Chaque préréglage VSCO et pour quelle photographie il est le meilleur

Avant VSCO X, le programme d’adhésion de l’entreprise, les utilisateurs bénéficiaient d’une certaine sélection de préréglages gratuits, puis vous pouviez payer pour des séries individuelles. Désormais, les utilisateurs bénéficient de 10 préréglages gratuits, appelés préréglages classiques, et les autres sont inclus dans VSCO X.

L’année dernière, j’ai dressé une liste de tous les préréglages Film X et du type de sujet qu’ils améliorent. Avec cet article, je ferai de même pour les préréglages classiques, car il n’est pas immédiatement évident de savoir à quoi ils sont bons, à part “Ça a l’air bien” ou “Ça n’a pas l’air bien”. J’ai également créé public Google Docs, un pour les préréglages Film X et un autre pour les préréglages classiques.

Toutes ces informations ont été collectées sur le site Web de VSCO au cours des deux dernières années.

Séries

Lumière artificielle (AL1-AL6)

Ce pack prédéfini adoucit ou accentue les effets des scénarios d’éclairage LED, fluorescent et mixte. Idéal pour la photographie intérieure, alimentaire et nocturne, utilisez AL1-AL6 pour transformer la lumière artificielle au sein de votre image.

AL1 — DEL adoucie: Corrigez les teintes trop jaunes et oranges avec AL1 pour obtenir une scène plus douce et plus invitante.

AL2 — LED Boost: Pour un montage chaleureux, AL2 accentue les tons jaunes causés par l’éclairage LED, tout en augmentant le contraste des couleurs dans les ombres prononcées.

AL3 — Adoucissement fluorescent: Lorsque vous photographiez sous un éclairage fluorescent, comme dans les magasins ou les entrepôts, utilisez AL3 pour minimiser les tons verts et pâles et réaliser une coloration plus naturelle.

AL4 — Fluorescent Boost: Utilisez AL4 pour amplifier la teinte verdâtre de l’éclairage fluorescent pour une ambiance distinctive et légèrement étrange.

AL5 — Adoucissement mixte: AL5 neutralise les tons bleus et oranges causés par plusieurs sources de lumière dans une image, telles que les LED et la lumière du jour.

AL6 — Boost mixte: Transformez l’apparence de votre sujet avec AL6, qui joue les couleurs vibrantes qui peuvent apparaître en raison de situations d’éclairage mixtes.

Portrait (G4-G9)

Tournez-vous vers ce pack prédéfini pour amplifier l’essence de chaque personne devant votre caméra.

G4 — Cool Portrait: Obtenez un contraste de couleur agréable avec G4, qui préserve le teint naturel de la peau tout en ajoutant un ton bleu intense à votre image.

G5 — Cool Portrait: Pour un aspect désaturé aux tons bleus, G5 vous permet de réduire la couleur de votre photo tout en empêchant la peau de paraître terne et cendrée.

G6 — Portrait neutre: G6 augmente la luminosité des couleurs de votre image sans que la peau ne soit anormalement bronzée.

G7 — Portrait neutre: G7 diminue l’intensité de toutes les couleurs de l’image pour créer une palette de couleurs équilibrée qui complétera le teint de votre sujet.

G8 — Portrait chaleureux: Pour une peau ensoleillée et une touche de couleur globale sur votre photo, le G8 ajoute un aspect chaleureux à votre look.

G9 — Portrait chaleureux: Avec G9, obtenez un ton chaud global. Bien que les couleurs soient tamisées, la peau semble saine et éclatante.

Urbain (U1-U6)

Conçus pour différents scénarios d’éclairage, ce sont six préréglages conçus pour améliorer les images de la vie urbaine.

U1 – Soleil éclatant: Pour les images prises en plein soleil, U1 accentue les tons chauds pour un look crémeux et très saturé.

U2 — Soleil fort: Imitant l’effet délavé causé par le soleil, U2 est un préréglage à contraste moyen qui éclaire subtilement l’image, tout en conservant des rouges, des jaunes et des oranges vibrants.

U3 — Couvert: Conformément à l’atmosphère les jours nuageux, U3 se penche vers le spectre bleu, avec un contraste doux et une coloration légèrement sourde.

U4 — Soleil bas: Pour les situations où le soleil est bas dans le ciel, U4 met l’accent sur les ombres bleues fraîches et les reflets orange chauds brûlés.

U5 – Coucher de soleil: Pour les photos prises au coucher du soleil, U5 intensifie les couleurs pour obtenir des oranges riches et des bleus dynamiques.

U6 – Obscurité: Conçu pour les scènes de nuit éclairées artificiellement, U6 présente une teinte bleu foncé qui donne aux captures de nuit une aura surréaliste.

Paysage (L1-L12)

La série Paysage a été conçue pour réinjecter des images de beauté naturelle dans la vie. Chaque préréglage est destiné à être utilisé avec des décors spécifiques.

Montagnes (L1-L3)

Vallées et forêts (L4-L6)

Plages et côtes (L7-L9)

Déserts (L10-L12)

Marcher au soleil

Walk In The Sun est une collection de préréglages en trois parties conçue pour les photos prises dans de fortes conditions ensoleillées et sous un angle faible.

Sumac (SUM1, SUM2): SUM1 influence les reflets et les ombres avec des rouges profonds et des oranges brûlées pour un effet dramatique. SUM2 applique des tons subtils et chauds aux images capturées dans les paramètres de lumière du jour.

Agave (AGA1-AGA3): L’approche surréaliste et surréaliste d’AGA1 met en valeur le rouge et le vert et harmonise le bleu. AGA2 pousse un contraste dynamique rouge et vert pour créer des changements de couleurs audacieux et coquelicots. AGA3 offre une vision désaturée de AGA2.

Indigo (IND1, IND2): Appliquez des tons froids et profitez d’une gamme d’ambiances bleues. IND1 voit les bleus et les verts accentués, offrant une version intensément affective de la couleur qui parle aux teintes plus profondes du crépuscule. De légers ajouts de tons bleus sont appliqués à la couleur existante avec IND2.

Style de rue

La série Street Style est parfaite pour les environnements urbains pour tout capturer, des accents vibrants aux moments en sourdine.

Accents vibrants (SS1): Les couleurs d’accent vives sont souvent une composante cruciale de l’expression. Ce préréglage cherche à renforcer encore plus les couleurs fortes, tout en laissant les tons chair et les couleurs plus douces seuls.

Moments en sourdine (SS2): Le style n’est pas seulement pour les bruyants et les sauvages; cela peut être calme et subtil. Dans cet esprit, SS2 donne une palette de couleurs minimale aux tons ouverts à votre image.

Dans l’ombre (SS3): Audacieux ne signifie pas toujours brillant. Un fort sens du style peut être contenu dans la profondeur de couvaison. SS3 crée des ombres épaisses, tout en préservant des couleurs naturelles et sans prétention.

Autre

Analogique (A1-A10)

Avec des tons naturels, des changements de couleurs subtils et une légère décoloration, Analog / Aesthetic s’inspire du film analogique classique. Bien adapté pour intérieurs, portraits et nourriture la photographie.

Chromatique (C1-C9)

Inspirée par l’esthétique des premières photographies en couleur, The Chromatic Collection incarne l’aspect lumineux et audacieux du film analogique du milieu du siècle. Des couleurs primaires fortes se mélangent à des tons neutres atténués, parfaites pour portraits, environnements et éditorial stylisé.

Essence (E1-E8)

L’essence embellit reflets dorés et ombres profondes, ramenant à l’âge d’or du stock de films de consommation.

Doux (F1-F3)

Désaturés et discrets, les préréglages de la série F: Mellow / Fade donnent des résultats élégants. Un tout usage pack avec des qualités de film analogique, F1, F2 et F3 excellent à beaux tons de peau et des moments de calme au quotidien.

Été polychrome (H1-H3)

Un idéal tout usage pack, Presets H1, H2 et H3 excellent dans mode, style de vie et toujours objet la photographie. De subtiles teintes roses, jaunes et violettes évoquent les meilleurs souvenirs de l’été.

Hiver polychrome (H4-H6)

Un idéal tout usage pack, Polychrome Winter excelle dans mode, style de vie et toujours objet la photographie. H4, H5 et H6 sont sobres et cool, offrant des teintes oniriques inspirées de la saison d’hiver.

Minimaliste (J1-J6)

La série J (J1-J6) tout couleurs muettes en rendant les couleurs plus claires plus claires (plus d’une teinte) tout en rendant les couleurs plus sombres plus sombres (plus d’une nuance), ce qui conserve essentiellement le contraste d’origine.

Analogique classique (K1-K3)

Basé sur un film Kodachrome classique, le nouveau pack K Series: Analog Classic émule le look brillant et coquelicot de son ancêtre analogique. Ces préréglages sont classiques, audacieux et recommandés pour une variété de scénarios.

Humeur (M1-M6)

La série M: Mood: le pack sous-exposé émet une humeur subtile. Des looks légèrement décolorés et sous-exposés définissent M1, M2 et M3. Des bruns et des verts exagérés rendent ce pack préférable avec nature, nature morte et environnements étendus.

Nouveau moderne (N1-N3)

Sur mesure pour les lumières et les couleurs vives, cette série N fonctionne bien avec les photographies prises avec le flash ou lumière directe du soleil. N1, N2 et N3 ont une esthétique moderne et audacieuse.

Instantanée (P1-P9)

Le pack Instant + Warm émule les nuances chaudes et crémeuses et les qualités pop du film instantané par excellence et convient le mieux aux images de la nourriture, la mode et la vie quotidienne.

Alchimie (Q1-Q10)

Technique expérimentale dans laquelle les films sont développés dans une solution chimique alternative, le traitement croisé crée souvent des changements de couleur spectaculaires et un contraste élevé. La collection Alchemy émule cette technique et présente des vibrations riches équilibrées par des tons raffinés, ce qui en fait un pack idéal pour photographie de mode de vie, portrait stylisé et affirmation forte images.

Propre (S1-S6)

Le pack S Series: Bright + Clean offre des résultats magnifiques. Florissants de luminosité, S1, S2 et S3 génèrent de magnifiques tons chair et obtiennent des résultats optimaux lorsqu’ils sont associés à portraits ou scènes avec des arrière-plans plus clairs.

Valence (V1-V8)

La série V à faible contraste est bien adaptée aux scènes de nature morte, portraits et urbain réglages, élargissant la gamme de tons naturels de votre image tout en générant simultanément de superbes looks doux et discrets.

Lectures complémentaires

[VSCO X Review, Bringing Analog Film Presets to Digital Photographers]

[VSCO Acquires Rylo, a Company Founded by Former iPhoto Engineers]