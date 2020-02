Chaque modèle Galaxy S20 possède au moins 12 Go de RAM

C’est presque comique la quantité de RAM que certains appareils Android ont à ce stade. L’Asus Zenfone 6 Edition 30, le Xiaomi Black Share 2 Pro et le Redmi K20 Pro Premium Edition disposent tous de 12 Go de RAM, et maintenant Samsung rejoint le club on-can-never-have-too-much-memory.

Toutes les variantes du Galaxy S20 auront au moins 12 Go de RAM, comme confirmé lors de l’événement Unpacked de cette semaine. Comme les rumeurs le suggéraient précédemment, le Galaxy S20 Ultra 5G haut de gamme ira plus loin que cela, équipé de 16 Go de RAM. Il y a tellement de place pour les activités.

Bien qu’il n’y ait probablement pas de nombreux avantages notables à disposer de 12 Go + de mémoire par rapport aux 6 à 8 Go typiques de la plupart des smartphones phares, cela rend la série S20 extrêmement évolutive. Ce serait bien de voir Samsung travailler avec les développeurs d’applications pour faire bon usage de la marge supplémentaire – peut-être que les navigateurs Web pourraient laisser quelques onglets d’arrière-plan en mémoire au lieu de vous forcer à les recharger après un certain temps – mais il n’est pas clair si cela se produira .

Cette décision configure également le Pixel 5 pour la même situation que le Pixel 4 de l’an dernier. Le Pixel 4 avait 6 Go de RAM, tandis que la plupart de ses concurrents phares étaient livrés avec 8 Go. Encore une fois, cela ne fait pas une différence énorme dans l’utilisation quotidienne, mais le moins que Google puisse faire si elle veut facturer 1000 $ pour un smartphone est de suivre ses concurrents.