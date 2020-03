Chaque nouveau modèle d’iPad Pro comprend désormais 6 Go de RAM, une puce U11 et une connexion Wi-Fi 6

Apple a publié un nouvel iPad Pro avec un nouveau clavier magique aujourd’hui, ce qui en fait et l’iPad Pro 2018 le premier que vous pouvez contrôler avec un trackpad et un curseur. Maintenant, avec la sortie de la version iOS 13.4 GM pour les développeurs, nous en savons maintenant un peu plus sur les caractéristiques internes des nouveaux iPads.

Rapporté par ., tous les iPad Pros 2020 disposent désormais de 6 Go de RAM. Il s’agit d’une mise à niveau de l’iPad Pros 2018, car seule la version 1 To avait 6 Go de RAM, tandis que les modèles de stockage inférieurs avaient 4 Go. Désormais, quiconque achète un modèle de 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To se sentira à l’aise en sachant qu’il a les mêmes performances sous le capot.

La version GM a également révélé que les nouveaux iPad Pros sont équipés de la puce à large bande U11 présente sur les nouveaux iPhones. Le U11 peut actuellement être utilisé pour des transferts AirDrop plus directs entre les appareils, mais il devrait avoir des utilisations plus importantes comme la localisation d’un appareil perdu avec une plus grande précision. Ces fonctionnalités plus utiles sont attendues dans une future version du logiciel.

Économisez gros avec ces offres d’ExpressVPN, PureVPN et plus

La seule chose qui n’est pas très détaillée dans la version GM est la nouvelle puce A12Z, le processeur qui alimente le nouvel iPad Pro. Il a été découvert que le nouveau processeur a été mis à niveau vers huit cœurs, alors que son prédécesseur, l’A12X, n’en avait que sept.

Une autre chose trouvée dans la construction était que tous les nouveaux modèles d’iPad prennent en charge le WiFi 6, quelque chose qui semble manquer dans les nouveaux modèles de Macbook Air. Le WiFi 6 est encore relativement nouveau et peu d’appareils le prennent encore en charge, mais il apportera des vitesses plus rapides et une meilleure couverture à mesure qu’il prend de l’ampleur.

Plus de détails sur les composants des nouveaux modèles, car les développeurs ont plus de temps pour parcourir la nouvelle version.