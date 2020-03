Chaque personnage de Super Smash Bros Ultimate

Source: Rebecca Spear / iMore

Que vous soyez un joueur compétitif ou que vous aimiez simplement vous battre contre vos amis, Super Smash Bros.Ultimate est l’un des meilleurs jeux sur Nintendo Switch. Je me souviens encore du battage médiatique que j’ai ressenti lorsque Nintendo a révélé cette première bande-annonce. En fait, joignez-vous à moi un instant et profitez à nouveau de la joie glorieuse de cette annonce épique:

La plupart de ces personnages sont livrés avec le jeu, mais une poignée n’est disponible qu’après l’achat du DLC. Nous avons répertorié tout le monde par ordre alphabétique et avons indiqué ceux qui ne sont disponibles que par un achat supplémentaire. Plus de personnages DLC sont encore à venir. Nous continuerons d’ajouter à cette liste, mais pour l’instant, voici tous les personnages que vous pouvez actuellement jouer dans Super Smash Bros.Ultimate.

Banjo et Kazooie (DLC)

Pour la première fois, ce duo d’oiseaux et d’ours est arrivé à Super Smash Bros. Ils apportent avec eux de nombreuses nouvelles attaques ainsi que de nouvelles musiques et arènes.

Préparez-vous à diffuser UFC 248 en direct avec un abonnement ESPN +

Bayonetta

Bayonetta est de nouveau dans Super Smash Bros., et cette fois nous la voyons dans son costume de Bayonetta 2 avec son look original. Avec des fusils dans ses chaussures et la téléportation, Bayonetta est une force avec laquelle il faut compter.

Bowser

Le méchant préféré de tout le monde est là pour abattre les ennemis avec ses mouvements malades, et il va bien paraître tout en le faisant. Bowser sera sûrement un adversaire qui vaut la peine de se battre tout au long de ce jeu, et il faudra une certaine stratégie pour le faire tomber.

Bowser Jr.

Voici un autre personnage qui ne surprendra pas beaucoup ceux qui reviennent des autres jeux Super Smash Bros. Bowser Jr. est un adversaire digne avec quelques nouveaux tours dans sa manche quand il s’agit de se battre, que ce soit juste lui ou quelques-uns de ses compagnons. Il sera un autre grand personnage que vous voudrez utiliser tout au long de votre jeu.

Byleth (DLC)

Byleth est un combattant qualifié de Fire Emblem: Three Houses. Étant donné que les joueurs ont la possibilité de choisir entre jouer une version masculine ou féminine de Byleth dans ce jeu, les deux versions sont disponibles dans Super Smash Bros.Ultimate.

Captain Falcon

Le capitaine Falcon est un autre vieil et pourtant un cadeau pour Smash Bros, non seulement avec son ancien costume mais aussi un plus récent. Avec de grandes attaques, il est un excellent choix si vous recherchez un personnage pour prendre des noms, choisissez le capitaine Falcon.

Chrom

Chrom est l’Echo Fighter de Roy, bien qu’il partage un mouvement spécial adapté d’Ike. Chrom est l’un des protagonistes les plus attachants de Fire Emblem, ayant fait ses débuts dans Fire Emblem Awakening. Il brandit une épée puissante avec suffisamment d’énergie pour envoyer quiconque voler hors de la scène.

Nuage

Incarnez l’un de vos personnages préférés de Final Fantasy lorsque vous choisissez Cloud lorsque vous jouez à ce jeu. Que vous utilisiez des attaques de mêlée ou des attaques magiques spéciales, vous serez sûr de vaincre vos adversaires lorsque vous jouez en tant que Cloud.

Corrin

Que vous soyez une femme ou un homme, Corwin est un excellent personnage à choisir lorsque vous traversez ce jeu. En tant que personnage de Fire Emblem, vous pouvez utiliser votre attaque de mêlée ou même vous transformer pour votre coup ultime. Corwin est un choix merveilleux pour qui vous combattez.

Marguerite

Daisy est un grand personnage connu sous le nom de forme Echo, ce qui signifie qu’elle est exactement comme un autre personnage. Daisy est la forme Echo de notre bien-aimée Peach, donc ses attaques sont les mêmes que celles de Peach. C’est un beau personnage à avoir lorsque vous êtes sur le champ de bataille.

Dark Pit

Dark Pit est la forme écho de … ouais, vous l’avez deviné, Pit. Ses attaques sont les mêmes que Pit, vous pourrez donc le contrôler facilement si vous avez l’habitude d’avoir Pit comme personnage principal. Assurez-vous d’utiliser Dark Pit comme gardien tout au long de ce jeu de bataille.

Samus noir

Contrairement à Zero Suit Samus, Dark Samus est une combattante Echo, ce qui signifie qu’elle dispose du même ensemble de mouvements et des capacités de base exacts que le Samus d’origine. Dark Samus était une variante du protagoniste de Metroid qui est apparu à l’origine dans Metroid 3.

Diddy Kong

Le singe maladroit préféré de tout le monde est de nouveau entré dans Smash Bros! Utilisez ses pouvoirs supplémentaires, comme le jetpack et son pistolet en bois, et poursuivez le combat au corps à corps pour vaincre vos ennemis. Affrontez vos adversaires en tant que Diddy et utilisez votre ultime contre chacun d’eux.

Donkey Kong

Donkey Kong est un autre personnage OG du jeu original Smash Bros, donc c’est génial de le voir également dans ce jeu. Kong est connu pour ses coups de poing intenses, et il utilise sa force à son avantage. Utilisez-le si vous cherchez à frapper vos adversaires.

Dr. Mario

Le Dr Mario est un personnage unique dans l’univers de Super Smash Bros, et qui vient avec des capacités uniques par rapport aux autres. Bien qu’il ait des attaques typiques comme les autres attaquants en mêlée, il peut également attaquer les autres avec des objets comme des pilules. En outre, son ultime attaque utilise également cet aspect pour faire passer l’idée qu’il est médecin.

Chasse au canard

Duck Hunt utilise les forces qui travaillaient autrefois les unes contre les autres et les fait travailler ensemble pour se combattre. Le chien et le canard travaillent ensemble pour affronter des adversaires, ainsi qu’un homme pixélisé avec un pistolet qui peut surgir et affronter vos adversaires. Ce duo est une excellente paire pour que vous puissiez en affronter d’autres.

Falco

Falco est l’un des nombreux personnages de Starfox qui se présente dans ce jeu. Qu’il utilise son attaque au corps à corps ou qu’il les affronte avec son pistolet laser, il se battra jusqu’au bout pour gagner. C’est un combattant digne tout au long de ce jeu, et il est sûr de vous aider à gagner.

Renard

Fox est le personnage principal de Starfox ainsi qu’un composant principal de l’univers Smash Bros. Non seulement il a des attaques de mêlée ainsi que des attaques au pistolet, mais vous pouvez choisir entre les versions masculine et féminine de Fox. Choisissez Fox si vous voulez gagner contre les adversaires que vous affrontez.

Ganondorf

Ganondorf est un autre grand méchant du monde de Legend of Zelda qui a de nombreux pouvoirs. Ses attaques de mêlée sont incroyablement puissantes et il peut se transformer en utilisant son ultime dans ce jeu. Utilisez Ganondorf si vous souhaitez utiliser ses capacités spéciales pour éliminer même les adversaires les plus dignes.

Greninja

Voici un Pokémon que vous pouvez utiliser en dehors du Pokemon Trainer et qui a son propre esprit. Il est aussi rapide qu’il est furtif, et il utilise ces pouvoirs à son avantage. Greninja est un excellent personnage à utiliser contre n’importe quel adversaire où il serait préférable de se faufiler autour d’eux.

Le héros (DLC)

Le personnage principal de Dragon Quest (DQ) rejoint la mêlée avec son épée et son bouclier de confiance ainsi que plusieurs nouvelles attaques pour les joueurs. Il a les attaques les plus spéciales de tous les autres joueurs car il peut lancer des sorts. Hero a le choix entre quatre formes: Eleven de DQXI, Aursu de DQQIII, Solo de DQIV et Eight de DQVIII.

Les grimpeurs de glace

Cette équipe mignonne peut être tout sauf mignonne si vous les utilisez correctement. Avec leurs marteaux mortels et leur magie de la glace, ils peuvent affronter tous ceux qui viennent à leur rencontre. Ils forment une grande équipe et lorsqu’ils travaillent ensemble, seules des choses négatives peuvent survenir pour leurs adversaires.

Inceneroar

Ce personnage Pokémon a été envisagé comme un lutteur. La force d’Inceneroar lui permet de projeter ses adversaires plus loin que quiconque dans le jeu, bien que l’inconvénient de l’utiliser soit son besoin indéfectible de narguer ses adversaires après de gros mouvements. Maîtrisez l’art d’annuler ces railleries et vous serez difficile à gérer.

Inkling garçon et fille

Celui-ci est une évidence si vous avez vu la bande-annonce lorsque le jeu a été annoncé dans le dernier Nintendo Direct. Les Inklings originaux seront de nouveaux personnages dans l’univers du jeu Smash Bros, mais ils ne seront pas les seuls débutants sur cette liste.

Ike

Ike est un autre personnage du jeu Fire Emblem avec une stratégie de combat impressionnante. Ses attaques de mêlée sont mortelles et il peut facilement abattre des ennemis lorsqu’il commence à se battre. C’est un grand personnage à choisir quand il s’agit de savoir contre qui vous affrontez.

Isabelle

Bien que vous pensiez qu’Isabelle serait une forme d’écho de villageois, cette vétérane d’Animal Crossing arrive sur scène avec sa propre liste complète de mouvements, capacités, attaques et animations. (Je veux dire, elle devrait le faire, n’est-ce pas? Le villageois est humain, après tout.) Isabelle est une experte pour réduire la distance en utilisant sa canne à pêche pour attirer ses ennemis, ainsi que pour se remettre de tomber des plates-formes.

Jigglypuff

Bien que Jigglypuff soit l’un des Pokémon les plus mignons du monde, il peut être l’un des plus meurtriers du monde. Ses coups et coups peuvent être assez douloureux, et quand il finira par atteindre son ultime, vos ennemis voudront faire attention. Jiggly est un excellent personnage à ramasser lorsque vous vous sentez un peu trompeur.

Joker (DLC)

Ce personnage génial de Persona 5 manie un pistolet et une épée afin de garder les gens à distance. Vous pourrez également utiliser Arsene, la Persona par défaut de Joker, pour repousser les adversaires.

Ken Masters

Il est le frère de Ryu et il a sa propre machine à sous dans Super Smash Bros.Ultimate. Ken Masters se présente comme un personnage d’écho, ce qui signifie qu’il présente à peu près le même ensemble de mouvements et de capacités que quelqu’un d’autre dans le jeu. Ce quelqu’un d’autre est Ryu, bien que Ken ait ses propres effets spéciaux et ait même différentes animations de coups de pied.

Roi DaDiDou

King Dedede est un autre méchant amusant que vous pouvez ramasser en jouant à Super Smash Bros.En tant que méchant Kirby, il a un peu les mêmes capacités que Kirby avec une touche personnelle. Maniant son marteau géant, il peut écraser ses adversaires avec quelques coups rapides.

King K. Rool

Le fléau de l’existence de Donkey et Diddy Kong, le roi K.Rool est un nouveau venu à Smash et il est de retour pour causer plus de maux de tête aux frères singes. K. Rool est un antagoniste stable de la série Donkey Kong. Dans Smash Bros.Ultimate, son attaque Final Smash est le Blast-O-Matic, une arme qui aurait été conçue pour détruire DK Island.

Kirby

Kirby est l’un des meilleurs personnages à utiliser dans ce jeu en raison de ses pouvoirs spéciaux. Parallèlement à ses attaques de mêlée et son attaque spéciale, il peut absorber ses adversaires et prendre leurs capacités afin de les combattre. Kirby est un grand personnage à choisir pour affronter certains de vos amis.

Lien

Que vous jouiez en tant que Link traditionnel ou que le nouvel équipement Breath of the Wild, c’est formidable de voir une légende revenir dans ce jeu. Non seulement Link a été “amélioré”, mais vous pouvez maintenant lancer des bombes à distance comme si vous étiez dans BOTW. N’oubliez pas de libérer les poules!

Petit Mac

Ce boxeur a des coups de poing tueurs qui peuvent renverser les adversaires aussi rapidement qu’il les donne. Chargez des coups lorsque vous avez la chance de leur montrer ce que vous avez. Little Mac est excellent pour leur donner le vieux un-deux pour affronter l’ennemi qui se présente à lui.

Lucario

Lucario est un autre Pokémon autonome qui peut fonctionner sans l’entraîneur Pokemon, et il s’en sort bien de toute façon. Avec ses pouvoirs magiques, il peut affronter ses adversaires avec différents types de magie pour les blesser de différentes manières. Lucario est un bon Pokémon à choisir lors des combats contre d’autres adversaires tout au long de ce jeu.

Lucas

Lucas est un petit garçon mignon qui a beaucoup plus pour lui que ses regards adorables. Avec ses attaques de mêlée avec un ami pour l’aider en cours de route, il a beaucoup à lui avec ses pouvoirs magiques pour affronter les ennemis. Assurez-vous d’utiliser ses attaques à votre avantage lorsque vous l’utilisez contre tous vos adversaires.

Lucina

Lucina est une autre forme d’écho d’un personnage original, Marth, de la série Fire Emblem. Elle a les mêmes attaques que Marth, donc son épée va à son meilleur ami dans n’importe quel type d’attaque. Elle est un excellent choix si vous êtes plus à l’aise pour vous battre avec une épée et que vous aimez les attaques de mêlée.

Luigi

Le goofball préféré de tout le monde est un autre grand personnage de Super Smash Bros, et ses mouvements sont tout aussi stupides qu’auparavant. Ses mouvements jetteront à coup sûr les adversaires pour une boucle, car ils sont tout aussi puissants qu’ils sont stupides. Luigi est un excellent choix lorsqu’il s’agit de choisir le personnage que vous souhaitez vaincre votre adversaire.

Mario

Que vous soyez habillé comme un ouvrier du bâtiment, un amateur de mariage ou simplement un vieux Mario ordinaire, cela ne devrait pas surprendre que l’homme lui-même apparaisse dans ce jeu. Un autre excellent ajout est Cappy, qui vient de Super Mario Odyssey, qui ajoute un peu de pouvoir à l’homme lui-même. Lorsque vous incarnez Mario, vous faites partie d’une grande équipe!

Marth

De Fire Emblem, Marth est une excellente option en ce qui concerne les combattants dans ce jeu. Il utilise son épée pour abattre tous ses ennemis et mettre fin rapidement à leurs souffrances. Marth est un bon choix quand il s’agit de qui vous voulez utiliser lorsque vous combattez des adversaires.

Mega Man

Mega Man est l’un des personnages les plus cool de Super Smash Bros basé sur le fait que vous pouvez jouer avec toutes les versions de Mega Man. Quelle que soit la version de Mega Man que vous choisissez, ils ont chacun une capacité spéciale à utiliser contre leurs adversaires. Découvrez quelle version pourrait être la meilleure pour chaque combat que vous rencontrez.

Meta Knight

Meta Knight est un autre personnage de l’univers Kirby, et il a quelques attaques utiles dans les combats. Qu’il utilise son attaque pour confondre les ennemis ou pour leur faire du mal, les attaques sont toujours bénéfiques pour Meta. Assurez-vous d’utiliser ce personnage chaque fois que vous affrontez des ennemis qui seraient simples à affronter.

Mewtwo

Mewtwo est un personnage assez génial pour jouer, et c’est une bonne chose qu’il ait des attaques impressionnantes pour l’accompagner. Les attaques sont toute la magie qu’il utilise contre ses ennemis, ce qui est vrai pour les autres jeux dans lesquels nous l’avons vu. Utilisez le puissant Mewtwo contre tous les ennemis, et ils n’auront aucune chance.

Mii Fighter

Mii Fighter est l’un des trois Miis parmi lesquels vous pouvez choisir pour voir celui qui correspond le mieux à votre ennemi. Que vous choisissiez Brawler, Swordfight ou Gunner, vous serez sûr de vaincre tout ennemi qui se présentera à vous. Qui sait, ils pourraient même être habillés comme des personnages familiers.

M. Game & Watch

M. Game & Watch est sûr de vous ramener à l’ancien temps de Nintendo. Il a plusieurs capacités qui peuvent abattre les ennemis et vous donner une chance de gagner. Ses capacités sont peut-être les plus incroyables de tous les personnages, assurez-vous simplement que le moment est bien choisi.

Ness

Ness est un petit enfant magique dont les sorts ont du punch. Il a différents sorts et capacités qui l’aident à vaincre ses ennemis. Gardez un œil sur les autres personnages qui pourraient être familiers lorsque son ultime est utilisé.

Capitaine Olimar

Olimar utilise ses plantes à son avantage lorsqu’il affronte ses adversaires dans Super Smash Bros. Chaque fois qu’il attaque, ses amis extraterrestres sont toujours là pour l’aider contre les ennemis. Vous pouvez même jouer en tant que Louie et utiliser votre vaisseau spatial lorsque vous effectuez votre mouvement ultime.

Pac-Man

Le grand homme jaune lui-même utilise ses compétences pour abattre les autres dans ce match. Non seulement ses attaques rendent hommage à ses débuts, mais il a également appris à utiliser ses poings contre les autres. Vous pouvez maintenant découvrir l’ancien Pac-Man ainsi qu’une version mise à jour impressionnante.

Palutena

Palutena est une femme angélique qui ne regrette pas d’avoir abattu ses ennemis. Avec son personnel et son bouclier aidant ses attaques, elle est essentiellement une force imparable. Aidez Palutena dans sa quête pour affronter ceux qui menacent sa mission.

Pêche

Peach est un autre héros classique que nous avons vu tout au long des jeux Super Smash du passé. Non seulement elle a ses propres attaques puissantes, mais elle a Toad qui peut lui venir en aide en cas de besoin. Avec ses propres attaques et l’aide de Toad, Peach peut être une force imparable.

Pichu

Le petit Pichu est peut-être mignon, mais ses attaques vous laisseront plutôt choqués. Vous pouvez attaquer vos ennemis avec votre choc électrique et utiliser votre ultime pour augmenter l’intensité. Pichu est un petit mignon, mais ne vous laissez pas surprendre.

Pikachu

Pikachu est le petit Pokémon préféré de tout le monde, mais il peut être un peu enculé s’il le veut. Ses attaques sont pour le moins électrisantes, et il a le même ultime que Pichu. Cela prendra la concurrence par la tempête, la tempête électrique qui est.

Usine de Piranha (DLC)

Tout le monde ne tient pas compte de la grande fleur violente avec des dents alors qu’ils tentent de ramener Mario dans les profondeurs du tunnel qu’elle protège. Eh bien, la blague est sur eux maintenant, car Piranha Plant arrive dans Super Smash Bros.Ultimate en tant que personnage jouable! Il lance des balles à pointes et crache du poison, et ce n’est pas parce qu’il a un tunnel pour les pieds qu’il ne peut pas vous expulser de la scène.

Fosse

Pit est un autre personnage angélique dont les attaques sont tout sauf pures. Qu’il utilise son arc et sa flèche, ses deux lames ou sa grande épée, ses attaques abattront sûrement n’importe quel ennemi sur son chemin. Son ultime attaque est également quelque chose venant directement du ciel.

Entraîneur de Pokémon

Lorsque vous êtes le dresseur de Pokémon, vous avez le choix entre trois Pokémon différents. Que vous choisissiez Squirtle, Ivysaur ou Charizard, vous serez sûr de vaincre tous les adversaires qui se présenteront à vous. N’oubliez pas que vous pouvez également basculer entre l’un de ces Pokémon!

Richter Belmont

Personnage originaire de Castlevania, Richter est un écho de Simon, les deux partageant plusieurs des mêmes attaques et capacités. La seule différence est que son attaque à l’eau bénite est d’une couleur différente. Richter est apparu pour la première fois dans Castlevania: Rondo of Blood, où il a poursuivi sa quête pour sauver un parent de son sang.

Ridley

Le nouveau personnage qui a rendu tout le monde encore plus excité pour Super Smash Bros Ultimate doit être Ridley. De Metroid à SSB, ses débuts se sont révélés assez incroyables compte tenu de ses attaques. Des boules de feu à l’utilisation de sa queue comme lance, cela doit être l’un des nouveaux personnages les plus cool de ce jeu.

ROB. le robot

ROB. est un personnage amusant pour tout le monde à jouer car qui a des mouvements stupides mais impressionnants. Du forage d’adversaires dans le sol à l’utilisation de sa face inférieure pour les brûler, il y a beaucoup de mouvements maladroits que vous pouvez utiliser sur les adversaires. Ne vous laissez pas berner par sa bêtise, il est toujours un adversaire très digne.

Robin

Si vous cherchez un lanceur de sorts qui peut également servir de guerrier, alors Robin est juste cette personne. Vous pouvez être un homme ou une femme, mais dans tous les cas, vous êtes tout aussi génial. Que vous choisissiez la voie des sorts ou que vous décidiez de mettre la main sur l’épée ou de la salir, Robin est le moyen de vaincre tous les adversaires.

Rosalina

Rosalina et Luma sont une sorte de forfait quand il s’agit de Super Smash Ultimate. Pendant que Rosalina lance des sorts, Luma est là pour protéger Rosalina contre d’autres attaques. Lorsque ces deux sont ensemble, il n’y a aucune force pour les arrêter.

Roy

Roy est l’un des derniers personnages du jeu Fire Emblem qui a beaucoup à offrir. Avec l’épée à la main, vous pouvez faire des attaques rapides ou charger votre attaque pour plus de douleur à votre adversaire. Il a même un peu d’aide d’un ami lors de son ultime.

Ryu

Ryu apporte une fois de plus son expertise Street Fighter de son propre jeu dans le monde de Super Smash Bros. Non seulement il continue de se battre avec ses poings, mais il a toujours son Hadoken. Lorsqu’il utilisera Hadoken, ses adversaires le ressentiront certainement plus tard.

Samus

La dame préférée de tout le monde est revenue pour donner plus de retard parce que nous savons tous que la dernière fois n’était pas suffisante. Son arme porte toujours des noms et elle n’a pas peur d’utiliser ses mains si besoin est. N’oubliez pas de recharger vos attaques, car vos adversaires souffriront beaucoup plus lorsque vous le ferez.

Cheik

Sheik est un autre méchant génial qui est ici pour prendre les noms de ses adversaires. Bien que nous sachions que Sheik a des pouvoirs, il utilise également ses poings lorsqu’il s’agit d’attaques rapprochées. Apprenez à exploiter les deux capacités pour vraiment affronter les ennemis en tant que Sheik.

Shulk

Shulk a un avantage avec l’arme avec laquelle il a choisi de vaincre ses ennemis. Comme il s’agit à la fois d’une lame et d’un pistolet, il peut abattre n’importe qui, qu’il soit en combat rapproché ou même à plusieurs mètres. Il exploite également les pouvoirs de tous ses amis lorsqu’il utilise son ultime sur ses adversaires.

Simon Belmont

Le chasseur de vampires préféré de tous se dirige vers le panthéon Super Smash Bros. Lorsque vous incarnez Simon, vous aurez accès à son fouet emblématique et ses finisseurs comprendront quelques autres objets reconnaissables de la franchise Castlevania.

Serpent

Faufilez-vous et éliminez vos adversaires en secret en tant que Snake de Metal Gear Solid. Soit vous vous y faufilez, soit vous les affrontez de toutes vos forces. Quel que soit votre choix, Snake est un choix solide en ce qui concerne les meilleurs personnages.

Sonique

La vitesse de Sonic est ce qui fait vraiment de lui un grand personnage avec lequel jouer. Sa vitesse en coups de poing, ainsi que son sprint vers les ennemis, l’aide à être un grand compétiteur. Non seulement vous pouvez également jouer en tant que Knuckles, mais lorsque vous utilisez l’ultime de Sonic, vous exploitez tous les pouvoirs de tous les autres personnages de Sonic.

Terry Bogard (DLC)

Le protagoniste principal de la série Fatal Fury entre dans la mêlée. Il fait automatiquement face à ses adversaires sur scène et est surtout connu pour son barrage martial d’attaques de coup de poing et de pied.

Lien Toon

Toon Link est un compétiteur très mignon quand il s’agit des autres dans la compétition avec lui. Avec son petit bouclier, son épée, son arc et ses flèches, il s’avère être un ennemi plus coriace que d’autres ne l’auraient pensé. Qu’il utilise son arc pour de longues distances ou qu’il attaque avec son ultime, Toon Link est une bonne option en ce qui concerne ce jeu.

Villageois

J’aime penser au villageois comme le plus réaliste de tous les personnages des jeux Smash Bros. Il utilise ses ressources pour vaincre les ennemis et a même d’autres amis Animal Crossing pour l’aider dans son ultime coup! C’est un petit personnage mignon qui est intelligent avec la façon dont il se bat.

Wario

Wario est l’un des personnages les plus loufoques avec ses manières, mais ses attaques sont tout aussi stupides. Qu’il gifle ou donne des coups de pied à ses adversaires, il peut les éliminer sans même essayer. Vous devriez essayer de sauter dessus, en utilisant le poids corporel de Wario à votre avantage.

Entraîneur Wii Fit

Le Wii Fit Trainer est l’un de mes personnages préférés, car c’est tellement amusant de regarder quelqu’un se faire tabasser avec des poses de yoga. Que vous jouiez en tant qu’entraîneur masculin ou féminin, toutes vos attaques seront des poses de yoga différentes contre n’importe quel ennemi. Quelle meilleure façon de se mettre en forme que de se battre pour sa vie.

Loup

Wolf est le dernier des personnages de Starfox à être nommé, mais il n’est pas le moins du monde que les autres. Non seulement il a des griffes pour attaquer les autres, mais il a aussi un pistolet qu’il peut utiliser à longue portée. Avec des griffes métalliques et une arme à longue portée, qu’est-ce qui pourrait mal tourner pour ce go-getter?

Yoshi

Yoshi a beaucoup d’attaques qu’il peut utiliser sur les ennemis afin de les vaincre à sa manière. Il peut transformer lui-même ou ses ennemis en œufs ou les manger et les recracher lorsqu’ils sont assommés. Vous pouvez également jouer avec les autres versions de Yoshi, vous ne pouvez donc jamais vous lasser de jouer avec Yoshi.

Young Link

Retournez aux jours du passé de Link en contrôlant sa version la plus jeune. Avec votre fidèle bouclier et Navi à vos côtés, il n’y a personne que vous ne pouvez pas affronter. N’oubliez pas d’utiliser vos flèches de feu lorsque les ennemis sont à une plus grande distance.

Zelda

Zelda fait vibrer sa tenue Ocarina of Time dans cette série de Super Smash Bros, au lieu de sa tenue Breath of the Wild. Elle utilise la magie pour affronter des ennemis, et elle peut même casser des bâtiments pour les affronter. Regardez comme elle utilise son ultime pour se débarrasser complètement de ses adversaires.

Zero Suit Samus

Samus est passée à un costume zéro, et elle a des mouvements plus grands et meilleurs contre les ennemis. Elle est toujours une fille brandissant des armes à feu, mais maintenant elle peut sauter plus haut et a même des capacités différentes. Ses attaques au corps à corps sont aussi bonnes que ses coups, il n’est donc pas surprenant qu’elle soit si bien arrondie.

Vous n’en avez pas assez de Super Smash Bros.Ultimate?

Ne vous inquiétez pas, nous avons ce qu’il vous faut! nous avons tout ce que vous devez savoir sur Smash Bros. ici!

Choisissez votre personnage!

À quel personnage irez-vous? Êtes-vous enthousiasmé par les personnages ajoutés? Faites-moi savoir dans les commentaires!

Obtenez plus de Switch

Nintendo Switch

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.