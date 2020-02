Les fans de Pokémon recevront un coup de pied du pack Let’s Go Pikachu et Let’s Go Eevee. La station d’accueil Switch est livrée avec des photos d’Eevee et Pikachu, les Joy-Cons sont stylisés après eux, et l’arrière de la console Switch elle-même a des pochoirs de tous vos Pokémon préférés. Vous obtiendrez également votre jeu de choix et une Poke Ball Plus!