $ chez Oculus Store

Ce jeu vous place dans un vaisseau spatial dans lequel vous devez combattre des robots et régler le chaos qui frappe le navire de croisière spatial. Dans le jeu, le temps est arrêté pour que vous puissiez manipuler des objets et déplacer des projectiles en temps de balle.

15 $ chez Oculus Store

Ce roman mystère virtuel a une histoire estimée à 15-20 heures. Il se déroule dans un monde où le temps est figé et où les gens ont perdu la mémoire.

40 $ chez Oculus Store

Ce jeu de piste sans fin vous permet de jouer en tant que scarabée spatial à travers des niveaux à grande vitesse. Vous pouvez éviter les obstacles, apprendre de nouveaux mouvements et vaincre les boss sur la bande originale du jeu.

20 $ au magasin Oculus

Ce jeu de boxe se concentre sur une action réaliste. Dans ce document, vous pouvez vous entraîner dans le gymnase ou lutter contre des adversaires. Dans ce jeu, vous devrez esquiver, esquiver et vous balancer avec précision pour gagner sur le ring.

10 $ au magasin Oculus

Et si le monde entier était votre toile et que vos pinceaux pouvaient attirer la lumière, le son et l’émotion avec le même effort que n’importe quelle autre peinture? Les gens de Google apportent la fantaisie à la réalité virtuelle depuis des années avec Tilt Brush. Et pour la première fois, cette expérience sera entièrement sans fil grâce à Oculus Quest.

20 $ au magasin Oculus

Ce jeu de formation DJ vous permet d’importer votre propre musique et de jouer avec le Rift. Il propose des didacticiels vidéo et des cours en direct pour vous aider à vous amuser.

20 $ au magasin Oculus

Volez dans le ciel dans quatre avions uniques tout en gagnant de l’argent, des ballons pop et faites votre chemin dans les airs. Vous pouvez acheter des aéroports et de nouveaux véhicules pour faire progresser votre carrière de pilote.

15 $ chez Oculus Store

De la même équipe qui fabrique Job Simulator, ce titre vous permet de vous détendre dans une variété d’environnements. Vous pouvez jouer dans l’eau, faire des combats de boules de neige et faire des sculptures de glace.

30 $ chez Oculus Store

Pas un jeu, techniquement, mais une histoire VR qui vous emmène à travers certaines des aventures que les méchants préférés de tout le monde vivent dans l’univers Star Wars. Les gens d’ILMxLAB ont toute l’histoire préparée pour ce titre, et ils sont très heureux de la partager avec tout le monde sur Oculus Quest!

10 $ au magasin Oculus

Cette suite vous emmène encore plus loin dans le monde de Dark Vador. Dans ce document, vous apprenez à maîtriser la Force du Seigneur Sith lui-même, apprenant à lancer des personnes et des objets. Il a un mode histoire et un dojo amélioré qui vous permet de balancer votre sabre laser et de détruire les ennemis.

10 $ au magasin Oculus

Nous vous avons entendu aimer la réalité virtuelle, alors ce développeur a mis la réalité virtuelle dans la réalité virtuelle. Vous pouvez explorer plus de 50 réalités virtuelles et sauter entre différents styles de jeu.

15 $ chez Oculus Store

VR Karts: Sprint est une chance d’apporter le sentiment de Mario Kart à votre Oculus Quest. Il n’y parvient pas toujours, mais c’est toujours très amusant de siffler.

15 $ chez Oculus Store

VRChat est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Bien parce que tu es tout ce que tu veux être. Mauvais parce que beaucoup de gens veulent être horribles. Si vous pouvez trouver votre propre créneau, cela devrait être amusant.

Gratuit chez Oculus Store

Vous pouvez brasser des chaudrons, lancer des sorts, balancer des sabres et collecter des trophées dans ce jeu fantastique. Dans ce document, vous êtes accompagné d’un esprit ancien qui est piégé à l’intérieur d’un crâne humain.

10 $ chez Oculus

Ce jeu de duel à la première personne vous permet d’utiliser une grande variété de sorts contre d’autres joueurs en ligne. Il est multiplateforme et a également des adversaires IA contre lesquels vous pouvez vous entraîner.

20 $ au magasin Oculus

Vous pouvez lancer des boules de feu et des sorts sur vos ennemis dans ce jeu d’action-aventure. Il vous permet de résoudre des énigmes, de combattre des créatures et de lancer des sorts à l’aide de vos contrôleurs tactiles.

25 $ chez Oculus Store

Jeux Oculus Go / Gear VR

Oculus a annoncé que les jeux compatibles Oculus Go et Gear VR seraient jouables sur l’Oculus Quest. La bibliothèque initiale de jeux Oculus Go / Gear VR pour faire le saut comprend des dizaines de titres, et d’autres seront ajoutés en cours de route.

Ce jeu de montagnes russes vous emmène à travers de magnifiques terres remplies de bonbons, y compris des rivières de chocolat et des créatures de bonbons.

Gratuit chez Oculus Store

Ce flyer à 360 degrés vous permet de combattre les ennemis dans un avion de chasse OO-Phantom.

5 $ chez Oculus Store

Ce jeu volant prend en charge les modes multijoueurs et l’entraînement qui vous aident à perfectionner vos compétences de combat aérien.

2 $ au magasin Oculus

Vous jouez dans ce jeu en tant que cosmonaute sur un navire en mission. Plus vous restez sur le navire, plus votre sens de la réalité vacille.

Gratuit chez Oculus Store

Certaines personnes disent qu’il est important de garder vos canards en rang. Ce jeu rend important de tirer sur vos canards d’affilée. C’est un jeu de tir simple avec lequel vous pouvez tuer le temps en tirant sur des canards.

Gratuit chez Oculus Store

Créez une stratégie pour vaincre votre adversaire dans ce jeu de combat descendant. Vous pouvez vous battre contre d’autres joueurs ou l’IA en combat stratégique.

5 $ chez Oculus Store

Vous pouvez monter dans quatre montagnes russes, y compris des montagnes russes qui esquivent autour des astéroïdes dans l’espace et une colonie minière dystopique, dans cette expérience de montagnes russes VR.

3 $ au magasin Oculus

Accumulez des pièces pendant que vous courez pour l’éternité et esquivez les obstacles. Vous bougez la tête pour éviter les débris et gardez votre corps prêt à courir.

Gratuit chez Oculus Store

Dans ce jeu, vous planez librement et esquivez les obstacles pour trouver vos cibles. Il présente un style d’art polygonal unique et des effets de ralenti qui vous permettent de perfectionner vos plans.

10 $ au magasin Oculus

Vous recherchez trois plates-formes qui ouvrent des portes tout en explorant un monde inspiré par un rêve dans ce jeu de plateforme. Vous pouvez glisser sur le vent et sauter des trampolines pour explorer le monde surréaliste.

5 $ chez Oculus Store

Ce jeu de stratégie / puzzle vous positionne comme un pirate informatique qui utilise des virus et des vers pour voler des données sur le Web. Son style artistique est inspiré de TRON, The Matrix et d’autres titres cyberpunk.

10 $ au magasin Oculus

Ce jeu basé sur l’histoire vous permet de regarder l’histoire sous plusieurs angles pour voir tous les détails. Il fait suite à un événement inquiétant dans un hôtel où.

Gratuit chez Oculus Store

Le virus T12 a éclaté dans ce jeu, entraînant l’apparition de hordes de zombies partout. Vous pouvez utiliser une variété d’armes à feu pour tuer les zombies, y compris une mitrailleuse sans recul. Il prend en charge le multijoueur en coopération afin que vous puissiez tuer des zombies avec vos amis.

5 $ chez Oculus Store

Cette expérience d’horreur vous a attaché à une chaise, lié et bâillonné par une entité mystérieuse. Vous devez résoudre les mystères de la pièce avant qu’il ne soit trop tard.

Gratuit chez Oculus Store

Ce titre combine un coureur sans fin et une expérience d’horreur cinématographique. Vous vous réveillez d’une cryo-stase dans une expérience cauchemardesque pleine de pièges mortels et de couloirs.

3 $ au magasin Oculus

Ce petit jeu a deux montagnes russes effrayantes qui vous emmènent à travers des environnements effrayants. Il y a des explosions, des machines câblées et des effets qui améliorent l’expérience effrayante.

Gratuit chez Oculus Store

Ce jeu de vol de combat vous place dans une nébuleuse dangereuse pour combattre vos ennemis. Vous devez protéger votre base interstellaire et vos chefs contre “les profanateurs”.

Gratuit chez Oculus Store

Il y a 51 références cachées aux jeux dans cette expérience VR. Vous devez tous les trouver pour montrer tout ce que vous savez sur le jeu.

Gratuit chez Oculus Store

Ce jeu vous emmène dans une chasse au trésor VR pour trouver une fortune cachée. Dans ce document, vous pouvez lancer des orbes magiques et utiliser des baguettes pour vous aider dans votre quête.

Gratuit chez Oculus Store

Ce jeu vous permet de résoudre des énigmes et de rechercher des environnements sombres remplis de pièges et de monstres. Vous devez découvrir ce qui ne va pas, mais le danger est tout autour de vous.

Gratuit chez Oculus Store

Cette histoire immersive utilise des pages illustrées à 360 degrés pour raconter l’histoire des souvenirs de ceux qui visitent une fille dans la forêt.

Gratuit chez Oculus Store

Ce jeu de poker vous permet de louer une table privée à laquelle vous pouvez inviter vos amis avec un code PIN. Vous pouvez dépenser vos jetons sur des dizaines d’objets et jouer dans plusieurs environnements.

Gratuit chez Oculus Store

Vous pouvez prendre soin de votre animal de compagnie virtuel dans ce jeu. Votre dinosaure peut jouer à aller chercher, manger, dormir et jouer avec vous en VR.

Gratuit chez Oculus Store

Utilisez votre contrôleur pour créer de l’art 3D à l’intérieur de la VR dans cette expérience de peinture.

5 $ chez Oculus Store

Visez et détruisez vos ennemis dans ce jeu de tir pirate. Il y a des niveaux à débloquer, un classement mondial et des trésors à collecter.

Gratuit chez Oculus Store

Ce jeu bizarre vous fait vous réveiller dans une maison “vide” où vous devez faire confiance à votre instinct pour vous échapper.

Gratuit chez Oculus Store

Ce jeu vous permet de vous balancer pour les clôtures à l’aide de votre contrôleur. Vous pouvez affronter les 12 équipes du Zodiac et relever des défis pour prouver vos compétences à l’assiette.

3 $ au magasin Oculus

Vous pouvez voir les pyramides tout en montant des montagnes russes dans ce jeu. Jetez un coup d’œil aux pyramides telles qu’elles étaient dans les années 1920 alors que vous vous échappez à peine d’une tombe en parcourant les pistes.

Gratuit chez Oculus Store

Ce jeu de montagnes russes se concentre sur la fourniture d’une expérience immersive pour reproduire la vie réelle. Il a trois environnements pour profiter et vous permet de voyager dans des endroits uniques.

Gratuit chez Oculus Store

Dans ce jeu, vous roulez sur des montagnes russes inspirées des mythes grecs tels que le Minotaure, Cronos, Charon et Hadès.

3 $ au magasin Oculus

Ce jeu est essentiellement une version VR de Battleship. Il vous permet de rechercher et de détruire votre adversaire. Vous pouvez jouer contre d’autres utilisateurs ainsi que vos amis en utilisant l’application mobile.

4 $ au magasin Oculus

Dans ce jeu, vous devez naviguer à l’aide des données recueillies pour aider les scientifiques atteints de démence.

Gratuit chez Oculus Store

Cette histoire de fantômes immersive vous fait interagir avec des sœurs de l’autre monde. Il a des visuels à 360 degrés pour vous effrayer en cours de route.

Gratuit chez Oculus Store

Ce jeu vous apprend à utiliser votre chasseur de ciel blindé pour combattre les ennemis dans le ciel. Ce jeu comprend trois missions gratuites et des missions supplémentaires qui peuvent être achetées.

Gratuit chez Oculus Store

Dans ce jeu, vous êtes un pilote futuriste en mission. Vous voyagez à travers la galaxie et surmontez des défis en utilisant uniquement vos compétences de pilotage.

Gratuit chez Oculus Store

Dans ce jeu de table virtuel, vous commandez une salle de guerre futuriste pour mettre en œuvre vos stratégies. Vous pouvez utiliser des hélicoptères de combat, des chars, des bombardiers et d’autres unités pour vaincre vos ennemis.

10 $ au magasin Oculus

Cette collection comprend 20 mini-jeux et cinq hubs et instructeurs. Le jeu vous place comme le dernier humain sur Terre dans une société uniquement robotisée.

8 $ chez Oculus Store

Vous pouvez monter cinq montagnes russes dans ce jeu, chacun conçu pour faire couler votre sang.

3 $ au magasin Oculus

Ce jeu de tower defense vous permet de construire vos défenses tout en planifiant une attaque stratégique contre vos adversaires. L’ensemble du jeu est basé sur des jouets, il a donc un charme mignon.

5 $ chez Oculus Store

Ce jeu vous fait balancer un sabre à travers des blocs mis en musique. Il vous permet de ressentir le groove et d’interagir avec le rythme des chansons.

5 $ chez Oculus Store

Gratuit chez Oculus Store

Dans ce jeu, vous défendez un donjon avec des pièges, des sorts et des monstres. Vous devez défendre votre donjon contre les vagues d’ennemis et protéger l’Animus de l’Overlord.

Gratuit chez Oculus Store

Vous pouvez tirer quelques cerceaux dans ce jeu, en compétition contre la montre pour obtenir autant de points que possible avant que le buzzer ne se déclenche.

Gratuit chez Oculus Store

Dans ce jeu de course, vous essayez de battre vos adversaires sur la piste avec adresse. Si la vitesse pure et les compétences de course ne fonctionnent pas, vous pouvez les battre avec des armes et des pièges.

2 $ au magasin Oculus

Ce jeu de course vous permet de vous déplacer sur un coureur à une seule roue sur une piste illimitée. Vous devez éviter les obstacles pour continuer votre monocycle.

1 $ chez Oculus Store

Futurs titres

Ces titres apparaissent dans la section à venir de la boutique Oculus Quest. Si un jeu fait l’objet d’une rumeur ou n’est pas apparu dans cette section, nous le conservons dans la section taquinée ci-dessous.

Futurs titres taquinés

Parfois, les développeurs taquinent les jeux et partagent des extraits ou des clips sur les réseaux sociaux. Ces titres sont probablement en route, mais les développeurs du jeu n’ont pas encore partagé une tonne de détails.

Eleven est un jeu de tennis de table qui se concentre sur la physique réaliste. L’équipe derrière le jeu est très active sur la chaîne Discord du jeu et se concentre sur l’amélioration de la physique et du réalisme du jeu. Il n’y a pas de date de sortie confirmée pour l’Oculus Quest, mais il est en test bêta privé maintenant et devrait être publié en 2019.

Voir à Oculus Store

Il s’agit d’un jeu VR simple qui se concentre sur la socialisation. Vous pouvez vous faire des amis, faire du sport et avoir une salle de cinéma où vous et vos amis pouvez regarder YouTube. La bande-annonce YouTube du jeu indique maintenant qu’il arrivera bientôt à Oculus Quest.

Voir à Oculus Store

Onward est un jeu de tir tactique qui oblige les joueurs à se fier à leur esprit et à leurs compétences plutôt qu’à des gadgets ou à des gadgets. Les joueurs n’ont qu’une vie et doivent combattre leurs ennemis le jour, la nuit et diverses conditions météorologiques et divers environnements. Le jeu n’a pas de date de sortie pour l’Oculus Quest mais a été annoncé dans un clip sur Twitter.

Voir à Oculus Store

QuiVR, qui vous permet de tirer un arc et une flèche en VR, existe depuis un certain temps maintenant et a son propre culte. Avec la Quest, vous bénéficiez d’une liberté de mouvement qui améliorera à coup sûr votre expérience. Il n’est actuellement disponible que pour le Go, mais la description du jeu mentionne explicitement la prise en charge du jeu croisé avec l’Oculus Quest, il devrait donc arriver à l’avenir.

10 $ sur la boutique Oculus

Allez au jeu!

L’Oculus Quest a des dizaines de jeux disponibles dans le mois suivant son lancement et a de nombreux titres en cours de route. Ces titres vont du combat au corps à corps aux tireurs en passant par les jeux d’horreur provoquant des cauchemars. Le jeu qui vous mettra sur pied et sera la vie de n’importe quelle fête est Beat Saber. Ses mécanismes de jeu faciles signifient que n’importe qui peut se lancer et commencer à jouer tout de suite. Mais sa gamme de niveaux de difficulté et sa variété de chansons garderont engagés même les vétérans les plus qualifiés.

Si vous préférez un shoot’em up de combat, alors vous devriez vérifier Robo Recall: Unplugged. Il dispose de commandes intuitives et vous permet de faire exploser des robots avec des pistolets, des fusils de chasse et des machines à saisir et de les lancer l’un contre l’autre. Si vous avez un budget limité, Vader Immortal: Episode III est un excellent titre VR qui ne coûte que 10 $. Vous pouvez utiliser un sabre laser, utiliser la force et combattre des robots dans le dojo d’entraînement ou suivre le mode histoire.

Bien que nous fassions de notre mieux pour nous assurer que chaque jeu disponible au lancement arrive dans cette liste, nous ne les attrapons pas toujours tous. Nous ne sommes pas Ash Ketchum. Nous continuerons à le mettre à jour au fur et à mesure de nos besoins, afin de nous assurer qu’il est aussi à jour que possible.

